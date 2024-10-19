Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор

Начните путешествие с живописной набережной Баранова и погрузитесь в историю Каргополя, исследуя его архитектурные шедевры и древние оборонительные сооружения
Прогулка по Каргополю начинается с набережной имени Александра Баранова, известного исследователя.

На Соборной и Старой торговых площадях можно увидеть Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. Уникальные крепостные валы
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и план застройки времен Екатерины II сохраняют атмосферу древнего города.

В летнее время экскурсия проходит в верхнем храме Христорождественского Собора, а в дождливую погоду и зимой - в нижнем храме, где представлены выставки древнерусской живописи и уникальные небеса из деревянных храмов Каргополя

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🖼️ Уникальные иконы и выставки
  • 🌲 Природные красоты набережной
  • 🏰 Древние оборонительные сооружения
    • Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
    Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
    Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Набережная имени Александра Баранова
  • Соборная площадь
  • Старая торговая площадь
  • Христорождественский собор
  • Благовещенская церковь
  • Крепостные валы

    • Описание экскурсии

    Набережная им.

    Баранова

    Откройте для себя Каргополь на нашей пешеходной экскурсии. Мы начнём прогулку с живописной набережной, названной в честь Александра Баранова, знаменитого исследователя и правителя русских поселений в Америке. Расположенный на берегах реки Онеги, исток которой находится в озере Лаче, Каргополь в прошлом был ключевым торговым узлом, игравшим важную роль в экономике древней Руси.

    Прогулка по историческому центру

    Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века. «Валушки», свидетели древних оборонительных сооружений, расскажут нам о героической обороне города от вражеских войск в 1612 году. Каргополь, как музей под открытым небом, сохранил уникальные крепостные валы и план застройки времен Екатерины II.

    Сокровища Христорождественского Собора

    Посещение Христорождественского Собора (летний храм), основанного в 1562 году, представляет собой уникальное погружение в историю и искусство. Этот величественный белокаменный храм с пятью куполами, возведенный во времена правления Ивана Грозного, служил духовным центром Каргополя. Особую ценность представляет его пятиярусный иконостас, включающий иконы, созданные между XVI и XIX веками. Особенно выделяется икона «Страшный суд», известная своим многослойным сюжетом и являющаяся примером уникального северного иконописного стиля. Важная информация:• в летнее время: экскурсия проходит в верхнем (летнем) храме Христорождественского Собора;
    • круглогодично и в дождливую погоду: Выставка «Шестой день творения» или «Каргополье с древнейших времён» в нижнем (зимнем) храме Христорождественского Собора;
    • в дождливую погоду и с осени по весну туристы могут посетить только зимний храм собора, где представлена выставка древнерусской живописи XVIII – XIX веков, включая уникальные небеса из деревянных храмов Каргополя.

    Ежедневно

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Набережная им. Баранова
    • Соборная площадь
    • Старая площадь
    • Христорождественский собор
    • Благовещенская церковь
    • «Валушки» - валы и рвы бывшей крепости
    • Соборная колокольня
    Что включено
    • Экскурсионное обслуживание по городу и в Христорождественском Соборе
    Что не входит в цену
    • Входные билеты в Собор - 100 руб. с человека.
    Место начала и завершения?
    По согласованию с гидом
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Входит в следующие категории Каргополя

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