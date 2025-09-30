Вы встретите купеческие особняки, усадьбы, церковные памятники и заводские руины.
Погрузитесь в историю известного промышленника, владельца чугунолитейных и железоделательных заводов Андрея Баташёва. Услышите мрачные легенды о масонах и барской жестокости и ощутите атмосферу старой Мещёры.
Погрузитесь в историю известного промышленника, владельца чугунолитейных и железоделательных заводов Андрея Баташёва. Услышите мрачные легенды о масонах и барской жестокости и ощутите атмосферу старой Мещёры.
Описание экскурсии
Касимов
- Улица Набережная — некогда самая богатая улица города, купеческие особняки и красавица Ока.
- Дом купца Баркова — построен на деньги Баташёва. Вы узнаете, за что он наградил крепостных лекарей, подарил им вольную и вписал их имена в завещание.
Посёлок Гусь-Железный
- Особняк «Орлиное гнездо» — легенды о заживо замурованных рабочих, фальшивом монетном дворе и трёх женах Баташёва.
- «Сад любви» и «сад ужасов» — выясним, почему эти места носили такие страшные названия и чем удивляли их стены.
- Троицкий собор — самый большой сельский храм России, проект которого, по одной из версий, создавал архитектор Василий Баженов. Вмещает почти полторы тысячи человек.
- Место захоронения Андрея Баташёва — с масонской символикой. Вы разберётесь в этих знаках.
- Руины заводской плотины — рассмотрим, как она использовалась для работы заводов Баташова.
Гусевский Погост
- Никольская летняя церковь — необычный стиль для маленького села. Церковь пережила сложные годы и действует сегодня.
- Преображенская зимняя церковь — создание колокольни приписывают архитектору Франческо Растрелли.
- Часовня 18 века находится в процессе восстановления. А после будет открыта для верующих круглосуточно.
Организационные детали
- Поездка проходит на вашем транспорте, в нём должно быть одно место для гида. За доплату можно заказать наш автобус (от 7 до 55 мест), детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы (по желанию): подъём на минарет — 100 ₽ за чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 50. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваша команда гидов в Касимове
Провели экскурсии для 204 туристов
Работая в сфере туризма с 2017 года, мне и моей команде удалось влюбить в Касимов тысячи путешественников и услышать заветные слова «Мы приедем сюда вновь». С удовольствием и профессиональной лёгкостью
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Рузавина
30 сен 2025
Все было отлично!
Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т. к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!
Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.
Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т. к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!
Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.
Входит в следующие категории Касимова
Похожие экскурсии из Касимова
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКасимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
28 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.