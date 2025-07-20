Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Путешествие по Мещёрскому краю раскроет тайны Касимова, Даньково и Гусь-Железного. Уникальные истории и виды ждут вас
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВенера20 июля 2025Прекрасная экскурсия с Алиной по замечательному городу Касимов! Очень рекомендую, интересно и познавательно.
- ККаменская20 июля 2025Были компанией
- ЛЛюдмила20 июля 2025Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов России, где переплетаются русская
- ММарина19 июля 2025Хочу сказать слова благодарности Алине, рассказ очень увлекательный, Алина очень тепло рассказывает о своем городе, его изумительном прошлом. Спасибо огромное
- ЕЕлена19 июля 2025Мы были на индивидуальной экскурсии по Касимову с гидом Владимиром. Мы прошли по самым важным экскурсионным объектам города, узнали его
- ООльга16 марта 20258 марта были семьей с ребенком 5 лет на экскурсии «знакомьтесь, Касимов» с гидом Владимиром. Очень душевная экскурсия, простым доступным
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «История и архитектура»
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