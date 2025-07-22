И Инна

Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!