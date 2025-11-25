Мещёрский край щедр на впечатления и сюрпризы: в Касимове вы откроете город двух культур, в Даньково подниметесь на колокольню 17 века, а в Гусь-Железном раскроете загадки промышленников Баташовых. А я помогу прочувствовать подлинный дух этих мест через истории, которых не найти в путеводителях.
Описание экскурсии
Касимов — город двух культур
Уникальное место, где с 15 века бок о бок живут русские и татары. Вы узнаете:
- как возникло Касимовское ханство и почему оно стало частью русской истории
- что сохранилось от осколка Золотой Орды, по своему статусу близкому к Казанскому, Астраханскому и Крымскому ханствам
- чем отличается местная архитектура от традиционной русской
Даньково — тихий уголок Мещёры
Перед вами маленькое село, затерянное среди лесов, с удивительным храмом Рождества Христова 17 века. Здесь вы:
- подниметесь на колокольню — с неё открывается вид на бескрайние мещёрские просторы
- услышите историю старинного храма, пережившего века
- наберёте воды из лесного родника — чистой и вкусной
Гусь-Железный — металлургическое сердце края
В 18 веке это был центр металлургии, а сегодня — место с таинственной историей. Вы увидите:
- Троицкий храм — величественный и необычный для этих мест
- усадьбу Баташовых — её хозяева оставили после себя немало загадок
- старинный парк, где до сих пор чувствуется дух екатерининской эпохи
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле вместимостью до 6 пассажирских мест
- Если вы передвигаетесь на собственном автотранспорте, я буду сопровождать вас на своём авто от одного объекта до другого
- В Касимове с 1 мая по 30 сентября (кроме пятницы) можно бесплатно подняться на минарет Ханской мечети и увидеть город с высоты
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Касимове
Провёл экскурсии для 137 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир, я историк по образованию и по духу. Продолжатель династии, родоначальник которой упомянут в переписи Ямской слободы Касимова 17 века. Член Российского военно-исторического общества и руководитель инициативной группы по созданию музея нашего земляка адмирала Авинова.
