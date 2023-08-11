Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
Каргополь бережно хранит для путешественников утонченную простоту и широту души. Приглашаю вместе погулять по родному для меня городу, сохранившему облик и настроение 19 века. Здесь нет шума, высоток и спешки. Всюду царят размеренность, тишина и добрый дух.
Я расскажу о Каргополе и каргопольцах, покажу всё самое интересное и помогу проникнуться местной чарующей атмосферой.
Я расскажу о Каргополе и каргопольцах, покажу всё самое интересное и помогу проникнуться местной чарующей атмосферой.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Каргополь белокаменный и деревянный
Мы посетим две главные площади с храмовыми ансамблями и прогуляемся по набережной им. Баранова — первого главного правителя русских поселений в Северной Америке. Полюбуемся жилыми зданиями 19 века, осмотрим снаружи Христорождественский собор и зайдем в намоленную церковь Рождества Богородицы, где практически никогда не прекращались службы.
Каргополы характером смелы
Я расскажу о местных жителях: чем они занимались на протяжении истории, как справлялись с крупными бедствиями и как встречали Александра I. А еще вы узнаете, чем прославились мещане и купцы Русского Севера. Если позволит погода, я проведу для вас небольшой мастер-класс по полосканию белья в каргопольской «полоскалке». Эта традиция до сих пор жива в нашем городе!
Организационные детали
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек, подробности уточняйте в переписке с гидом
- При необходимости я могу организовать трансфер от и до ж/д станции в городе Няндома
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Соборной колокольни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваш гид в Каргополе
Провёл экскурсии для 28 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Егор, я профессиональный гид и младший научный сотрудник в Каргопольском музее. С радостью расскажу вам о родном городе и покажу его самые интересные места.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
11 авг 2023
Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
Т
Татьяна
1 авг 2023
Егор Реут профессионально провёл экскурсию. Ответил на все наши вопросы и подсказал, что ещё посмотреть в Каргополе.
Оксана
10 июля 2023
Отличная экскурсия - живая и человечная. Приятно, что молодежь любит и знает свой край! А также открывает его для туристов. За «полоскалку» отдельная благодарность!
Наталья
12 июня 2023
Отличная экскурсия, познавательная и живая. Егор Николаевич замечательный рассказчик, с прекрасным чувством юмора. Охотно делится богатой историей и настоящим родного города.
Спасибо большое, нам понравилось!
Спасибо большое, нам понравилось!
Н
Наталия
4 июня 2023
Были в Каргополе один день. У всех всё было распланировано на выходные. Но нам повезло. Нашли для нас свободное время. Экскурсия представлена в доступном и интересном формате. Только погода сегодня капризничала.
С
Сергей
18 мая 2023
Прогулка прошла очень интересно и живо!
Полтора часа пролетели не заметно. А мастер-класс по полосканию белья в специальном строении "полоскалке" просто огонь, не верится что эта традиция живет в Каргополе до сих пор.
Спасибо огромное!
Полтора часа пролетели не заметно. А мастер-класс по полосканию белья в специальном строении "полоскалке" просто огонь, не верится что эта традиция живет в Каргополе до сих пор.
Спасибо огромное!
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