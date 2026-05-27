Спокойный уездный Кашин на первый взгляд кажется обычным, но это ощущение обманчиво.
Вы разберётесь, в чём его особенность, и погуляете по городу вне логики, где улицы идут по кругу, мосты временные, а привычные ориентиры не работают. В конце у вас сложится цельное представление о живом, немного странном и запоминающемся городке.
Описание экскурсии
- Начнём прогулку в центре. Пройдём по улицам с необычной крестово-круговой планировкой. Таких городов очень мало, и в России Кашин — единственный. Вы увидите, как это выглядит, а я объясню, почему город устроен именно так
- Выйдем к реке и дойдём до знаменитых «кашинских лав» — деревянных мостков, по которым до сих пор ходят местные жители. Я расскажу, откуда они появились и почему здесь до сих пор обходятся без привычных мостов
- Осмотрим Воскресенский собор, где хранятся мощи благоверной Анны Кашинской. Поговорим о её истории и о том, какое значение она имеет для города
- Погуляем по Кашину с остановками в местах, где есть что обсудить и на что обратить внимание. Я покажу детали, которые обычно не замечают, и помогу понять город чуть глубже, чем на обычной прогулке
Вы узнаете, почему:
- планировка Кашина крестово-круговая и как река Кашинка буквально «закрутила» его улицы
правда ли, что город специально не выпрямляли, как другие, после реформ Екатерины II и почему он сохранил свою странную форму
- в Средние века Кашин был важным торговым и ремесленным центром, несмотря на свою «провинциальность»
- княгиня Анна Кашинская стала символом терпения и веры, а также почему её канонизацию сначала признали, а потом фактически отменили, но к ней до сих пор приезжают паломники
- «кашинские лавы» — не просто мостки, а часть старой системы передвижения по городу и почему капитальные мосты здесь долго не строили
- весной город частично «перестраивается» из-за воды
- Кашин считался курортным городом и сюда приезжали лечиться ещё в 19 веке
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
