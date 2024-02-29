Пешие экскурсии-прогулки в Каргополе с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Каргополе, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Каргополь
Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
Начало: В центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Добро пожаловать в Каргополь
Погулять по уютному северному городу и раскрыть историю его знаковых мест
Начало: У Соборной колокольни
Сегодня в 22:30
Завтра в 05:30
2 500 за всё до 10 чел.
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
Рассмотреть старинные наряды, научиться повязывать платки и узнать секреты местной выпечки
Начало: У Марусиного дома
Завтра в 14:00
10 июня в 19:00
от 1 000 за всё до 10 чел.
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Каргополь: Жемчужина Русского Севера
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 февраля 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    Егор Николаевич провел интереснейшую экскурсию по городу Каргополь. Интересно и увлекательно, с артистизмом рассказывал о древнейшем городе, его истории и культуре. Экскурсия и экскурсовод нам очень понравились. Спасибо.
  • И
    Инга
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
  • Т
    Татьяна
    5 января 2024
    Добро пожаловать в Каргополь
    В целом экскурсия понравилась. Егор Николаевич много рассказывал о своем городе. Видно,что человек знает и любит свой город. Единственное,что немного напрягало,это монотонность изложения. Нам не хватило эмоций. Все остальное замечательно.
  • А
    Андрей
    11 августа 2023
    Добро пожаловать в Каргополь
    Очень интересно, познавательно, профессионально. А когда я почувствовал с какой нежностью и с каким трепетом Егор рассказывает о родном крае, то еще сильней влюбился в каргопольцев…
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
    читать дальше

    договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.

  • О
    Оксана
    13 июля 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    1 мая 2023
    Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!! Хозяйка очень гостеприимна и общительна!! Испекли пряники и пили чай с травами - очень вкусно!! Рекомендую!!
    Замечательно провели время,получили массу новых знаний,слов и умений!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Пешеходные»

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  3. Пёстрый Каргополь: сарафаны, платки и кулинарный мастер-класс
  4. Каргополь: Жемчужина Русского Севера
  5. Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
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