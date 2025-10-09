Индивидуальная
до 10 чел.
Мастер-класс по старинным сарафанам и платкам в Каргополе
Вас ждет увлекательное путешествие в мир каргопольских традиций! Узнайте о старинных нарядах, символизме тканей и попробуйте свои силы в кулинарии
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 18:00
11 окт в 14:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Каргополь: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Погрузитесь в историю Каргополя, одного из древнейших городов Русского Севера. Исследуйте храмы, купеческие дома и узнайте о знаменитых жителях
Начало: В центре города
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
2500 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Историческая прогулка по Каргополю
Без суеты и спешки, насладитесь историей Каргополя, исследуя его старинные улицы и величественные храмы. Почувствуйте дух русской провинции
Начало: Пр. Октябрьский
Завтра в 13:00
11 окт в 10:00
900 ₽ за человека
