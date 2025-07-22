Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
Завтра в 16:00
22 авг в 16:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Легенды и тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7700 ₽ за всё до 55 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна22 июля 2025Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!
