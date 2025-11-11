Мои заказы

Касимов - город двух культур

Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Добро пожаловать в город, в котором тесно переплелись русская и татарская культуры. Вы узнаете, откуда взялось татарское ханство в сердце русского государства.

Прогуляетесь по центру Касимова — каменной сказке, спроектированной талантливым архитектором-самоучкой. Увидите основные достопримечательности и, конечно, узнаете об истории этих мест.
4 отзыва
Описание экскурсии

  • Прогуляемся по по Татарской слободе с памятниками 15–19 веков
  • Выйдем на Соборную площадь — сердце города с дворянскими и купеческими особняками 19 века и прекрасными храмами
  • Пройдём и по набережной — это визитная карточка города с симпатичными купеческими особняками

А ещё вы узнаете:

  • откуда в мещёрских лесах появилось татарское ханство
  • в чём связь между Лжедмитрием II и Касимовым
  • какие представители династии Романовых здесь побывали
  • кто такая Касимовская невеста

И не только!

Организационные детали

  • Экскурсия — пешеходная, но мы можем провести её на вашем транспорте. Детали уточняйте в переписке
  • За доплату по предварительной договорённости возможны: профессиональная фотосъёмка, посещение музеев или Татарского культурного центра, чаепитие в уютной мастерской

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лена
Лена — ваш гид в Касимове
Провела экскурсии для 27 туристов
Особенность моих экскурсий — это погружение в уникальную атмосферу города, где переплетаются русская и татарская культуры. В своих экскурсиях стараюсь учесть пожелания гостей и сделать каждую прогулку запоминающейся.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
11 ноя 2025
Поездка оставила приятные впечатления, очень понравилась набережная в вечернее время, а также ул. Советская в вечернее время выглядит очень привлекательно, много интересных мест, локации для фотосъемки. Рекомендую посетить музей Самоваров, Колоколов. Очень приятная и познавательная экскурсия была с гидом Еленой. Но не очень впечатлила татарская кухня.
И
Ирина
2 ноя 2025
Спасибо Елене за экскурсию! Даже в пасмурный прохладный день время пролетело быстро! Елена подробно рассказала об истории Касимова, подробно отвечала на все наши вопросы не только про старинные времена, но и про современный Касимов. Нам было интересно познакомиться с вашим городком! Спасибо за вашу любовь к родному городу❤️ Всех благ и процветания!
Юлия
Юлия
27 окт 2025
Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Лена молодой позитивный гид, с ней экскурсия прошла на одном дыхании, она рассказывала всё простым и доступным языком, увлекательно и легко.
Узнали много
Узнали много
читать дальше

всего об истории Касимова и о русско-татарской культуре, которая является визитной карточкой города.
Полюбовались пейзажами города, очень он запал в душу.
Радует, что городские власти занимаются городом, у него есть большой туристический потенциал!
Желаю Лене приятных и веселых туристов (как мы),а Касимову процветания!

Очень впечатлились городом, неожиданно необычное место в рязанской глубинке.
Е
Елизавета
26 окт 2025
22 октября 2025 года должны были быть проездом с друзьями рядом с Касимовом (ехали на Юг). В интернете попалась информация, что город Касимов не стоит проезжать мимо, а стоит заглянуть
читать дальше

хотя бы на пару часов на экскурсию (нас привлекло описание некоторых мест). Так мы и сделали, заказали экскурсию, а так как компания у нас была молодёжная, обратились к Елене, потому что хотелось кого-то нашего возраста. Времени у нас было неочень много, поэтому мы заранее с Еленой обговорили тайминг и другие нюансы. В день экскурсии нас немного подвела погода, но это никак не испортило общего впечатления от посещения Касимова. Экскурсия прошла на одном дыхании, спасибо Елене за увлекательный рассказ и атмосферу. Было познавательно и весело. Узнали много нового и неожиданного. Отдельное спасибо за рекомендацию, где можно было пообедать. Очень атмосферное место, которое практически стало частью экскурсии.

