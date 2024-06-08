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Авторский тур
2 дня 20 часов
Трёхдневное путешествие по горному Дагестану: от бархана до аулов
Погрузитесь в атмосферу настоящего Дагестана: от песчаных барханов до горных аулов и водопадов. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: по договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
30 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Групповой тур на гору Шалбуздаг в Каспийске с проживанием и питанием
Восхождение на гору Шалбуздаг - это не просто путешествие, это погружение в мир древних традиций и неповторимой природы
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно, по договоренности с клиентом
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
1 день
Уникальное путешествие по тропическому лесу к Каспийскому морю
Погрузитесь в мир необычайной природы без покидания России. Тропический лес, редкие виды и Каспийское море ждут вас
Начало: Аэропорт Махачкала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
8 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней 5 часов
Гнездо солнца: путешествие по южному Дагестану
Начало: Г. Каспийск
Расписание: по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каспийску в категории «На выходные»
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