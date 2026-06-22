Каргополь, сохранивший облик и настроение 19 века, приглашает на индивидуальную экскурсию. Здесь нет шума и суеты, царит размеренность и тишина. Вы посетите главные площади с храмовыми ансамблями, прогуляетесь по набережной

им. Баранова, полюбуетесь жилыми зданиями 19 века и осмотрите Христорождественский собор. Узнаете о жизни местных жителей, их истории и традициях, включая уникальный мастер-класс по полосканию белья в каргопольской «полоскалке». Экскурсия проводится по предварительной договоренности, возможен трансфер от ж/д станции в Няндоме

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Каргополя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода радует теплом, а зелень придаёт особое очарование прогулкам по набережной и историческим местам. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Каргополь: меньше туристов, но погода может быть непредсказуемой. Зимой, несмотря на холод, город предлагает уникальную атмосферу, но стоит быть готовым к морозам и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.