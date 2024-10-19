Прогулка по Каргополю начинается с набережной имени Александра Баранова, известного исследователя.
На Соборной и Старой торговых площадях можно увидеть Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. Уникальные крепостные валы
На Соборной и Старой торговых площадях можно увидеть Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. Уникальные крепостные валы
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Набережная им.
Баранова
Откройте для себя Каргополь на нашей пешеходной экскурсии. Мы начнём прогулку с живописной набережной, названной в честь Александра Баранова, знаменитого исследователя и правителя русских поселений в Америке. Расположенный на берегах реки Онеги, исток которой находится в озере Лаче, Каргополь в прошлом был ключевым торговым узлом, игравшим важную роль в экономике древней Руси.
Прогулка по историческому центру
Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. «Валушки», свидетели древних оборонительных сооружений, расскажут нам о героической обороне города от вражеских войск в 1612 году. Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времен Екатерины II.
Сокровища Христорождественского Собора
Посещение Христорождественского Собора (летний храм), основанного в 1562 году, представляет собой уникальное погружение в историю и искусство. Этот величественный белокаменный храм с пятью куполами, возведенный во времена правления Ивана Грозного, служил духовным центром Каргополя. Особую ценность представляет его пятиярусный иконостас, включающий иконы, созданные между XVI и XIX веками. Особенно выделяется икона «Страшный суд», известная своим многослойным сюжетом и являющаяся примером уникального северного иконописного стиля. Важная информация:• в летнее время: экскурсия проходит в верхнем (летнем) храме Христорождественского Собора;
- круглогодично и в дождливую погоду: Выставка «Шестой день творения» или «Каргополье с древнейших времён» в нижнем (зимнем) храме Христорождественского Собора;
- в дождливую погоду и с осени по весну туристы могут посетить только зимний храм собора, где представлена выставка древнерусской живописи XVIII – XIX веков, включая уникальные небеса из деревянных храмов Каргополя.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная им. Баранова
- Соборная площадь
- Старая площадь
- Христорождественский собор
- Благовещенская церковь
- «Валушки» - валы и рвы бывшей крепости
- Соборная колокольня
Что включено
- Экскурсионное обслуживание по городу и в Христорождественском Соборе
Что не входит в цену
- Входные билеты в Собор - 100 руб. с человека.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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