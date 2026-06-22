Каргополь, сохранивший облик и настроение 19 века, приглашает на индивидуальную экскурсию. Здесь нет шума и суеты, царит размеренность и тишина. Вы посетите главные площади с храмовыми ансамблями, прогуляетесь по набережной
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера 19 века
- 🏛️ Исторические площади и храмы
- 🌿 Прогулка по набережной им. Баранова
- 🕍 Визит в церковь Рождества Богородицы
- 👥 Знакомство с местными традициями
- 🧺 Мастер-класс по полосканию белья
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Каргополя - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город оживает, погода радует теплом, а зелень придаёт особое очарование прогулкам по набережной и историческим местам. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Каргополь: меньше туристов, но погода может быть непредсказуемой. Зимой, несмотря на холод, город предлагает уникальную атмосферу, но стоит быть готовым к морозам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Христорождественский собор
- Церковь Рождества Богородицы
- Набережная им. Баранова
Описание экскурсии
Каргополь белокаменный и деревянный
Мы посетим две главные площади с храмовыми ансамблями и прогуляемся по набережной им. Баранова — первого главного правителя русских поселений в Северной Америке. Полюбуемся жилыми зданиями 19 века, осмотрим снаружи Христорождественский собор и зайдем в намоленную церковь Рождества Богородицы, где практически никогда не прекращались службы.
Каргополы характером смелы
Я расскажу о местных жителях: чем они занимались на протяжении истории, как справлялись с крупными бедствиями и как встречали Александра I. А еще вы узнаете, чем прославились мещане и купцы Русского Севера. Если позволит погода, я проведу для вас небольшой мастер-класс по полосканию белья в каргопольской «полоскалке». Эта традиция до сих пор жива в нашем городе!
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке с гидом
- При необходимости я могу организовать трансфер от и до ж/д станции в городе Няндома
- Проведение экскурсии возможно в любой день по предварительной договоренности
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Соборной колокольни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Каргополе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 352 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я аттестованный гид и научный сотрудник в Каргопольском музее. Победитель конкурса «Лучший экскурсовод музеев Поморья — 2024». С радостью расскажу вам о родном городе и покажу его самые интересные места.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Огромное спасибо Егору за экскурсию! Видно, что Егор - профессионал, знает историю города прекрасно, при этом рассказывает о ней не заученно, а естественно и глубоко. Смог удержать внимание детей во время всей экскурсии. Успехов и удачи в делах ему! Рекомендуем.
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Спасибо Егору за прекрасную содержательную экскурсию! Узнали много нового, есть желание читать и искать новую информацию. Хотим приехать ещё и рекомендовать путешествия с Егором нашим друзьям: интересно, познавательно и есть желание встречаться с ним на других маршрутах!
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Т
23 февраля началось для нас с экскурсии по Каргополю - и это было верное решение. Прогулка по городу в сопровождении специалиста Каргопольского историко-архитектурного и художественного музея оставила неизгладимое впечатление, не
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Е
Спасибо большое Егору за интересную и познавательную экскурсию по Каргополю. Видно человек любит и знает свой город. Его хочется слушать и слушать. Жалко, что не удалось с ним побывать на других экскурсиях. Если будем ещё в Каргополе, обязательно к нему обратимся. Хочется пожелать ему удачи и новых интересных маршрутов.
Рекомендую!
Рекомендую!
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Н
Нам понравилось, содержательно, информативно.
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О
Отличная экскурсия. Огромное спасибо Егору!
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