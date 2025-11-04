Уникальная экскурсия по Соборной площади Касимова позволит ощутить город через звуки, запахи и прикосновения.
Незрячий гид расскажет о судьбах правителей и купцов, об истории площади и её изменениях на протяжении веков.
Вы
Незрячий гид расскажет о судьбах правителей и купцов, об истории площади и её изменениях на протяжении веков.
Вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🔔 Уникальный опыт с незрячим гидом
- 🏛️ Исторический центр Касимова
- 👃 Ароматы старого города
- 👐 Тактильное изучение города
- 📜 Истории правителей и купцов
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Соборная площадь
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по Соборной площади — историческому центру Касимова, где пересекались судьбы правителей, купцов и простых горожан
- Узнаете, как менялся облик площади на протяжении веков, за какими фасадами скрывались лавки, жилые дома и городские тайны
- Услышите живое звучание города: колокольный звон, гул торговых рядов и уличный гам — вместе представим, как Касимов шумел в разные эпохи
- Почувствуете аромат истории — от пряных запахов купеческих товаров до свежего хлеба старого рынка
- Попробуете определить, чем торговали на площади, ориентируясь только на запах (с помощью специально подготовленных материалов)
- Потрогаете, сравните и «прочтёте» на ощупь, из чего сделан город
Организационные детали
Если вы закажете экскурсию на пятницу или субботу, возможно посещение музея Вырковского промысла. Стоимость билета — 200 ₽ за чел., экскурсия в музее — 200 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Соборной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Касимове
Провела экскурсии для 32 туристов
Всем привет! Я Анастасия, незрячий культуролог. Родилась, выросла и живу в удивительном городе Касимове. Совсем не видит, а меня будет водить? Как?! Я с радостью покажу маршруты города, который люблюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 ноя 2025
Благодарю Анастасию за проведенную экскурсию. Экскурсию бронировала в подарок, все участники остались довольны и теперь хотят приехать в Касимов еще раз. Анастасия интересно рассказывала историю города и отвечала на все интересующие вопросы по близлежащим населенным пунктам и их истории. Огромное спасибо!
О
Ольга
29 окт 2025
Брали экскурсию с Анастасией. Она большая молодец. Владеет огромным объемом информации и с огромным энтузиазмом преподносит ее. Спасибо, команде Трипстера за то, что появляются такие гиды. Это вселяет в людей уверенность, что Господь не дает крест тяжелее, чем мы можем понести и вдохновляет на дальнейший духовный рост.
Кубышкина
29 сен 2025
Анастасия приятный гид. Она знает историю города, доступно рассказывает, но ей конечно надо набраться опыта. Может расширить кругозор. Нам очень понравились интерактивные вкрапления в экскурсию: мы по запаху определяли чем торговали в рядах. Это было интересно. Спасибо Анастасии за её труд
Евгения
28 сен 2025
Очень рада знакомству с такой замечательной девушкой, которая, не смотря на отсутствие зрения, хорошо адаптирована в этой жизни и, более того, умеет нести Радость в мир не только своей работой, но и своим хобби, а именно - бисероплетением.
О
Оксана
13 июн 2025
Спасибо огромное Анастасии за экскурсию, остались в полном восторге, понравилось интересное количество информации и интеллигентная подача, и Анастасия очень обаятельная и просто замечательный человек!!! Рекомендую посетить Касимов именно с ней!!! Огромная благодарность за чудесное утро!)
Н
Наталья
10 мая 2025
Благодарим Анастасию за смелый опыт, за открытость, энтузиазм и непосредственность! Понравился эксперимент с запахами. Понравился город Касимов и любовь жителей к своему городу. Рекомендуем экскурсию, желаем Анастасии удачи и успеха!
Входит в следующие категории Касимова
Похожие экскурсии из Касимова
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Знакомьтесь, Касимов
Соборная площадь - каменная сказка с дворянскими и купеческими особняками, торговыми рядами
14 ноя в 09:00
15 ноя в 09:30
4000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
3500 ₽ за всё до 8 чел.