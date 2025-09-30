Мои заказы

Касимов - город двух культур
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Экскурсия по Соборной площади Касимова - глазами незрячего гида
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Почувствуйте атмосферу Касимова через звуки и ароматы, прогуливаясь по Соборной площади с незрячим гидом. Узнайте тайны города и его жителей
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
3000 ₽ за всё до 7 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рузавина
    30 сентября 2025
    Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
    Все было отлично!
    Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
    Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т.
    к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!
    Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.

