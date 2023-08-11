Каргополь бережно хранит для путешественников утонченную простоту и широту души. Приглашаю вместе погулять по родному для меня городу, сохранившему облик и настроение 19 века. Здесь нет шума, высоток и спешки. Всюду царят размеренность, тишина и добрый дух. Я расскажу о Каргополе и каргопольцах, покажу всё самое интересное и помогу проникнуться местной чарующей атмосферой.

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Описание

Что вас ожидает

Каргополь белокаменный и деревянный

Мы посетим две главные площади с храмовыми ансамблями и прогуляемся по набережной им. Баранова — первого главного правителя русских поселений в Северной Америке. Полюбуемся жилыми зданиями 19 века, осмотрим снаружи Христорождественский собор и зайдем в намоленную церковь Рождества Богородицы, где практически никогда не прекращались службы.

Каргополы характером смелы

Я расскажу о местных жителях: чем они занимались на протяжении истории, как справлялись с крупными бедствиями и как встречали Александра I. А еще вы узнаете, чем прославились мещане и купцы Русского Севера. Если позволит погода, я проведу для вас небольшой мастер-класс по полосканию белья в каргопольской «полоскалке». Эта традиция до сих пор жива в нашем городе!

Организационные детали