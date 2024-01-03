Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без дат и фамилий
А что ещё есть в Городце-Мещёрском? На неспешной прогулке вы увидите переулки с торговыми лавками, необычный стритарт, живые овраги с родниками и тропками, сюжеты из сказок и легенд. Я покажу вам город, который люблю всем сердцем — живой, ироничный и талантливый!
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Описание
Что вас ожидает
Памятники архитектуры
В центральной части Касимова главными достопримечательностями являются набережная реки Оки и сохранившиеся мечеть и церкви:
- самая старая церковь — Богоявленская (Георгиевская)
- мечеть с минаретом и мавзолеи
- Никольская, Благовещенская и Троицкая церкви
- Вознесенский собор
Касимов глазами местных
После осмотра достопримечательностей сделаем небольшую поузу, чтобы выпить кофе с местного завода (за дополнительную плату) или чая, полюбоваться Окой и послушать рассказ о том, что на том берегу. Если гуляем в четверг или воскресенье, обязательно зайдём на наш знаменитый базар. Здесь продают отличное сало, местную конскую колбасу и сыры. А закончим прогулку по городу в гостях у создателя частного музея «Касимовская невеста» (оплата по вашему желанию, в любом размере).
Рядом с городом
В окрестностях можно осмотреть несколько интересных памятников архитектуры — усадьбу Баташевых в Гусь-Железном и Гусевский погост.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия, но если есть желание добраться в удалённые уголки за городом, понадобится автомобиль (ваш транспорт или такси).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.