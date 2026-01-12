Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Касимове

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Касимове, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Касимов - город двух культур
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Прогулка по столице Мещерского княжества
Пешая
2.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по столице Мещерского княжества
Познакомиться с Касимовым, где сошлись русские и татарские традиции
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры»
Удивиться, какой разной и неожиданной может быть русская глубинка
21 янв в 10:00
23 янв в 10:00
11 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 января 2026
    Касимов - город двух культур
    Огромная благодарность Лене за то, что она, не жалея сил и дополнительного времени очаровала нас своим городом, показала самые укромные
    его уголки, рассказала много интересного из его истории. Несмотря на снегопады, мы не заметили, как пролетели заявленные 2 часа экскурсии, а там и 3! При этом мы, люди немолодые и не очень здоровые даже не заметили, как пролетело время! Правда, надо отдать должное, был и приятный перерыв с чаепитием… Побольше бы таких гидов, так влюбленных в свой город, так знающих его историю, прошлое и настоящее!

  • О
    Оксана
    9 января 2026
    Касимов - город двух культур
    Хочется выразить огромную благодарность Елене за замечательную экскурсию. Видно, насколько она любит свой город и свою работу. Прекрасно владеет материалом,
    показала нам всё основные достопримечательности, благодаря ей мы узнали историю города Касимова с древности до наших дней, о знаменитых горожанах и многое другое. Два часа пролетели незаметно, настолько всё было интересно. Кроме того, мы попросили Елену порекомендовать нам ещё какие-то объекты для самостоятельного посещения, в результате, посетили также Центр им. Ишимбаева и краеведческий музей, всё это тоже очень понравилось. На следующий день съездили в находящийся рядом с Касимовым посёлок Гусь-Железный, посмотрели усадьбу Батаевых и уникальный храм, очень интересно (последняя фотография оттуда). Не ожидали, что поездка окажется такой насыщнной. Касимов, без преувеличения, - уникальный город. Ещё раз спасибо за экскурсию и помощь с составлением дальнейшего маршрута.

  • Ю
    Юлия
    5 января 2026
    Касимов - город двух культур
    Елена-замечательная рассказчица. Прекрасный русский язык, хорошо поставленный голос, очень приятная в общении. Она очень любит свой город и заставляет полюбить
    его всех, кто ее слушает.
    Всем однозначно рекомендую Елену.
    Молодых надо поддерживать! Обязательно вернемся, хотя бы для того, что бы послушать еще рассказы Елены.
    Леночка, удачи тебе! Ты-большая умница!

  • С
    Светлана
    11 ноября 2025
    Касимов - город двух культур
    Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно,
    много интересных мест, локации для фотосъемки. Рекомендую посетить музей Самоваров, Колоколов. Очень приятная и познавательная экскурсия была с гидом Еленой. Но не очень впечатлила татарская кухня.

  • И
    Ирина
    2 ноября 2025
    Касимов - город двух культур
    Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала
    на все наши вопросы не только про старинные времена, но и про современный Касимов. Нам было интересно познакомиться с вашим городком! Спасибо за вашу любовь к родному городу❤️ Всех благ и процветания!

  • Ю
    Юлия
    27 октября 2025
    Касимов - город двух культур
    Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
    Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она
    рассказывала всё простым и доступным языком, увлекательно и легко.
    Узнали много всего об истории Касимова и о русско-татарской культуре, которая является визитной карточкой города.
    Полюбовались пейзажами города, очень он запал в душу.
    Радует, что городские власти занимаются городом, у него есть большой туристический потенциал!
    Желаю Лене приятных и веселых туристов (как мы),а Касимову процветания!

  • Е
    Елизавета
    26 октября 2025
    Касимов - город двух культур
    22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация,
    что город Касимов не стоит проезжать мимо, а стоит заглянуть хотя бы на пару часов на экскурсию (нас привлекло описание некоторых мест). Так мы и сделали, заказали экскурсию, а так как компания у нас была молодёжная, обратились к Елене, потому что хотелось кого-то нашего возраста. Времени у нас было неочень много, поэтому мы заранее с Еленой обговорили тайминг и другие нюансы. В день экскурсии нас немного подвела погода, но это никак не испортило общего впечатления от посещения Касимова. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Елене за увлекательный рассказ и атмосферу. Было познавательно и весело. Узнали много нового и неожиданного. Отдельное спасибо за рекомендацию, где можно было пообедать. Очень атмосферное место, которое практически стало частью экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Касимов - город двух культур;
  2. Прогулка по столице Мещерского княжества;
  3. Авторская экскурсия «Легенды и были Мещёры».
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ;
  3. Музей самоваров;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Касимову в январе 2026
Сейчас в Касимове в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 9 ⭐ отзывов, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март