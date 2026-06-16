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В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство

Научиться понимать животных, прокатиться в седле по манежу и выпить чай в башкирской юрте
На территории нашего конного хозяйства вас ждёт знакомство с лошадьми, жеребятами и их историями. Мы расскажем, как устроена жизнь фермы изнутри.

Вы узнате, чем отличается табунное содержание от конюшенного, как формируются отношения между лошадьми и почему им важна социализация. Покормите животных, пообщаетесь с ними, попробуете себя в роли всадника. И завершите день чаепитием в юрте.
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство
В гости в лошадям: из Кашина - на экспериментальное конное хозяйство

Описание экскурсии

Большое пастбище кобыл — 12 гектаров живого движения и спокойствия, где лошади свободно пасутся, общаются и живут в своём ритме.

Рядом — левада жеребцов, отдельный мир со своим характером и динамикой.

Новая современная конюшня с просторными денниками — светлое, продуманное пространство, где каждая лошадь чувствует себя комфортно и безопасно.

Настоящая башкирская юрта — тёплое, уютное место, где можно отдохнуть, выпить чай и почувствовать атмосферу кочевой жизни.

Вагонет, запряжённый советским тяжеловозом — могучим, спокойным и невероятно харизматичным. Это не просто транспорт, а настоящее прикосновение к истории русской породы.

Катание на лошади в поводу по манежу — 2 круга. Перед катанием — обязательный инструктаж.

Мы расскажем, как ухаживают за лошадьми: от кормления и распорядка дня до работы коваля и ветеринарного контроля.

Научим вас понимать лошадь:

  • какие сигналы она подаёт
  • как чувствует человека
  • почему доверие важнее силы

Отдельно поговорим о породах — чем они отличаются, какой у них характер и почему одни подходят для спорта, а другие — для спокойной жизни в табуне. Особое внимание уделим башкирской породе.

Поделимся историями наших лошадей — у каждой из них свой характер, опыт и путь (иногда даже трагический). И ответим на любые ваши вопросы.

Организационные детали

  • До конного хозяйства в деревне Хрипелёво вы добираетесь самостоятельно. Расстояние от Кашина — около 30 км
  • Чаепитие в юрте и катание на лошади входит в стоимость
  • Для детей младше 3 лет экскурсия бесплатна
  • С вами буду я или моя помощница

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Хрипелёво
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Кашине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я представляю Экспериментальное конное хозяйство, которое находится в деревне Хрипелёво Кашинского городского округа. Являюсь директором хозяйства, более 20 лет работаю с лошадьми. Приглашаю вас на экскурсии и знакомство с нашими прекрасными конями, кобылами и жеребятами! Экскурсии провожу лично я или моя помощница.

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