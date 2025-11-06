читать дальше

и татарская культуры. Хочу поделиться впечатлениями и рассказать, почему это место стоит посетить. 1. Первое впечатление: город-загадка

Касимов встретил нас тишиной старинных улочек, купеческими особняками и невероятным ощущением, будто время здесь остановилось. Город небольшой, но очень уютный, с потрясающей архитектурой и духом многовековой истории. 2. Главные достопримечательности

✅ Ханская мечеть и минарет

Один из самых ярких символов Касимова – старинная мечеть с высоким минаретом, построенная еще в XV–XVI веках. За отдельную плату можно подняться на минарет (по узкой винтовой лестнице!) и увидеть панораму города и реки Оки. Гид рассказала, что мечеть долгое время была музеем, а сейчас возвращена верующим.



✅ Текие (мавзолей) Шах-Али хана

Рядом с мечетью находится мавзолей касимовских ханов – единственный в России памятник татарской погребальной архитектуры. Внутри – надгробия правителей Касимовского ханства. Доступ закрыт, надгробия, к сожалению, были разрушены вандалами.



✅ Соборная площадь и Успенский собор

Сердце города – Соборная площадь с величественным Успенским собором (XVIII век). Здесь же сохранились торговые ряды XIX века, где до сих пор можно купить местные сувениры.



✅ Набережная Оки – отсюда открываются живописные виды на реку и противоположный берег.



3. Гид и организация экскурсии

Наш гид – рассказывала настолько увлеченно, что даже сложные исторические моменты (например, отношения Касимовского ханства с Москвой) становились понятными и интересными. Мы узнали:

- Почему Касимов стал татарским ханством,

- Как жили здесь русские купцы и татарские мурзы,

- Какие легенды связаны с городом (например, про царицу Сююмбике).



4. Кому понравится экскурсия?

✔ Любителям истории – Касимов уникален своим смешением культур.

✔ Ценителям архитектуры – здесь и старинные церкви, и восточные памятники.

✔ Тем, кто устал от туристических толп– город тихий, аутентичный, без суеты.



⭐ Оценка: 5/5 отличная экскурсия, насыщенная программа, прекрасные впечатления!