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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия по Кашину

Экскурсия по Кашину погружает вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и знакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по центральной части, осмотрим достопримечательности и пройдемся по улицам с уникальной крестово-круговой планировкой — такое планировочное решение имеет лишь два города в Европе и больше ни один в России.

Знаменитые "кашинские лавы"

Далее мы направимся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, не имеющим аналогов в нашей стране. Недалеко от них расположено одно из выдающихся зданий города — Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.

Музей каши

В завершение экскурсии мы посетим Музей каши, который познакомит вас с богатой историей этого знаменитого блюда. Музейная экспозиция располагается в старинном здании, построенном в начале XIX века. Ранее этот особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года здесь функционирует музей, который будет интересен как детям, так и взрослым.

При посещении музея вас ждет программа «В каше — русская душа». Вы сможете самостоятельно приготовить кашу за 5 минут и попробовать блюда, созданные по старинным технологиям. Также в музее предложат чаю по рецептам XIX столетия с вкусными кашинскими пряниками.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничный период необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.