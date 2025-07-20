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и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это место стоит посетить. 1. Первое впечатление: город-загадка Касимов встретил нас тишиной старинных улочек, купеческими особняками и невероятным ощущением, будто время здесь остановилось. Город небольшой, но очень уютный, с потрясающей архитектурой и духом многовековой истории. 2. Главные достопримечательности ✅ Ханская мечеть и минарет Один из самых ярких символов Касимова – старинная мечеть с высоким минаретом, построенная еще в XV–XVI веках. За отдельную плату можно подняться на минарет (по узкой винтовой лестнице!) и увидеть панораму города и реки Оки. Гид рассказала, что мечеть долгое время была музеем, а сейчас возвращена верующим. ✅ Текие (мавзолей) Шах-Али хана Рядом с мечетью находится мавзолей касимовских ханов – единственный в России памятник татарской погребальной архитектуры. Внутри – надгробия правителей Касимовского ханства. Доступ закрыт, надгробия, к сожалению, были разрушены вандалами. ✅ Соборная площадь и Успенский собор Сердце города – Соборная площадь с величественным Успенским собором (XVIII век). Здесь же сохранились торговые ряды XIX века, где до сих пор можно купить местные сувениры. ✅ Набережная Оки – отсюда открываются живописные виды на реку и противоположный берег. 3. Гид и организация экскурсии Наш гид – рассказывала настолько увлеченно, что даже сложные исторические моменты (например, отношения Касимовского ханства с Москвой) становились понятными и интересными. Мы узнали: - Почему Касимов стал татарским ханством, - Как жили здесь русские купцы и татарские мурзы, - Какие легенды связаны с городом (например, про царицу Сююмбике). 4. Кому понравится экскурсия? ✔ Любителям истории – Касимов уникален своим смешением культур. ✔ Ценителям архитектуры – здесь и старинные церкви, и восточные памятники. ✔ Тем, кто устал от туристических толп– город тихий, аутентичный, без суеты. ⭐ Оценка: 5/5 отличная экскурсия, насыщенная программа, прекрасные впечатления!