Прогулка по самым интересным местам Касимова
Индивидуальная экскурсия в Касимове

Послушать невыдуманные рассказы о прошлом и настоящем, без дат и фамилий

Парадный Касимов — это Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи.

А что ещё есть в Городце-Мещёрском? На неспешной прогулке вы увидите переулки с торговыми лавками, необычный стритарт, живые овраги с родниками и тропками, сюжеты из сказок и легенд. Я покажу вам город, который люблю всем сердцем — живой, ироничный и талантливый!
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Памятники архитектуры

В центральной части Касимова главными достопримечательностями являются набережная реки Оки и сохранившиеся мечеть и церкви:

  • самая старая церковь — Богоявленская (Георгиевская)
  • мечеть с минаретом и мавзолеи
  • Никольская, Благовещенская и Троицкая церкви
  • Вознесенский собор

Касимов глазами местных

После осмотра достопримечательностей сделаем небольшую поузу, чтобы выпить кофе с местного завода (за дополнительную плату) или чая, полюбоваться Окой и послушать рассказ о том, что на том берегу. Если гуляем в четверг или воскресенье, обязательно зайдём на наш знаменитый базар. Здесь продают отличное сало, местную конскую колбасу и сыры. А закончим прогулку по городу в гостях у создателя частного музея «Касимовская невеста» (оплата по вашему желанию, в любом размере).

Рядом с городом

В окрестностях можно осмотреть несколько интересных памятников архитектуры — усадьбу Баташевых в Гусь-Железном и Гусевский погост.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия, но если есть желание добраться в удалённые уголки за городом, понадобится автомобиль (ваш транспорт или такси).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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