Парадный Касимов — это Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. А что ещё есть в Городце-Мещёрском? На неспешной прогулке вы увидите переулки с торговыми лавками, необычный стритарт, живые овраги с родниками и тропками, сюжеты из сказок и легенд. Я покажу вам город, который люблю всем сердцем — живой, ироничный и талантливый!

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Описание

Что вас ожидает

Памятники архитектуры

В центральной части Касимова главными достопримечательностями являются набережная реки Оки и сохранившиеся мечеть и церкви:

самая старая церковь — Богоявленская (Георгиевская)

мечеть с минаретом и мавзолеи

Никольская, Благовещенская и Троицкая церкви

Вознесенский собор

Касимов глазами местных

После осмотра достопримечательностей сделаем небольшую поузу, чтобы выпить кофе с местного завода (за дополнительную плату) или чая, полюбоваться Окой и послушать рассказ о том, что на том берегу. Если гуляем в четверг или воскресенье, обязательно зайдём на наш знаменитый базар. Здесь продают отличное сало, местную конскую колбасу и сыры. А закончим прогулку по городу в гостях у создателя частного музея «Касимовская невеста» (оплата по вашему желанию, в любом размере).

Рядом с городом

В окрестностях можно осмотреть несколько интересных памятников архитектуры — усадьбу Баташевых в Гусь-Железном и Гусевский погост.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но если есть желание добраться в удалённые уголки за городом, понадобится автомобиль (ваш транспорт или такси).