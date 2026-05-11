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Экскурсии в Касимове

Найдено 16 экскурсий в Касимове, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Прогулка по столице Мещерского княжества
Пешая
2.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Прогулка по столице Мещерского княжества
Познакомиться с Касимовым, где сошлись русские и татарские традиции
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Пешая
3 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без лишних дат и фамилий
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Касимов - город двух культур
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
13 авг в 17:00
14 авг в 08:00
от 4250 ₽ за всё до 8 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
3 часа
49 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Город, где переплетаются культуры, языки и стили
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Соборной площади Касимова - глазами незрячего гида
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Соборной площади Касимова - глазами незрячего гида
Почувствуйте атмосферу Касимова через звуки и ароматы, прогуливаясь по Соборной площади с незрячим гидом. Узнайте тайны города и его жителей
Начало: На Соборной площади
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Увидеть город через объектив кинокамеры и понять, за что его любят режиссёры
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и откройте для себя уникальные памятники разных эпох
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Касимов - город древний, город славный
Пешая
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
21 авг в 09:30
22 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 8 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
Узнайте историю Касимова, посетив его знаковые места и музеи. Откройте для себя культурное наследие этого древнего города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и выберите музей для посещения. Узнайте больше о культуре и традициях этого уникального города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8300 ₽ за всё до 5 чел.
Касимов: узнать за 120 минут
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Касимов: узнать за 120 минут
Начало: Россия, Рязанская область, Касимов, Соборная площа...
Расписание: Индивидуальная экскурсия проводится в удобное для вас время
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
Касимов глазами Пастернака
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Т
Касимов - город двух культур
Дата посещения: 10 мая 2026
10 мая 2026 года мы посетили город двух цивилизаций.
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
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бывает с малыми русскими городами в глухомани, издалека — с Оки или с холмов на ее берегу — город смотрится невероятно красиво. Советской застройки тут почти нет, есть дома в один-два этажа, все утопает в зелени, над ней купола и колокольни, при этом буйный рельеф.Всю эту красоту нам показывала экскурсовод Елена.Огромное ей спасибо за потрясающее погружение в историю города .Внимательная, приятная и действительно знающая историю города . Рекомендуем всем кто хочет приобщиться к культуре города Касимова,обязательно воспользуйтесь услугами Елены.

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Е
Касимов - город двух культур
Дата посещения: 1 мая 2026
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую свой край и умеющую о нем рассказать) глубокие знания и прекрасная подача материала 👍
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую
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С
Касимов: от креста до полумесяца
Дата посещения: 6 янв 2026
Очень понравилась экскурсия. Были семьей 5 человек и все остались довольны. Елена прекрасно преподнесла всю информацию, ответила на все вопросы. Очень эрудированный человек. Мы влюбились в Касимов, обязательно вернемся ещё и будем рекомендовать этого гида
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Г
Касимов - город двух культур
Огромное спасибо Елене за отличную работу! Она профессионал и просто очень приятный в общении человек. Однозначно рекомендую!!!
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Е
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Отличная экскурсия, построенная вокруг истории одной ветви семьи Баташевых. Гусь-Железный и тем более Погост - не раскрученные туристические места, но
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именно тут вы увидите самый большой (и возможно самый выдающийся по своей архитектуре) сельский храм в России, а также одну из самых интересных церквей с удивительной колокольней.
Спасибо Алине за интересный рассказ! Хочется увидеть эти комплексы отреставрированными и во всем своем великолепии.

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Ольга
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Владимир - отличный гид-организатор, любящий свое дело, ответственный и деликатный человек, помог нам погрузить вещи в машину, без возражений и
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недовольства позволил рассказать вчерашние впечатления после знакомства с городом. Это была настоящая прогулка по страницам истории! Особенно впечатлила Татарская слобода в Касимове — её рассмотрели детально: гид не просто перечислял факты, а раскрывал колорит места, рассказывал про быт, традиции, архитектурные особенности Ханской Мечети — и время будто замирало. На первых объектах мы задерживались дольше, и это было здорово: успевали прочувствовать атмосферу, вчитаться в детали, запомнить все факты и версии о жизни ханов, судьбе царицы Сююмбике, сделать спокойные кадры без суеты. Историю Касимова и пребывания в нем Александра Невского Владимир знает досконально, что вызывает интерес к историческим фактам. Кроме того, Владимир - прекрасный водитель, поэтому ни минуты не было потрачено на организационные моменты. В пути до поселка Гусь‑Железный мы получали информацию о сельских храмах, заехали в деревянный храм в Даньково и узнали о братьях Баташёвых, вот на рассказ не столько о промышленности, а на осмотр их усадьбы времени хотелось бы выделить побольше — столько интересных уголков, столько историй, которые только начали приоткрываться и потрясающей красоты и монументальности храм Живоначальной Троицы достоин более пристального внимания. Гид отлично чувствовал настроение группы и умел превращать сухие факты в живые рассказы, индивидуальный подход реализован полностью! В целом — восторг, однозначно рекомендую! При этом хочется мягко заметить, что на Трипстере было указано, что продолжительность экскурсии — 4 часа, и мы ориентировались при заказе именно на такие сроки, рассчитывая успеть всё посмотреть в комфортном темпе (мы впервые в Касимове и не очень хорошо представляем себе расстояния между объектами и возникающие вопросы по мере знакомства с местами). Возможно, именно нашей группе времени оказалось недостаточно, чтобы полноценно раскрыть все точки маршрута в своем неспешном формате, нам бы понадобился целый день на такую глобальную экскурсию. Может стоит скорректировать заявленную длительность поездки, или даже предусмотреть небольшой запас времени для таких "черепах", как мы, — это сделает впечатления туристов ещё более полными и яркими, потому что программа замечательно подробно разработана, расписана и максимально продумана, за что мы благодарны Владимиру! Наша оценка — однозначно 5/5, и мы бы с радостью посетили расширенную версию маршрута! 😊

