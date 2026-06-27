Касимов - город с богатой историей, где каждый уголок хранит память о прошлом. Во время экскурсии посетители увидят Соборную площадь, Вознесенский собор и Торговые ряды. Не упустите возможность осмотреть Петровскую

заставу и Дом купца Алянчикова. Завершите прогулку в Татарской слободе, где находятся мечеть Касим-хана и текие Шах-Али-хана. Это путешествие по времени оставит незабываемые впечатления и позволит лучше понять культуру и традиции этого удивительного места

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Касимова - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время можно насладиться зеленью и теплом. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже возможна, но лучше подготовиться к холодной погоде.

Сейчас август — это идеальное время.