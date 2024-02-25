Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Каргополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Каргополе, цены от 1 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Каргополь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
10 отзывов
Знакомьтесь, Каргополь
Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
Начало: В центре города
«Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Соборной площади, основу которого составляют старинные храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:30
2 500 за всё до 10 чел.
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
Начало: По согласованию с гидом
«Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Увидеть храм, каких осталось не более двух десятков на Русском Севере
Начало: На Соборной площади
«Я расскажу об архитектуре классического шатрового храма «восьмерик на четверике»»
10 июня в 18:00
14 июня в 18:00
1 600 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инга
    25 февраля 2024
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
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    договаривались. За это ему отдельное спасибо. Мы свое знакомство с Каргополем начали именно с этой экскурсии, рассказ был очень содержательным и интересным, понятным детям 13 лет, видно, что экскурсовод много знает и любит свой город, отвечал на все вопросы. В конце экскурсии Кирилл подсказал нам, что еще можно посетить, где лучше покушать, что оказалось весьма полезным для нас. Советуем эту экскурсию с Кириллом.

  • О
    Оксана
    13 июля 2023
    Знакомьтесь, Каргополь
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
    Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  3. Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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