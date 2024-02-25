1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Каргополь
Исследовать исторический центр города, полюбоваться старинными храмами и узнать о знаменитых жителях
Начало: В центре города
«Вы полюбуетесь великолепным архитектурным ансамблем Соборной площади, основу которого составляют старинные храмы»
Завтра в 09:00
10 июня в 18:30
2 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешком по Каргополю: История города и Христорождественский Собор
Начало: По согласованию с гидом
«Прохаживаясь по Соборной и Старой торговым площадям, вы познакомитесь с архитектурными шедеврами, включая Христорождественский собор XVI века и Благовещенскую церковь XVII века»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Небеса на земле: расписные потолки церкви Иоанна Златоуста
Увидеть храм, каких осталось не более двух десятков на Русском Севере
Начало: На Соборной площади
«Я расскажу об архитектуре классического шатрового храма «восьмерик на четверике»»
10 июня в 18:00
14 июня в 18:00
1 600₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнга25 февраля 2024Были в Каргополе с большой семьей. Все в первые. Обзорная экскурсия по городу очень понравилась. Много сведений, интересное повествование, продуманный маршрут, индивидуальный подход ко всем членам группы. Большое спасибо Кириллу. Желаем счастья, благополучия, творческих успехов!
- ЕЕкатерина1 августа 2023Были на экскурсии 24 июля 2023 года. Немного задержались в пути, Кирилл согласился начать экскурсию позже того времени, на которое
- ООксана13 июля 2023Кирилл пунктуален, интересен и доброжелателен. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Каргополю в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Каргополю в июне 2024
Сейчас в Каргополе в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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