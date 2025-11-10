читать дальше

было, зато было предложение переезда в татарскую часть города в нашем автомобиле. Когда мы отказались - мы были настроены изначально на пешую прогулку, то экскурсовод Ирина Ивановна сообщила- значит меньше узнаете. Сама экскурсия изобиловала слишком длинными эскурсами в современую жизнь города и случаями из жизни эскурсовода. Также в описании экскурсии написано о подъем на минарет, а на самом деле как минимум в это время года туда доступа нет. Для нас это не сильно принципиально, но нас даже не предупредили. Ну и такие мелочи как: зачем вы связывались с Турбюро, надо напрямую с часниками - так дешевле; на набережную не пойдём - там нечего делать - с чем я не согласился бы. Речь эскурсовода с паразитными звуками, не всегда быстро подбирала слова. Короче не подготовленная, а как бы экспромт с рваным темпом. Через полчаса экскурсии было желание быстрее её завершить, что у нас никогда не было.