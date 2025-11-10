Мои заказы

Прогулка по столице Мещерского княжества

Познакомиться с Касимовым, где сошлись русские и татарские традиции
Идём гулять по городу, где много веков мирно живут две разные культуры и две религии, где неразрывно переплелись судьбы двух народов — русских и татар.

Вы пройдёте по главным улицам и площадям Касимова, увидите старинные особняки и древние храмы, подниметесь на минарет и колокольню, узнаете о ханах, купцах и шуте, который стал правителем.
3.5
2 отзыва
Описание экскурсии

Улица Набережная с особняками самых богатых купцов Касимова.

Петровская застава — водяные ворота города со смотровой площадкой.

Рязанский Спуск. Он соединяет улицу Набережную с Соборной площадью.

Соборная площадь, где расположились:

  • Вознесенский собор — пример сочетания русской и татарской архитектур
  • Успенская церковь с красивой колокольней — поднимемся на неё и рассмотрим панораму исторической части города
  • Благовещенская церковь с уникальным православным крестом, на котором изображены ангелы
  • Купеческие особняки. Вы узнаете, почему дом купца Алянчикова остался недостроенным и как дом княгини Путятиной связан с кино
  • Торговые ряды первой половины 19 века — главное детище касимовского архитектора-самоучки Ивана Гагина
  • Здание городской управы — тоже постройка Гагина

Улица Соборная (Советская) с купеческими особняками и административными зданиями. Здесь:

  • Вы узнаете о первых маркетинговых ходах предприимчивых купцов
  • Увидите здание одного из первых кинотеатров России
  • Поймёте, зачем на балконе написали «чай»

Татарская площадь, на которой находится:

  • Ханская мечеть с минаретом 15 века. Поднимаемся и любуемся видами татарской части города
  • Текие Шах-Али хана 16 века — памятник средневековой татарской архитектуры
  • Современный памятник царице Сююмбике
  • Особняки зажиточных касимовских татар

Пушкарская слобода — место основания Городца Мещерского. Тут:

  • Церковь Богоявления 1700 года — первая каменная русская постройка города
  • Могила шута Ивана Балакирева — последнего касимовского хана. Мы расскажем, как шут вдруг стал ханом!:)
  • Старый Посад — фотостоп на фоне панорамы оврага реки Бабенка с Ильинской церковью

Новая мечеть 1906 года — место молитвы и исламский культурный центр в Касимове.

Татарское кладбище. Вы узнаете о погребальных ритуалах касимовских татар.

Пушкинский сквер с памятником учёному коту. Здесь мы завершаем прогулку и прощаемся — до новых встреч!

Организационные детали

  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Александр
Александр — Организатор в Касимове
Провёл экскурсии для 30 туристов
Наше бюро путешествий и экскурсий было создано в 2005 году. Огромный опыт работы, коллектив опытных гидов, собственный автопарк и разнообразие программ позволят нам сделать ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

Фарида
Фарида
10 ноя 2025
5 НОЯБРЯ 2025 небольшой группой казанских татар побывали в Касимове и прогулялись по городу с экскурсоводом Татьяной Михайловной, которая оказалась профессионалов с большой буквы, интересным собеседником и хорошим человеком. Отвечала
на все возникающие вопросы, а также смогла организовать встречу с руководителем культурного центра татар Касимова, встреча с которым оказалась теплой, познавательной и очень интересной.
Касимов - город, который бережет память о нашей последней царице Сююмбике, что было особенно приятно для нас. А виды Оки, архитектура города, рассказы о знаменитых касимовцах привели нас в полный восторг. За один день познакомиться со всеми изюминками города невозможно, поэтому обязательно вернемся летом и закажем экскурсию у Александра.
К сожалению поздно узнали, что он может предоставить трансфер из Мурома для любой по численности группы туристов, организовать экскурсию также и в Муроме.

Д
Дмитрий
8 ноя 2025
Добрый день! По моим ощущениям содержание экскурсии минимальная.
Старт экскурсии в начале ул. Советской около музея самовара. Беглое описание истории Вознесенского собора, проход к торговым рядам. Прогулки по центральным улицам не
было, зато было предложение переезда в татарскую часть города в нашем автомобиле. Когда мы отказались - мы были настроены изначально на пешую прогулку, то экскурсовод Ирина Ивановна сообщила- значит меньше узнаете. Сама экскурсия изобиловала слишком длинными эскурсами в современую жизнь города и случаями из жизни эскурсовода. Также в описании экскурсии написано о подъем на минарет, а на самом деле как минимум в это время года туда доступа нет. Для нас это не сильно принципиально, но нас даже не предупредили. Ну и такие мелочи как: зачем вы связывались с Турбюро, надо напрямую с часниками - так дешевле; на набережную не пойдём - там нечего делать - с чем я не согласился бы. Речь эскурсовода с паразитными звуками, не всегда быстро подбирала слова. Короче не подготовленная, а как бы экспромт с рваным темпом. Через полчаса экскурсии было желание быстрее её завершить, что у нас никогда не было.

