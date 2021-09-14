А Александр 5

Интересная и душевная экскурсия по древнему городу Касимову, которую с любовью провела для нас гид Елена Николаевна. 2-х часовая прогулка прошла легко и ненапряжно - мы детально осмотрели Соборную площадь, спускались на набережную, ходили к древней Ханской мечети и ещё в несколько достопримечательностей. Елена Николаевна очень интересно поведала нам историю города и рассказала про каждое из посещаемых мест; также мы услышали от неё несколько красивых легенд. В конце экскурсии мы получили ценные советы, куда сходить на следующий день, и что и где купить, чтобы взять обратно в качестве сувениров. В общем, нам понравилось.