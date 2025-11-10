Идём гулять по городу, где много веков мирно живут две разные культуры и две религии, где неразрывно переплелись судьбы двух народов — русских и татар.
Вы пройдёте по главным улицам и площадям Касимова, увидите старинные особняки и древние храмы, подниметесь на минарет и колокольню, узнаете о ханах, купцах и шуте, который стал правителем.
Вы пройдёте по главным улицам и площадям Касимова, увидите старинные особняки и древние храмы, подниметесь на минарет и колокольню, узнаете о ханах, купцах и шуте, который стал правителем.
Описание экскурсии
Улица Набережная с особняками самых богатых купцов Касимова.
Петровская застава — водяные ворота города со смотровой площадкой.
Рязанский Спуск. Он соединяет улицу Набережную с Соборной площадью.
Соборная площадь, где расположились:
- Вознесенский собор — пример сочетания русской и татарской архитектур
- Успенская церковь с красивой колокольней — поднимемся на неё и рассмотрим панораму исторической части города
- Благовещенская церковь с уникальным православным крестом, на котором изображены ангелы
- Купеческие особняки. Вы узнаете, почему дом купца Алянчикова остался недостроенным и как дом княгини Путятиной связан с кино
- Торговые ряды первой половины 19 века — главное детище касимовского архитектора-самоучки Ивана Гагина
- Здание городской управы — тоже постройка Гагина
Улица Соборная (Советская) с купеческими особняками и административными зданиями. Здесь:
- Вы узнаете о первых маркетинговых ходах предприимчивых купцов
- Увидите здание одного из первых кинотеатров России
- Поймёте, зачем на балконе написали «чай»
Татарская площадь, на которой находится:
- Ханская мечеть с минаретом 15 века. Поднимаемся и любуемся видами татарской части города
- Текие Шах-Али хана 16 века — памятник средневековой татарской архитектуры
- Современный памятник царице Сююмбике
- Особняки зажиточных касимовских татар
Пушкарская слобода — место основания Городца Мещерского. Тут:
- Церковь Богоявления 1700 года — первая каменная русская постройка города
- Могила шута Ивана Балакирева — последнего касимовского хана. Мы расскажем, как шут вдруг стал ханом!:)
- Старый Посад — фотостоп на фоне панорамы оврага реки Бабенка с Ильинской церковью
Новая мечеть 1906 года — место молитвы и исламский культурный центр в Касимове.
Татарское кладбище. Вы узнаете о погребальных ритуалах касимовских татар.
Пушкинский сквер с памятником учёному коту. Здесь мы завершаем прогулку и прощаемся — до новых встреч!
Организационные детали
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Касимове
Провёл экскурсии для 30 туристов
Наше бюро путешествий и экскурсий было создано в 2005 году. Огромный опыт работы, коллектив опытных гидов, собственный автопарк и разнообразие программ позволят нам сделать ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фарида
10 ноя 2025
5 НОЯБРЯ 2025 небольшой группой казанских татар побывали в Касимове и прогулялись по городу с экскурсоводом Татьяной Михайловной, которая оказалась профессионалов с большой буквы, интересным собеседником и хорошим человеком. Отвечала
Д
Дмитрий
8 ноя 2025
Добрый день! По моим ощущениям содержание экскурсии минимальная.
Старт экскурсии в начале ул. Советской около музея самовара. Беглое описание истории Вознесенского собора, проход к торговым рядам. Прогулки по центральным улицам не
Старт экскурсии в начале ул. Советской около музея самовара. Беглое описание истории Вознесенского собора, проход к торговым рядам. Прогулки по центральным улицам не
Входит в следующие категории Касимова
Похожие экскурсии из Касимова
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выборКасимов: от креста до полумесяца
Прогулка по Касимову, где вы увидите архитектуру, овраги и культурное наследие. Погрузитесь в историю города и посетите уникальные музеи и мастер-классы
25 ноя в 08:00
26 ноя в 08:00
5400 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Касимов - город двух культур
Пройти по живописному центру и окунуться в его атмосферу
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Прогулка по самым интересным местам Касимова
Откройте для себя парадный Касимов: Соборная площадь, набережная, Татарская слобода, музеи. Увидите переулки с торговыми лавками, стритарт и живые овраги
22 ноя в 08:00
24 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 15 чел.