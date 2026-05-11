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недовольства позволил рассказать вчерашние впечатления после знакомства с городом. Это была настоящая прогулка по страницам истории! Особенно впечатлила Татарская слобода в Касимове — её рассмотрели детально: гид не просто перечислял факты, а раскрывал колорит места, рассказывал про быт, традиции, архитектурные особенности Ханской Мечети — и время будто замирало. На первых объектах мы задерживались дольше, и это было здорово: успевали прочувствовать атмосферу, вчитаться в детали, запомнить все факты и версии о жизни ханов, судьбе царицы Сююмбике, сделать спокойные кадры без суеты. Историю Касимова и пребывания в нем Александра Невского Владимир знает досконально, что вызывает интерес к историческим фактам. Кроме того, Владимир - прекрасный водитель, поэтому ни минуты не было потрачено на организационные моменты. В пути до поселка Гусь‑Железный мы получали информацию о сельских храмах, заехали в деревянный храм в Даньково и узнали о братьях Баташёвых, вот на рассказ не столько о промышленности, а на осмотр их усадьбы времени хотелось бы выделить побольше — столько интересных уголков, столько историй, которые только начали приоткрываться и потрясающей красоты и монументальности храм Живоначальной Троицы достоин более пристального внимания. Гид отлично чувствовал настроение группы и умел превращать сухие факты в живые рассказы, индивидуальный подход реализован полностью! В целом — восторг, однозначно рекомендую! При этом хочется мягко заметить, что на Трипстере было указано, что продолжительность экскурсии — 4 часа, и мы ориентировались при заказе именно на такие сроки, рассчитывая успеть всё посмотреть в комфортном темпе (мы впервые в Касимове и не очень хорошо представляем себе расстояния между объектами и возникающие вопросы по мере знакомства с местами). Возможно, именно нашей группе времени оказалось недостаточно, чтобы полноценно раскрыть все точки маршрута в своем неспешном формате, нам бы понадобился целый день на такую глобальную экскурсию. Может стоит скорректировать заявленную длительность поездки, или даже предусмотреть небольшой запас времени для таких "черепах", как мы, — это сделает впечатления туристов ещё более полными и яркими, потому что программа замечательно подробно разработана, расписана и максимально продумана, за что мы благодарны Владимиру! Наша оценка — однозначно 5/5, и мы бы с радостью посетили расширенную версию маршрута! 😊