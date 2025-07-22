Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город древний, город славный
Путешествие в Касимов откроет вам тайны его архитектуры и истории. Узнайте о православных и мусульманских памятниках, царственных гостях и купеческих усадьбах
21 сен в 09:00
22 сен в 16:00
4000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Касимов глазами Пастернака
Прогулка по Касимову откроет вам мир Бориса Пастернака. Узнайте, как город вдохновил его на создание великих произведений
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна22 июля 2025Елена - человек, который любит Касимов. Знает его историю, жителей и что самое главное-умеет это донести до слушателя в той форме, в которой это удобно воспринимается. Явно большой опыт и прекрасная подготовка. Спасибо за знакомство с Касимовым!
Ответы на вопросы от путешественников по Касимову в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Касимове
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Касимове
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Касимову в сентябре 2025
Сейчас в Касимове в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 7500. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Касимове на 2025 год по теме «Необычные дома», 1 ⭐ отзыв, цены от 3500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь