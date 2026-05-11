Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПрогулка по столице Мещерского княжества
Познакомиться с Касимовым, где сошлись русские и татарские традиции
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без лишних дат и фамилий
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
13 авг в 17:00
14 авг в 08:00
от 4250 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
от 5600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Город, где переплетаются культуры, языки и стили
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 09:00
10 авг в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Экскурсия по Соборной площади Касимова - глазами незрячего гида
Почувствуйте атмосферу Касимова через звуки и ароматы, прогуливаясь по Соборной площади с незрячим гидом. Узнайте тайны города и его жителей
Начало: На Соборной площади
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов в кино: прогулка по живым декорациям
Увидеть город через объектив кинокамеры и понять, за что его любят режиссёры
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
21 авг в 09:00
22 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и откройте для себя уникальные памятники разных эпох
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
21 авг в 09:30
22 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
19 авг в 10:00
21 авг в 10:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
Узнайте историю Касимова, посетив его знаковые места и музеи. Откройте для себя культурное наследие этого древнего города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старинный Касимов + музей на выбор
Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и выберите музей для посещения. Узнайте больше о культуре и традициях этого уникального города
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8300 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Касимов: узнать за 120 минут
Начало: Россия, Рязанская область, Касимов, Соборная площа...
Расписание: Индивидуальная экскурсия проводится в удобное для вас время
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Т
Дата посещения: 10 мая 2026
10 мая 2026 года мы посетили город двух цивилизаций.
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
Касимов — где храмы на виду, а минарет в овраге Как часто
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Е
Дата посещения: 1 мая 2026
Большое спасибо Елене за чудесную атмосферную прогулку по Касимову! Всем рекомендуем эту милую девушку, очень любящую свой край и умеющую о нем рассказать) глубокие знания и прекрасная подача материала 👍
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С
Дата посещения: 6 янв 2026
Очень понравилась экскурсия. Были семьей 5 человек и все остались довольны. Елена прекрасно преподнесла всю информацию, ответила на все вопросы. Очень эрудированный человек. Мы влюбились в Касимов, обязательно вернемся ещё и будем рекомендовать этого гида
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Г
Огромное спасибо Елене за отличную работу! Она профессионал и просто очень приятный в общении человек. Однозначно рекомендую!!!
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Е
Отличная экскурсия, построенная вокруг истории одной ветви семьи Баташевых. Гусь-Железный и тем более Погост - не раскрученные туристические места, но
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Владимир - отличный гид-организатор, любящий свое дело, ответственный и деликатный человек, помог нам погрузить вещи в машину, без возражений и
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Сегодня наш день в Касимове сделала умная и красивая женщина - Тамара. Тамара - великолепный экскурсовод: главное - любит и
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Н
Великолепный рассказчик, современный историк, вдохновенный краевед. Это все о Тамара, блесящем экскурсоводе. Тамара заражает своей любовью к Касимову. И сюда точно нужно возвращаться. Успехов и процветания.
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Е
И это всё о ней о Елене. Мы,туристы из Санкт-Петербурга, много путешествуем по России. Стараемся всюду найти не просто эрудированного
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Наш гид Тамара- это человек увлеченный и влюбленный в свое дело, и в свой город.
Она провела нам чудесную, увлекательную и
Она провела нам чудесную, увлекательную и
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Всего 260 отзывов в Касимове
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Ответы на вопросы от путешественников по Касимову
Самые популярные экскурсии в Касимове
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16:
Сколько стоит экскурсия по Касимову в августе 2026
Сейчас в Касимове можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 260 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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