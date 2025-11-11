Добро пожаловать в город, в котором тесно переплелись русская и татарская культуры. Вы узнаете, откуда взялось татарское ханство в сердце русского государства.
Прогуляетесь по центру Касимова — каменной сказке, спроектированной талантливым архитектором-самоучкой. Увидите основные достопримечательности и, конечно, узнаете об истории этих мест.
Прогуляетесь по центру Касимова — каменной сказке, спроектированной талантливым архитектором-самоучкой. Увидите основные достопримечательности и, конечно, узнаете об истории этих мест.
Описание экскурсии
- Прогуляемся по по Татарской слободе с памятниками 15–19 веков
- Выйдем на Соборную площадь — сердце города с дворянскими и купеческими особняками 19 века и прекрасными храмами
- Пройдём и по набережной — это визитная карточка города с симпатичными купеческими особняками
А ещё вы узнаете:
- откуда в мещёрских лесах появилось татарское ханство
- в чём связь между Лжедмитрием II и Касимовым
- какие представители династии Романовых здесь побывали
- кто такая Касимовская невеста
И не только!
Организационные детали
- Экскурсия — пешеходная, но мы можем провести её на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке
- За доплату по предварительной договорённости возможны: профессиональная фотосъёмка, посещение музеев или Татарского культурного центра, чаепитие в уютной мастерской
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена — ваш гид в Касимове
Провела экскурсии для 27 туристов
Особенность моих экскурсий — это погружение в уникальную атмосферу города, где переплетаются русская и татарская культуры. В своих экскурсиях стараюсь учесть пожелания гостей и сделать каждую прогулку запоминающейся.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 ноя 2025
Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно, много интересных мест, локации для фотосъемки. Рекомендую посетить музей Самоваров, Колоколов. Очень приятная и познавательная экскурсия была с гидом Еленой. Но не очень впечатлила татарская кухня.
И
Ирина
2 ноя 2025
Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала на все наши вопросы не только про старинные времена, но и про современный Касимов. Нам было интересно познакомиться с вашим городком! Спасибо за вашу любовь к родному городу❤️ Всех благ и процветания!
Юлия
27 окт 2025
Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она рассказывала всё простым и доступным языком, увлекательно и легко.
Узнали много
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она рассказывала всё простым и доступным языком, увлекательно и легко.
Узнали много
Е
Елизавета
26 окт 2025
22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация, что город Касимов не стоит проезжать мимо, а стоит заглянуть
Входит в следующие категории Касимова
Похожие экскурсии из Касимова
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКасимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
22 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
21 ноя в 09:30
22 ноя в 09:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.