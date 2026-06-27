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Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову

Познакомьтесь с историей Касимова, пройдитесь по его улицам и откройте для себя уникальные памятники разных эпох
Касимов - город с богатой историей, где каждый уголок хранит память о прошлом. Во время экскурсии посетители увидят Соборную площадь, Вознесенский собор и Торговые ряды. Не упустите возможность осмотреть Петровскую
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заставу и Дом купца Алянчикова. Завершите прогулку в Татарской слободе, где находятся мечеть Касим-хана и текие Шах-Али-хана.

Это путешествие по времени оставит незабываемые впечатления и позволит лучше понять культуру и традиции этого удивительного места

4.8
20 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Историческое погружение
  • 🕌 Уникальные памятники
  • 🚶‍♂️ Прогулка по живописным улицам
  • 📜 Многовековая история
  • 🕌 Татарская слобода

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Касимова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и теплом. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову

Что можно увидеть

  • Соборная площадь
  • Вознесенский собор
  • Торговые ряды
  • Петровская застава
  • Дом купца Алянчикова
  • Георгиевская церковь
  • Татарская слобода
  • Мечеть Касим-хана
  • Текие Шах-Али-хана

Описание экскурсии

Об экскурсии Древнерусский город Касимов многое повидал на своем веку. В XIV столетии он был полностью разорен татарами, а спустя 100 лет подарен татарскому царевичу Касиму, присягнувшему на верность русскому царю. Во время обзорной экскурсии по Касимову мы познакомимся с многогранной историей города и увидим множество памятников, которые напоминают о разных периодах его бытия. Прогулка позволит нам побывать на Соборной площади и посмотреть на Вознесенский собор, построенный в 1754 году стараниями касимского воеводы Василия Ховрина. Мы пройдемся к Торговым рядам, осмотрим Петровскую заставу, Дом купца Алянчикова и Георгиевскую церковь — первый православный храм города, где, по легенде, захоронен Иван Балакирев (шут Петра Великого). Экскурсия завершится посещением Татарской слободы, которая привлекает внимание своими уникальными мусульманскими памятниками — мечетью Касим-хана и текие Шах-Али-хана. Важная информация! Для бронирования экскурсий в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, по договоренности

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная площадь
  • Вознесенский собор
  • Торговые ряды
  • Петровская застава
  • Дом купца Алянчикова
  • Георгиевская церковь
  • Татарская слобода
  • Мечеть Касим-хана
  • Текие Шах-Али-хана
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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О
Экскурсовод Татьяна Михайловна это удивительный влюбленный в свой город Касимов человек с глубоким знанием истории края. Экскурсия продедена на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Мы в восторге. С уважением кмн Турков Олег Васильевич. 27.06.26
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Т
Экскурсию для нас провела Лариса Сергеевна. Маршрут оптимальный: по ул. Советская к Соборной площади и набережной, где расположены главные работы архитектора Гагина (в один из домов мы даже зашли внутрь). В Татарской слободе поднялись на минарет. Было очень интересно послушать об истории города, его жителях, и просто приятно пообщаться
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Л
Обзорная пешеходная экскурсия по Касимову. Очень грамотный и прекрасно знающий и любящий свой город экскурсовод Татьяна Михайловна. Получили огромное удовольствие и дополнительные знания. Спасибо!
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Д
Большое спасибо Татьяне Михайловне за интересную экскурсию. Было очень интересно узнать об истории этого древнего города и процессе восстановления архитектурных памятников в наши дни.
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С
Отличная экскурсия, очень интересно было послушать об истории Касимова. Очень приятно видеть как экскурсовод любит свой город. Всем рекомендую.
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С
наш гид - удивительная женщина, влюбленная в свой маленький город и передавшая чувство восхищения родным городом нам. Спасибо. Мы в восторге
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