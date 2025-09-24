Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
«В завершение экскурсии мы посетим Музей каши и познакомимся с историей этого известного блюда»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Милые сердцу города: Калязин - Кашин - Углич (на вашем авто)
За 2 дня прогуляться по берегу Волги, найти затопленную колокольню и попробовать лучший сыр
«17:00 — посещение «Музея природы» в заповедной зоне»
Завтра в 09:00
26 сен в 09:00
23 500 ₽ за человека
