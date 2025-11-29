Вы откроете для себя три уютных города, у каждого из которых — своя судьба: Кашин — город русского сердца, Калязин — русская Атлантида, Углич — сырная столица.
Отдохнёте от городского шума, погрузитесь в очарование провинциальной России и покатаетесь на ретропоезде с паровозной тягой.
Описание экскурсии
День 1
11:00 — встреча группы в городе Кашин. Обзорная экскурсия «Кашин — город русского сердца»
- Прогулка по древнему городу, уникальному комплексу святынь. За свою историю его украшали 65 церквей и 15 монастырей
- Панорамная площадка и знаменитое «сердце» с высоты птичьего полёта (по желанию, +100 ₽)
- Истории и удивительные судьбы Анны Кашинской и Михаила Тверского, Ксении Годуновой и шведского принца Густава
- Местные предания — от легенды о полёте по небу на бесе до истории появления первой палёной водки
- Фирменные магазины: напитки ЛВЗ «Вереск», травяные бальзамы, ягодные наливки, а также мармелад, зефир и пряники от завода «ЭРА»
13:30 — переезд в Калязин
14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)
15:00 — обзорная экскурсия по Калязину
- Знаменитая колокольня, стоящая посреди воды — символ затопленного «Китежа»
- Купеческие усадьбы, волжская набережная и бронзовый макет Старого города
- Памятники преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому
- Космическая обсерватория «Большое ухо»
17:00 — посещение «Музея природы» в заповедной зоне
Это место силы в сосново-можжевеловом бору, где воздух напоён целебным ароматом. Здесь живут ручные пятнистые олени. Вы пройдёте по специальной тропе — энергии, здоровья и любви, увидите камень ледникового периода, считающийся камнем исполнения желаний.
18:00 — размещение в гостинице, cвободное время
День 2
8:00 — освобождение номеров, завтрак (оплачивается самостоятельно)
10:20 — поездка на ретропоезде с паровозной тягой до Углича
Это кульминация путешествия! Вы отправитесь в путь на столетнем расстоянии — 98 вёрст. Дорога займёт 1 час 20 минут. Неспешный ход, клубы пара за окном, стук колёс и чай с колотым сахаром в уютном салоне из двух вагончиков — всё это позволит вам полностью отрешиться от суеты и насладиться видами нетронутой заповедной природы.
11:40 — прибытие на станцию Углич. Посадка в автобус, начало обзорной экскурсии
Вы познакомитесь с ансамблем действующих монастырей — Богоявленским, Воскресенским и «Дивным» Алексеевским. Посетите Угличский кремль и церковь Дмитрия на Крови — место, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц русской истории.
14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)
15:00 — посещение музея сыра
Это место для гурманов и любителей истории. Вы узнаете секреты сыроварения, увидите старинные инструменты. А интерактивное занятие по созданию сыра приведёт в восторг и детей, и взрослых. Финальный аккорд — проба местных сортов сыра с душистым чаем или мёдом.
17:00 — отправление в Кашин
Организационные детали
- В стоимость входит: экскурсионная программа и полное сопровождение гида, проживание, входные билеты в музеи, интерактив с угощением, билеты на поезд, транспорт по Угличу
- Передвижение между городами проходит на транспорте заказчика