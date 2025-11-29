Приглашаем в двухдневное путешествие по Верхней Волге. Вы откроете для себя три уютных города, у каждого из которых — своя судьба: Кашин — город русского сердца, Калязин — русская Атлантида, Углич — сырная столица. Отдохнёте от городского шума, погрузитесь в очарование провинциальной России и покатаетесь на ретропоезде с паровозной тягой.

Описание экскурсии

День 1

11:00 — встреча группы в городе Кашин. Обзорная экскурсия «Кашин — город русского сердца»

Прогулка по древнему городу, уникальному комплексу святынь. За свою историю его украшали 65 церквей и 15 монастырей

Панорамная площадка и знаменитое «сердце» с высоты птичьего полёта (по желанию, +100 ₽)

Истории и удивительные судьбы Анны Кашинской и Михаила Тверского, Ксении Годуновой и шведского принца Густава

Местные предания — от легенды о полёте по небу на бесе до истории появления первой палёной водки

Фирменные магазины: напитки ЛВЗ «Вереск», травяные бальзамы, ягодные наливки, а также мармелад, зефир и пряники от завода «ЭРА»

13:30 — переезд в Калязин

14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)

15:00 — обзорная экскурсия по Калязину

Знаменитая колокольня, стоящая посреди воды — символ затопленного «Китежа»

Купеческие усадьбы, волжская набережная и бронзовый макет Старого города

Памятники преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому

Космическая обсерватория «Большое ухо»

17:00 — посещение «Музея природы» в заповедной зоне

Это место силы в сосново-можжевеловом бору, где воздух напоён целебным ароматом. Здесь живут ручные пятнистые олени. Вы пройдёте по специальной тропе — энергии, здоровья и любви, увидите камень ледникового периода, считающийся камнем исполнения желаний.

18:00 — размещение в гостинице, cвободное время

День 2

8:00 — освобождение номеров, завтрак (оплачивается самостоятельно)

10:20 — поездка на ретропоезде с паровозной тягой до Углича

Это кульминация путешествия! Вы отправитесь в путь на столетнем расстоянии — 98 вёрст. Дорога займёт 1 час 20 минут. Неспешный ход, клубы пара за окном, стук колёс и чай с колотым сахаром в уютном салоне из двух вагончиков — всё это позволит вам полностью отрешиться от суеты и насладиться видами нетронутой заповедной природы.

11:40 — прибытие на станцию Углич. Посадка в автобус, начало обзорной экскурсии

Вы познакомитесь с ансамблем действующих монастырей — Богоявленским, Воскресенским и «Дивным» Алексеевским. Посетите Угличский кремль и церковь Дмитрия на Крови — место, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц русской истории.

14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)

15:00 — посещение музея сыра

Это место для гурманов и любителей истории. Вы узнаете секреты сыроварения, увидите старинные инструменты. А интерактивное занятие по созданию сыра приведёт в восторг и детей, и взрослых. Финальный аккорд — проба местных сортов сыра с душистым чаем или мёдом.

17:00 — отправление в Кашин

Организационные детали