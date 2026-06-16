В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство

На территории нашего конного хозяйства вас ждёт знакомство с лошадьми, жеребятами и их историями. Мы расскажем, как устроена жизнь фермы изнутри. Вы узнате, чем отличается табунное содержание от конюшенного, как формируются отношения между лошадьми и почему им важна социализация. Покормите животных, пообщаетесь с ними, попробуете себя в роли всадника. И завершите день чаепитием в юрте.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 2200 ₽ за человека

Описание экскурсии

Большое пастбище кобыл — 12 гектаров живого движения и спокойствия, где лошади свободно пасутся, общаются и живут в своём ритме.

Рядом — левада жеребцов, отдельный мир со своим характером и динамикой.

Новая современная конюшня с просторными денниками — светлое, продуманное пространство, где каждая лошадь чувствует себя комфортно и безопасно.

Настоящая башкирская юрта — тёплое, уютное место, где можно отдохнуть, выпить чай и почувствовать атмосферу кочевой жизни.

Вагонет, запряжённый советским тяжеловозом — могучим, спокойным и невероятно харизматичным. Это не просто транспорт, а настоящее прикосновение к истории русской породы.

Катание на лошади в поводу по манежу — 2 круга. Перед катанием — обязательный инструктаж.

Мы расскажем, как ухаживают за лошадьми: от кормления и распорядка дня до работы коваля и ветеринарного контроля.

Научим вас понимать лошадь:

какие сигналы она подаёт

как чувствует человека

почему доверие важнее силы

Отдельно поговорим о породах — чем они отличаются, какой у них характер и почему одни подходят для спорта, а другие — для спокойной жизни в табуне. Особое внимание уделим башкирской породе.

Поделимся историями наших лошадей — у каждой из них свой характер, опыт и путь (иногда даже трагический). И ответим на любые ваши вопросы.

Организационные детали