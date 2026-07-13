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Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши

Погрузитесь в историю Кашина с экскурсией по городу и Музеем каши
3.9
6 отзывов
Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши
Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши
Экскурсия по Кашину с посещением Музея каши

Описание экскурсии

Экскурсия по Кашину

Экскурсия по Кашину погружает вас в атмосферу провинциальной русской глубинки и знакомит с насыщенным историческим прошлым этого уездного города. Мы прогуляемся по центральной части, осмотрим достопримечательности и пройдемся по улицам с уникальной крестово-круговой планировкой — такое планировочное решение имеет лишь два города в Европе и больше ни один в России.

Знаменитые "кашинские лавы"

Далее мы направимся к знаменитым «кашинским лавам» — временным деревянным мосткам через реку, не имеющим аналогов в нашей стране. Недалеко от них расположено одно из выдающихся зданий города — Воскресенский собор, в стенах которого хранятся мощи благоверной Анны Кашинской.

Музей каши

В завершение экскурсии мы посетим Музей каши, который познакомит вас с богатой историей этого знаменитого блюда. Музейная экспозиция располагается в старинном здании, построенном в начале XIX века. Ранее этот особняк принадлежал купцам Запениновым, а с 2014 года здесь функционирует музей, который будет интересен как детям, так и взрослым.

При посещении музея вас ждет программа «В каше — русская душа». Вы сможете самостоятельно приготовить кашу за 5 минут и попробовать блюда, созданные по старинным технологиям. Также в музее предложат чаю по рецептам XIX столетия с вкусными кашинскими пряниками.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничный период необходимо внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Воскресенский кафедральный собор
  • Вознесенский собор
  • Кашинские лавы
  • Гостиный двор
  • Памятник Анне Кашинской
  • Музей каши
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Музей каши и кашинских традиций.
  • Стоимость: 400 руб. с человека.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
2
1
1
А
С каждым разом, приезжая в Кашин, узнаешь новое. Елена Васильевна очень интересно рассказала историю города, традиции. Главные храмы и соборы встретили нас очень тепло.
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Н
Замечательный городок Кашин. Благодаря гиду Олегу Викторовичу увидели его таким, как он был в старину. Город на холмах, очень живописно, храмы и святые берегут жителей этого старинного города. Советую посещать с гидом, без этого не почувствовать и не понять.
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А
Гид замечательный. Очень интересно рассказывает, цитирует на память много стихов о Кашине. Все понравилось
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О
Экскурсия по городу была хорошая, музей каши тоже понравился. Но у нас была индивидуальная экскурсия!!!!!! И мы думали что и в музее у нас будет индивидуальная встреча. А там была целая толпа с кашляющими и хрюкающими детьми, и их недовольными мамашами. И дегустировать кашу не было никакого желания в такой компании. Это большой минус организаторам.
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О
Экскурсия по городу была хорошая, музей каши тоже понравился. Но у нас была индивидуальная экскурсия!!!!!! И мы думали что и в музее у нас будет индивидуальная встреча. А там была целая толпа с кашляющими и хрюкающими детьми, и их недовольными мамашами. И дегустировать кашу не было никакого желания в такой компании. Это большой минус организаторам.
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О
Экскурсия и экскурсовод нам не понравились. Не сложилось никакого четкого представления о городе, его застройке, интересных строениях, людях. Зато памятник Ленину, мемориал 1941-1945 года и бюст чекиста запомнили. И два собора. Музей каши был закрыт, экскурсия вместо 3 часов заняла 1.45 минут, но плату взяли полную.
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