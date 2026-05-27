Как выражение «заварить кашу» связано не только с едой, но и с важными событиями? Зачем в Кашине до сих пор есть лавы и почему здесь долго не строили мосты? Ответы вы получите на прогулке по городу с необычной планировкой, где до сих пор живы традиции русской кухни. А ещё узнаете легенды о чудесах, которые связаны с мощами Анны Кашинской.
Описание экскурсии
- Вы начнёте прогулку в центре. Узнаете, каким был город раньше и почему он кажется таким спокойным и неторопливым.
- Разберётесь в крестово-круговой планировке. Увидите, как улицы закручиваются и поймёте, почему здесь сложно двигаться по привычной логике.
- Выйдете к кашинским лавам — деревянным мосткам, по которым до сих пор ходят местные жители. Выясните, как они появились и как связаны с разливами рек и особенностями почвы.
- Остановитесь у Воскресенского собора, где хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Здесь поговорим о её судьбе.
- Отправитесь в Музей каши. Вы узнаете, почему этому блюду поклонялись на Руси и какие традиции с ним связаны. Попробуете сами приготовить кашу за 5 минут, отведаете кашу приготовленную по старинной технологии и угоститесь чаем по рецептам 19 века с кашинскими пряниками.
Вы узнаете:
- как крестово-круговую планировку пытались исправить при Екатерине II, но в итоге оставили почти такой, какой она сложился исторически.
- почему канонизацию Анны Кашинской сначала признали, а потом отменили — редкий случай в истории Русской православной церкви.
- как Кашин стал известным курортом в 19 веке благодаря минеральным источникам и почему сюда приезжали лечиться.
- чем жил уездный город: ярмарки, ремёсла, торговля и повседневность.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются билеты в Музей каши — 850 ₽ за чел. Экскурсию проводит сотрудник музея.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Кашине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 21151 туриста
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
Входит в следующие категории Кашина
Похожие экскурсии на «Кашин: прогулка с дегустацией»
Индивидуальная
до 10 чел.
Кашин - «город русского сердца»
Погулять по живописному старинному городу и побывать в крупнейшем храме Тверской области
Начало: На Соборной площади
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Неочевидный Кашин: прогулка по необычному городу
Без прямых линий и простых ответов
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
29 мая в 10:00
5400 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Кашин: экскурсия по городу и Музей Каши на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Тверская глубинка
Начало: Кашин/ Москва/МО/Сергиев Посад
Расписание: По договоренности
26 дек в 09:00
27 дек в 09:00
7800 ₽ за всё до 49 чел.
от 5600 ₽ за экскурсию