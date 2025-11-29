Мои заказы

Милые сердцу города: Калязин - Кашин - Углич (на вашем авто)

За 2 дня прогуляться по берегу Волги, найти затопленную колокольню и попробовать лучший сыр
Приглашаем в двухдневное путешествие по Верхней Волге.

Вы откроете для себя три уютных города, у каждого из которых — своя судьба: Кашин — город русского сердца, Калязин — русская Атлантида, Углич — сырная столица.

Отдохнёте от городского шума, погрузитесь в очарование провинциальной России и покатаетесь на ретропоезде с паровозной тягой.
Описание экскурсии

День 1

11:00 — встреча группы в городе Кашин. Обзорная экскурсия «Кашин — город русского сердца»

  • Прогулка по древнему городу, уникальному комплексу святынь. За свою историю его украшали 65 церквей и 15 монастырей
  • Панорамная площадка и знаменитое «сердце» с высоты птичьего полёта (по желанию, +100 ₽)
  • Истории и удивительные судьбы Анны Кашинской и Михаила Тверского, Ксении Годуновой и шведского принца Густава
  • Местные предания — от легенды о полёте по небу на бесе до истории появления первой палёной водки
  • Фирменные магазины: напитки ЛВЗ «Вереск», травяные бальзамы, ягодные наливки, а также мармелад, зефир и пряники от завода «ЭРА»

13:30 — переезд в Калязин

14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)

15:00 — обзорная экскурсия по Калязину

  • Знаменитая колокольня, стоящая посреди воды — символ затопленного «Китежа»
  • Купеческие усадьбы, волжская набережная и бронзовый макет Старого города
  • Памятники преподобному Макарию Калязинскому и князю Михаилу Скопину-Шуйскому
  • Космическая обсерватория «Большое ухо»

17:00 — посещение «Музея природы» в заповедной зоне

Это место силы в сосново-можжевеловом бору, где воздух напоён целебным ароматом. Здесь живут ручные пятнистые олени. Вы пройдёте по специальной тропе — энергии, здоровья и любви, увидите камень ледникового периода, считающийся камнем исполнения желаний.

18:00 — размещение в гостинице, cвободное время

День 2

8:00 — освобождение номеров, завтрак (оплачивается самостоятельно)

10:20 — поездка на ретропоезде с паровозной тягой до Углича

Это кульминация путешествия! Вы отправитесь в путь на столетнем расстоянии — 98 вёрст. Дорога займёт 1 час 20 минут. Неспешный ход, клубы пара за окном, стук колёс и чай с колотым сахаром в уютном салоне из двух вагончиков — всё это позволит вам полностью отрешиться от суеты и насладиться видами нетронутой заповедной природы.

11:40 — прибытие на станцию Углич. Посадка в автобус, начало обзорной экскурсии

Вы познакомитесь с ансамблем действующих монастырей — Богоявленским, Воскресенским и «Дивным» Алексеевским. Посетите Угличский кремль и церковь Дмитрия на Крови — место, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц русской истории.

14:00 — обед в кафе города (оплачивается самостоятельно)

15:00 — посещение музея сыра

Это место для гурманов и любителей истории. Вы узнаете секреты сыроварения, увидите старинные инструменты. А интерактивное занятие по созданию сыра приведёт в восторг и детей, и взрослых. Финальный аккорд — проба местных сортов сыра с душистым чаем или мёдом.

17:00 — отправление в Кашин

Организационные детали

  • В стоимость входит: экскурсионная программа и полное сопровождение гида, проживание, входные билеты в музеи, интерактив с угощением, билеты на поезд, транспорт по Угличу
  • Передвижение между городами проходит на транспорте заказчика

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Кашине
Провела экскурсии для 2946 туристов
Я представитель официального туроператора в Калязине. Вместе с командой мы организуем познавательные, паломнические и развлекательные программы для детей и взрослых в волжских городах. С нетерпением ждём встречи с вами!

