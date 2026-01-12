Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по столице Мещерского княжества
Познакомиться с Касимовым, где сошлись русские и татарские традиции
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
21 янв в 10:00
23 янв в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.
- ООльга12 января 2026Огромная благодарность Лене за то, что она, не жалея сил и дополнительного времени очаровала нас своим городом, показала самые укромные
- ООксана9 января 2026Хочется выразить огромную благодарность Елене за замечательную экскурсию. Видно, насколько она любит свой город и свою работу. Прекрасно владеет материалом,
- ЮЮлия5 января 2026Елена-замечательная рассказчица. Прекрасный русский язык, хорошо поставленный голос, очень приятная в общении. Она очень любит свой город и заставляет полюбить
- ССветлана11 ноября 2025Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно,
- ИИрина2 ноября 2025Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала
- ЮЮлия27 октября 2025Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она
- ЕЕлизавета26 октября 202522 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация,
