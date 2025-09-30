читать дальше к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!

Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.

Все было отлично!Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т.