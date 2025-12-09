Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
«Мы рассмотрим сохранившиеся купеческие усадьбы влиятельных и известных когда-то людей»
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборТайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
«Вы встретите купеческие особняки, усадьбы, церковные памятники и заводские руины»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
«усадьбу Баташовых — её хозяева оставили после себя немало загадок»
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Усадьбы и дворцы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2025
Сейчас в Касимове в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2025 год по теме «Усадьбы и дворцы», 4 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль