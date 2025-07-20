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Экскурсии Касимова об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Касимове, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Знакомьтесь - Касимов
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Знакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Путешествие по Мещёрскому краю раскроет тайны Касимова, Даньково и Гусь-Железного. Уникальные истории и виды ждут вас
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Венера
    20 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Прекрасная экскурсия с Алиной по замечательному городу Касимов! Очень рекомендую, интересно и познавательно.
  • К
    Каменская
    20 июля 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    Были компанией
  • Л
    Людмила
    20 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов России, где переплетаются русская
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    и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это место стоит посетить. 1. Первое впечатление: город-загадка Касимов встретил нас тишиной старинных улочек, купеческими особняками и невероятным ощущением, будто время здесь остановилось. Город небольшой, но очень уютный, с потрясающей архитектурой и духом многовековой истории. 2. Главные достопримечательности ✅ Ханская мечеть и минарет Один из самых ярких символов Касимова – старинная мечеть с высоким минаретом, построенная еще в XV–XVI веках. За отдельную плату можно подняться на минарет (по узкой винтовой лестнице!) и увидеть панораму города и реки Оки. Гид рассказала, что мечеть долгое время была музеем, а сейчас возвращена верующим. ✅ Текие (мавзолей) Шах-Али хана Рядом с мечетью находится мавзолей касимовских ханов – единственный в России памятник татарской погребальной архитектуры. Внутри – надгробия правителей Касимовского ханства. Доступ закрыт, надгробия, к сожалению, были разрушены вандалами. ✅ Соборная площадь и Успенский собор Сердце города – Соборная площадь с величественным Успенским собором (XVIII век). Здесь же сохранились торговые ряды XIX века, где до сих пор можно купить местные сувениры. ✅ Набережная Оки – отсюда открываются живописные виды на реку и противоположный берег. 3. Гид и организация экскурсии Наш гид – рассказывала настолько увлеченно, что даже сложные исторические моменты (например, отношения Касимовского ханства с Москвой) становились понятными и интересными. Мы узнали: - Почему Касимов стал татарским ханством, - Как жили здесь русские купцы и татарские мурзы, - Какие легенды связаны с городом (например, про царицу Сююмбике). 4. Кому понравится экскурсия? ✔ Любителям истории – Касимов уникален своим смешением культур. ✔ Ценителям архитектуры – здесь и старинные церкви, и восточные памятники. ✔ Тем, кто устал от туристических толп– город тихий, аутентичный, без суеты. ⭐ Оценка: 5/5 отличная экскурсия, насыщенная программа, прекрасные впечатления!

    Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов
  • М
    Марина
    19 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Хочу сказать слова благодарности Алине, рассказ очень увлекательный, Алина очень тепло рассказывает о своем городе, его изумительном прошлом. Спасибо огромное
  • Е
    Елена
    19 июля 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    Мы были на индивидуальной экскурсии по Касимову с гидом Владимиром. Мы прошли по самым важным экскурсионным объектам города, узнали его
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    историю. Владимир очень любит свой город, глубоко знает его самобытную историю, умеет подстроить маршрут и рассказ под особенности экскурсантов. Его очень интересно слушать. Всем рекомендую экскурсии с Владимиром.

  • О
    Ольга
    16 марта 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    8 марта были семьей с ребенком 5 лет на экскурсии «знакомьтесь, Касимов» с гидом Владимиром. Очень душевная экскурсия, простым доступным
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    языком без перегруза. Город с очень интересной историей, неожиданно много локаций для небольшого города. Время пролетело незаметно. Спасибо огромное Владимиру, подарил настоящий праздник! 🔥🔥🔥

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Касимову в июле 2025
Сейчас в Касимове в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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