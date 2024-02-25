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договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.