Владимир - отличный гид-организатор, любящий свое дело, ответственный и деликатный человек, помог нам погрузить вещи в
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Ольга
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Сегодня наш день в Касимове сделала умная и красивая женщина - Тамара. Тамара - великолепный экскурсовод: главное - любит и
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ценит свой город, прекрасно владеет материалом и учитывает пожелания туристов. Под её чутким руководством мы смогли освежить прежние знания по истории и приобрести новые. В процессе экскурсии было несколько чудес, среди которых: простые мечты, ставшие реальностью, посещение святых мест,"сюрпризики из корзинки", отсутствие дождя, знакомство с муллой, путешествие "пешее и конное", лучшая смотровая площадка и "секретики" о кофе и шоколаде. Искренне благодарим Тамару за воодушевляющий рассказ и терпение! Рекомендуем ходить по самым интересным местам Касимова именно с Тамарой - лицом города!

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Н
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Великолепный рассказчик, современный историк, вдохновенный краевед. Это все о Тамара, блесящем экскурсоводе. Тамара заражает своей любовью к Касимову. И сюда точно нужно возвращаться. Успехов и процветания.
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Е
Касимов - город двух культур
И это всё о ней о Елене. Мы,туристы из Санкт-Петербурга, много путешествуем по России. Стараемся всюду найти не просто эрудированного
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экскурсовода, но человека, любящего свой край, из тех, кто, «где родился, там и пригодился». Вот и это лето подарило нам встречу с Еленой в городе Касимове на Оке. И запланированная двухчасовая экскурсия обернулась многочасовой прогулкой по городу двух культур: русской и татарской. Величественные соборы и мечети, опрятные дома с резными наличниками на окнах, благоухающие цветами палисадники, национальные татарские захоронения «текие», красивые набережные на берегах Оки — таким предстал перед нами древний город на семи холмах, разделенных живописными оврагами, превращенными в прогулочные зоны.
Наш гид, Елена Прекрасная, иначе не назовешь, родилась и выросла в Касимове. С какой любовью она рассказывает о купеческих особняках, храмах, памятниках, а главное — о людях, веками этот город возводивших! Об известных исторических личностях Елена говорит так, как будто о своих старинных знакомых, превращая нас, слушателей, в их добрых друзей. По её словам, старожилы не помнят конфликтов на национальной почве. Думаем, поэтому Касимов сохранил свою самобытность и привлекательность. Рассказывая, Елена искусно вплетает в историю о городе многочисленные легенды. Это не просто оживляет рассказ, но приглашает слушателей становиться невольными свидетелями событий. При этом наш гид тонко чувствует особенности возраста, темперамента, настроения туристов. Это свойство называется эмпатией, а академик Д. С. Лихачев называл это «гостеприимством ума», которое он считал главной чертой настоящего интеллигента. Желаем успехов, здоровья Елене, её семье и процветания славному городу Касимову, который и для нас, с её легкой руки, стал родным. С благодарностью, Наталья и Евгений, 70 лет. 04 Июля 2026 г.

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Андрей
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Наш гид Тамара- это человек увлеченный и влюбленный в свое дело, и в свой город.
Она провела нам чудесную, увлекательную и
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очень познавательную экскурсию.
Мы с огромным удовольствием слушали ее рассказ, особенно если учесть, что ее речь очень грамотная, живая и интересная по содержанию.
Нам понравилось, что свои знания истории города она расскрывает очень захватывающе и увлекательно, и с гордостью говорит про его прошлое и будущее.
Однозначно рекомендуем посетить этот город в сопровождении такого экскурсовода как Тамара!!

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Всего 260 отзывов в Касимове

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Ответы на вопросы от путешественников по Касимову

Самые популярные экскурсии в Касимове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
  1. Прогулка по столице Мещерского княжества;
  2. Прогулка по самым интересным местам Касимова;
  3. Касимов - город двух культур;
  4. Касимов: от креста до полумесяца;
  5. Знакомьтесь - Касимов.
Сколько стоит экскурсия по Касимову в августе 2026
Сейчас в Касимове можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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