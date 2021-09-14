Все экскурсии в Касимове
Доступно 6 экскурсий 🚌 в Касимове на 2021 год, 13 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением музея Самоваров и музея Колоколов
Пешеходная экскурсия по Касимову позволяет туристам ближе узнать историю этого древнего города и...
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
Древнерусский город Касимов многое повидал на своем веку
Ежедневно, по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-20 чел.
Душевный Касимов — город двух культур
Поразиться наследию провинциального ровесника столицы
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 500₽
за 1-10 чел.
Соборная площадь - сердце Касимова
Исторический центр Касимова - удивительный: на этой небольшой территории сосредоточилось множество...
Индивидуальная экскурсия проводится в удобное для вас время
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-25 чел.
Таинственный Гусь-Железный: загадки Орлиного гнезда
Баташевы - наверное, самая загадочная и мистическая фамилия, связанная с историей Касимовского края
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-25 чел.
Индивидуальная экскурсия проводится в удобное для вас время
Последние отзывы «Экскурсии Касимова»
- ААлександр14 сентября 2021Интересная и душевная экскурсия по древнему городу Касимову, которую с любовью провела для нас гид Елена Николаевна. 2-х часовая прогулка прошла легко и ненапряжно - мы детально осмотрели Соборную площадь, спускались на набережную, ходили к древней Ханской мечети и ещё в несколько достопримечательностей. Елена Николаевна очень интересно поведала нам историю города и рассказала про каждое из посещаемых мест; также мы услышали от неё несколько красивых легенд. В конце экскурсии мы получили ценные советы, куда сходить на следующий день, и что и где купить, чтобы взять обратно в качестве сувениров. В общем, нам понравилось.
- ВВиктория5 сентября 2021Спасибо большое экскурсоводу Елене. Интересно, грамотно, с любовью к своему городу! Хотим вернуться ещё раз!
- ММарина25 августа 2021Замечательная экскурсия, милый экскурсовод Елена Николаевна. Много узнали об истории города, о культуре. Время пролетело незаметно, было жаль расставаться. Хотелось еще слушать и слушать. Надеюсь на новую встречу.