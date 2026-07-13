Экскурсия по Кашину погружает вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и знакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по центральной части, осмотрим достопримечательности и пройдемся по улицам с уникальной крестово-круговой планировкой — такое планировочное решение имеет лишь два города в Европе и больше ни один в России.
Знаменитые "кашинские лавы"
Далее мы направимся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, не имеющим аналогов в нашей стране. Недалеко от них расположено одно из выдающихся зданий города — Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.
Музей каши
В завершение экскурсии мы посетим Музей каши, который познакомит вас с богатой историей этого знаменитого блюда. Музейная экспозиция располагается в старинном здании, построенном в начале XIX века. Ранее этот особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года здесь функционирует музей, который будет интересен как детям, так и взрослым.
При посещении музея вас ждет программа «В каше — русская душа». Вы сможете самостоятельно приготовить кашу за 5 минут и попробовать блюда, созданные по старинным технологиям. Также в музее предложат чаю по рецептам XIX столетия с вкусными кашинскими пряниками.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничный период необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Воскресенский кафедральный собор
Вознесенский собор
Кашинские лавы
Гостиный двор
Памятник Анне Кашинской
Музей каши
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Входные билеты в Музей каши и кашинских традиций.
Стоимость: 400 руб. с человека.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
2
2
1
1
–
А
Анна
С каждым разом, приезжая в Кашин, узнаешь новое. Елена Васильевна очень интересно рассказала историю города, традиции. Главные храмы и соборы встретили нас очень тепло.
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Н
Наталья
Замечательный городок Кашин. Благодаря гиду Олегу Викторовичу увидели его таким, как он был в старину. Город на холмах, очень живописно, храмы и святые берегут жителей этого старинного города. Советую посещать с гидом, без этого не почувствовать и не понять.
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А
Анна
Гид замечательный. Очень интересно рассказывает, цитирует на память много стихов о Кашине. Все понравилось
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О
Ольга
Экскурсия по городу была хорошая, музей каши тоже понравился. Но у нас была индивидуальная экскурсия!!!!!! И мы думали что и в музее у нас будет индивидуальная встреча. А там была целая толпа с кашляющими и хрюкающими детьми, и их недовольными мамашами. И дегустировать кашу не было никакого желания в такой компании. Это большой минус организаторам.
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О
Ольга
Экскурсия по городу была хорошая, музей каши тоже понравился. Но у нас была индивидуальная экскурсия!!!!!! И мы думали что и в музее у нас будет индивидуальная встреча. А там была целая толпа с кашляющими и хрюкающими детьми, и их недовольными мамашами. И дегустировать кашу не было никакого желания в такой компании. Это большой минус организаторам.
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О
Ольга
Экскурсия и экскурсовод нам не понравились. Не сложилось никакого четкого представления о городе, его застройке, интересных строениях, людях. Зато памятник Ленину, мемориал 1941-1945 года и бюст чекиста запомнили. И два собора. Музей каши был закрыт, экскурсия вместо 3 часов заняла 1.45 минут, но плату взяли полную.
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