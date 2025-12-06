Мои заказы

Выездные экскурсии из Касимова

Найдено 6 экскурсий в категории «Выездные» в Касимове, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Касимов - город двух культур
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Рэй
    6 декабря 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    Мы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городе. Он рассказал историю города доступно и интересно для нас, и экскурсия нам очень понравилась. Мы ему очень благодарны.
    Мы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городеМы были в Касимове впервые, и благодаря Владимиру нам удалось составить очень хорошее впечатление о городе
  • С
    Светлана
    11 ноября 2025
    Касимов - город двух культур
    Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно,
    читать дальше

    много интересных мест, локации для фотосъемки. Рекомендую посетить музей Самоваров, Колоколов. Очень приятная и познавательная экскурсия была с гидом Еленой. Но не очень впечатлила татарская кухня.

  • А
    Артем
    6 ноября 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Елена, спасибо огромное за экскурсию! Это тот редкий случай когда результат намного превзошёл ожидания. Мы еще после экскурсии с женой
    читать дальше

    долго обсуждали, то что увидели и услышали.
    Все было очень здорово, время пролетело не заметно. Отличный, структурированный рассказ про город, очень хорошая подача материала и очень понятно и остается в памяти.
    Елена очень увлеченный человек своим городом, районом, что и сказывается на результат и только в положительную строну.
    Очень здорово и замечательно! Очень советую Елену как экскурсовода. Обязательно вернемся в Касимов!

  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Касимов - город двух культур
    Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала
    читать дальше

    на все наши вопросы не только про старинные времена, но и про современный Касимов. Нам было интересно познакомиться с вашим городком! Спасибо за вашу любовь к родному городу❤️ Всех благ и процветания!

  • Ю
    Юлия
    27 октября 2025
    Касимов - город двух культур
    Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
    Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она
    читать дальше

    рассказывала всё простым и доступным языком, увлекательно и легко.
    Узнали много всего об истории Касимова и о русско-татарской культуре, которая является визитной карточкой города.
    Полюбовались пейзажами города, очень он запал в душу.
    Радует, что городские власти занимаются городом, у него есть большой туристический потенциал!
    Желаю Лене приятных и веселых туристов (как мы),а Касимову процветания!

    Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке
  • Е
    Елизавета
    26 октября 2025
    Касимов - город двух культур
    22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация,
    читать дальше

    что город Касимов не стоит проезжать мимо, а стоит заглянуть хотя бы на пару часов на экскурсию (нас привлекло описание некоторых мест). Так мы и сделали, заказали экскурсию, а так как компания у нас была молодёжная, обратились к Елене, потому что хотелось кого-то нашего возраста. Времени у нас было неочень много, поэтому мы заранее с Еленой обговорили тайминг и другие нюансы. В день экскурсии нас немного подвела погода, но это никак не испортило общего впечатления от посещения Касимова. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Елене за увлекательный рассказ и атмосферу. Было познавательно и весело. Узнали много нового и неожиданного. Отдельное спасибо за рекомендацию, где можно было пообедать. Очень атмосферное место, которое практически стало частью экскурсии.

    22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг)
  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Отличное
  • М
    Михаил
    2 октября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Хорошо
  • Р
    Рузавина
    30 сентября 2025
    Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
    Все было отлично!
    Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
    Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т.
    читать дальше

    к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!
    Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.

    Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Отличная экскурсия.
  • И
    Игорь
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город.
    читать дальше

    На все интересующие нас вопросы с удовольствием отвечала. С радостью снова посетим Касимов. Будет здорово, если курс, взятый на благоустройство и восстановление исторических ценных объектов будет продолжен. Нужно беречь такие города "с изюминкой" и богатой историей!
    Алина, спасибо,что познакомила нас с историей и достопримечательностями Касимова!

  • О
    Ольга
    6 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
    Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
    Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
    Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечалаДавно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала
  • Е
    Евгения
    4 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь.
    читать дальше

    Интересно излагает исторические факты. Отвечает на любой вопрос, что касается исторических событий и современной действительности. Провели с удовольствием время, узнали много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании.

  • А
    Алексей
    26 августа 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    Замечательная экскурсия и прекрасный гид!
    Владимир опытный гид, прекрасно владеет историческим материалом, предлагая различные подходы и интерпретации исторических событий.
    Благодаря ему, наше знакомство с Касимовым состоялось и оказалось интересным! И мы планируем продолжить это знакомство.
    Большое спасибо Владимиру за работу
    Замечательная экскурсия и прекрасный гид!Замечательная экскурсия и прекрасный гид!Замечательная экскурсия и прекрасный гид!Замечательная экскурсия и прекрасный гид!Замечательная экскурсия и прекрасный гид!Замечательная экскурсия и прекрасный гид!
  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
    Город хоть и небольшой, но исторических фактов о
    читать дальше

    нем много, так что экскурсия была насыщенной. Нас подвела погода, часть экскурсии пришлось отменить. Елена как могла старалась сгладить эту ситуацию, так что мы все равно сумели получить и знания и удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо, Елена!!!

  • Л
    Людмила
    12 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Сначала меня напугала продолжительность экскурсии, боялась, что устанем. Но Елена так увлекла нас рассказом, что это вемя пролетело незаметно, у нас была большая группа и пожилые люди. Но экскурсия прошла легко, комфортно и интересно. Огромное спасибо.
  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:)
    читать дальше

    но все прошли маршрут от начала до конца. Алина рассказала множество деталей, буквально про каждый уголок города у нее есть история или ответ на любой вопрос, приятно когда экскурсовод вовлечен в свое дело и любит свой город! Получили рекомендации, что посмотреть в свободное время вне экскурсии: Уланова гора, музей вырковской игрушки, рынок на центральной площади и отлично провели время на следующий день! Благодарим за душевный подход, будем советовать друзьям и знакомым!

    Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от
  • В
    Виталий
    4 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Елена - искренне любящая свою работу и свой город! Прекрасная экскурсия, великолепная подача материала и энциклопедические знания. Если хотите влюбиться в Касимов с его удивительной историей - вам точно к ней, не пожалеете!
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Давно собирались посетить Касимов, и вот, наконец, 03.08.2025г. мы оказались в старинном городе двух культур. Прекрасный подробный рассказ об истории
    читать дальше

    города от Елены захватил нас, и три часа пролетели как одно мгновенье (несмотря на жару и духоту). Елена увлечена своей работой, искренне любит родной город, и при этом не забывает учитывать интересы путешественников. Спасибо огромное за экскурсию и профессионализм!

  • К
    Киласова
    2 августа 2025
    Знакомьтесь, Касимов
    Собрались с семьёй в Касимов, сами из Рязани… Друзья рассказывали, какой интересный исторический город. В первый день приехали, ничего не
    читать дальше

    знаем, маленький городок, положительную оценку не сразу дали… Взяли экскурсию, ознакомительную…
    .. И как много мы узнали о таком маленьком городке! Три часа пролетели незаметно Даже не зная хорошо историю, все было понятно, слушали экскурсовода как завороженные. Прошлись по многим красивым и интересным зданиям. Семье очень понравилось, даже подростку!
    Будем рекомендовать друзьям и ваш замечательный город Касимов, и вашу экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Касимов: от креста до полумесяца
  2. Знакомьтесь, Касимов
  3. Касимов - город двух культур
  4. Знакомьтесь - Касимов
  5. Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ
  3. Музей самоваров
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2025
Сейчас в Касимове в категории "Выездные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 76 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии по окрестностям Касимова и местам России в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль