Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Касимова

Найдено 4 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Касимове, цены от 5400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Касимов: от креста до полумесяца
Пешая
3 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Касимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
«Вся историческая часть города застроена купеческими особняками: будь то центральная улица или небольшие закоулки — повсюду вам встретятся атмосферные здания 19-20 веков»
11 дек в 13:00
12 дек в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь - Касимов
Погрузитесь в атмосферу Касимова, где прошлое и настоящее переплетаются в архитектуре и легендах. Прогулка по историческим местам города
Начало: Площадь Соборная
«Погуляете по самой богатой улице города — Набережной, которая амфитеатром обнимала весь Городец Мещёрский»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
Познакомиться с жизнью и наследием Андрея Баташёва - одного из богатейших людей 18 века
Начало: В центре города
«Улица Набережная — некогда самая богатая улица города, купеческие особняки и красавица Ока»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7700 ₽ за всё до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
«Улица Набережная с домами Баркова, Вереиных, Качкова»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Артем
    6 ноября 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Елена, спасибо огромное за экскурсию! Это тот редкий случай когда результат намного превзошёл ожидания. Мы еще после экскурсии с женой
    читать дальше

    долго обсуждали, то что увидели и услышали.
    Все было очень здорово, время пролетело не заметно. Отличный, структурированный рассказ про город, очень хорошая подача материала и очень понятно и остается в памяти.
    Елена очень увлеченный человек своим городом, районом, что и сказывается на результат и только в положительную строну.
    Очень здорово и замечательно! Очень советую Елену как экскурсовода. Обязательно вернемся в Касимов!

  • Г
    Галина
    13 октября 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Отличное
  • М
    Михаил
    2 октября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Хорошо
  • Р
    Рузавина
    30 сентября 2025
    Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
    Все было отлично!
    Алина очень полно и интересно рассказывала материал, слушать было приятно.
    Считаю, что поездка по окрестностям Касимова очень нужна, т.
    читать дальше

    к. мало кто знает про чудесные храмы Гусь-Железного и Погоста!
    Может, более частые поездки по этим местам помогут ускорить реставрацию этих чудесных мест. И, конечно, очень хотелось бы увидеть Касимов в более приличном виде! Богатейшее наследие пропадает.

    Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!Все было отлично!
  • О
    Ольга
    21 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Отличная экскурсия.
  • И
    Игорь
    10 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Прогулялись семьей по исторической части Касимова вместе с Алиной. Экскурсией остались довольны. Алина очень приятная молодая девушка, любящая свой город.
    читать дальше

    На все интересующие нас вопросы с удовольствием отвечала. С радостью снова посетим Касимов. Будет здорово, если курс, взятый на благоустройство и восстановление исторических ценных объектов будет продолжен. Нужно беречь такие города "с изюминкой" и богатой историей!
    Алина, спасибо,что познакомила нас с историей и достопримечательностями Касимова!

  • О
    Ольга
    6 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала.
    Отрадно видеть молодых людей влюблённых в свой город, интересующихся его историей, радеющих за его процветание.
    Ещё раз спасибо, Алина, за прогулку и приятную беседу, удачи Вашему проекту.
    Давно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечалаДавно планировала посетить Касимов, накопились вопросы на которые Алина с удовольствием отвечала
  • Е
    Евгения
    4 сентября 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Посетили, этот замечательный город в начале сентября. Очень остались довольны, что в гиды выбрали Алину. Грамотная и хорошо поставленная речь.
    читать дальше

    Интересно излагает исторические факты. Отвечает на любой вопрос, что касается исторических событий и современной действительности. Провели с удовольствием время, узнали много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании.

  • И
    Ирина
    17 августа 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Касимов очень милый город и его нам показывала и про него рассказывала Елена.
    Город хоть и небольшой, но исторических фактов о
    читать дальше

    нем много, так что экскурсия была насыщенной. Нас подвела погода, часть экскурсии пришлось отменить. Елена как могла старалась сгладить эту ситуацию, так что мы все равно сумели получить и знания и удовольствие от экскурсии. Огромное спасибо, Елена!!!

  • Л
    Людмила
    12 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Сначала меня напугала продолжительность экскурсии, боялась, что устанем. Но Елена так увлекла нас рассказом, что это вемя пролетело незаметно, у нас была большая группа и пожилые люди. Но экскурсия прошла легко, комфортно и интересно. Огромное спасибо.
  • И
    Ирина
    10 августа 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от 5 до 65 лет:)
    читать дальше

    но все прошли маршрут от начала до конца. Алина рассказала множество деталей, буквально про каждый уголок города у нее есть история или ответ на любой вопрос, приятно когда экскурсовод вовлечен в свое дело и любит свой город! Получили рекомендации, что посмотреть в свободное время вне экскурсии: Уланова гора, музей вырковской игрушки, рынок на центральной площади и отлично провели время на следующий день! Благодарим за душевный подход, будем советовать друзьям и знакомым!

    Спасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа отСпасибо Алине за насыщенную экскурсию по Касимову! Отличная организация, у нас была очень разновозрастная группа от
  • В
    Виталий
    4 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Елена - искренне любящая свою работу и свой город! Прекрасная экскурсия, великолепная подача материала и энциклопедические знания. Если хотите влюбиться в Касимов с его удивительной историей - вам точно к ней, не пожалеете!
  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Давно собирались посетить Касимов, и вот, наконец, 03.08.2025г. мы оказались в старинном городе двух культур. Прекрасный подробный рассказ об истории
    читать дальше

    города от Елены захватил нас, и три часа пролетели как одно мгновенье (несмотря на жару и духоту). Елена увлечена своей работой, искренне любит родной город, и при этом не забывает учитывать интересы путешественников. Спасибо огромное за экскурсию и профессионализм!

  • В
    Венера
    2 августа 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Прекрасная экскурсия, Алина, спасибо огромное! Лучший гид по Касимову!
  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Встретились с Алиной на центральной площади Касимова. Осмотрели основные достопримечательности на Соборной площади, затем спустились к реке, не спеша прошли
    читать дальше

    по основным местам на набережной. Затем продолжили своё путешествие к Мечети, поднялись на смотровую площадку, где открылся вид на город и реку. За время экскурсии (она длилась более 2,5 часов, вместо заявленных 2), Алина рассказала нам много интересного, связанного с историей города и его окрестностей. После экскурсии мы отобедали в ресторане Касимовский дворик. Меню ресторана богатое и содержит набор традиционных блюд. Порции большие. Затем мы зашли в музей колоколов, где есть сувенирная лавка. Однозначно будем рекомендовать Алину как знающего экскурсовода, любящую свой родной край! Алина, спасибо Вам огромное за Ваш труд!

  • Е
    Екатерина
    24 июля 2025
    Касимов: от креста до полумесяца
    Елена потрясающий экскурсовод!!! Это была великолепная прогулка по Касимову, столько эмоций от экскурсии я давно не получала! Елена очень интересно
    читать дальше

    рассказывает, при этом все легко и понятно, знание города и его истории просто поражает! В каждом предложении чувствуется огромная любовь к Касимову! Елена легко ответила на все вопросы. Я с удовольствием узнала много интересных фактов о Касимове! Однозначно рекомендую Елена как великолепного экскурсовода!!! ❤️Побольше бы таких специалистов в этой сфере!

  • В
    Венера
    20 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Прекрасная экскурсия с Алиной по замечательному городу Касимов! Очень рекомендую, интересно и познавательно.
  • Л
    Людмила
    20 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов России, где переплетаются русская
    читать дальше

    и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это место стоит посетить. 1. Первое впечатление: город-загадка
    Касимов встретил нас тишиной старинных улочек, купеческими особняками и невероятным ощущением, будто время здесь остановилось. Город небольшой, но очень уютный, с потрясающей архитектурой и духом многовековой истории. 2. Главные достопримечательности
    ✅ Ханская мечеть и минарет
    Один из самых ярких символов Касимова – старинная мечеть с высоким минаретом, построенная еще в XV–XVI веках. За отдельную плату можно подняться на минарет (по узкой винтовой лестнице!) и увидеть панораму города и реки Оки. Гид рассказала, что мечеть долгое время была музеем, а сейчас возвращена верующим.

    ✅ Текие (мавзолей) Шах-Али хана
    Рядом с мечетью находится мавзолей касимовских ханов – единственный в России памятник татарской погребальной архитектуры. Внутри – надгробия правителей Касимовского ханства. Доступ закрыт, надгробия, к сожалению, были разрушены вандалами.

    ✅ Соборная площадь и Успенский собор
    Сердце города – Соборная площадь с величественным Успенским собором (XVIII век). Здесь же сохранились торговые ряды XIX века, где до сих пор можно купить местные сувениры.

    ✅ Набережная Оки – отсюда открываются живописные виды на реку и противоположный берег.

    3. Гид и организация экскурсии
    Наш гид – рассказывала настолько увлеченно, что даже сложные исторические моменты (например, отношения Касимовского ханства с Москвой) становились понятными и интересными. Мы узнали:
    - Почему Касимов стал татарским ханством,
    - Как жили здесь русские купцы и татарские мурзы,
    - Какие легенды связаны с городом (например, про царицу Сююмбике).

    4. Кому понравится экскурсия?
    ✔ Любителям истории – Касимов уникален своим смешением культур.
    ✔ Ценителям архитектуры – здесь и старинные церкви, и восточные памятники.
    ✔ Тем, кто устал от туристических толп– город тихий, аутентичный, без суеты.

    ⭐ Оценка: 5/5 отличная экскурсия, насыщенная программа, прекрасные впечатления!

    Недавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городовНедавно мне посчастливилось побывать на экскурсии по Касимову – одному из самых необычных и атмосферных городов
  • М
    Марина
    19 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Хочу сказать слова благодарности Алине, рассказ очень увлекательный, Алина очень тепло рассказывает о своем городе, его изумительном прошлом. Спасибо огромное
  • Н
    Наталья
    14 июля 2025
    Знакомьтесь - Касимов
    Однозначно рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Касимов: от креста до полумесяца
  2. Знакомьтесь - Касимов
  3. Тайны железного короля - Касимов и Гусь-Железный на вашем транспорте
  4. Касимов глазами Пастернака
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. МУЗЕЙ КОЛОКОЛОВ
  3. Музей самоваров
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Касимову в декабре 2025
Сейчас в Касимове в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 4 экскурсии от 5400 до 7700. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Касимова. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод