С Светлана Благодарю Анастасию за проведенную экскурсию. Экскурсию бронировала в подарок, все участники остались довольны и теперь хотят приехать в Касимов еще раз. Анастасия интересно рассказывала историю города и отвечала на все интересующие вопросы по близлежащим населенным пунктам и их истории. Огромное спасибо!

О Ольга Брали экскурсию с Анастасией. Она большая молодец. Владеет огромным объемом информации и с огромным энтузиазмом преподносит ее. Спасибо, команде Трипстера за то, что появляются такие гиды. Это вселяет в людей уверенность, что Господь не дает крест тяжелее, чем мы можем понести и вдохновляет на дальнейший духовный рост.

Кубышкина Анастасия приятный гид. Она знает историю города, доступно рассказывает, но ей конечно надо набраться опыта. Может расширить кругозор. Нам очень понравились интерактивные вкрапления в экскурсию: мы по запаху определяли чем торговали в рядах. Это было интересно. Спасибо Анастасии за её труд

Евгения Очень рада знакомству с такой замечательной девушкой, которая, не смотря на отсутствие зрения, хорошо адаптирована в этой жизни и, более того, умеет нести Радость в мир не только своей работой, но и своим хобби, а именно - бисероплетением.

О Оксана Спасибо огромное Анастасии за экскурсию, остались в полном восторге, понравилось интересное количество информации и интеллигентная подача, и Анастасия очень обаятельная и просто замечательный человек!!! Рекомендую посетить Касимов именно с ней!!! Огромная благодарность за чудесное утро!)