Авторский алкогольный квиз Питейного дома 100DAL — это новый уникальный формат, который сочетает в себе дегустацию напитков с интеллектуальной игрой. Вас ждут интересные вопросы, дегустация семи алкогольных напитков и море веселья!

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает на квизе?

Приглашаем вас принять участие в увлекательном квизе, который состоит из четырех захватывающих туров. Первый тур называется «Дегустация», где участники смогут попробовать семь флагманских напитков компании Татспиртпром. Это отличный способ не только насладиться вкусами, но и узнать больше о каждом из напитков.

Развлекательные туры

Следующие туры включают в себя разнообразные развлекательные, музыкальные и интеллектуальные вопросы. Это создаст атмосферу веселья и непринужденности, где каждый сможет проявить свои знания и креативность.

Подарки для победителей

По итогам квиза команда, набравшая наибольшее количество очков, получит приятные подарки. Это станет отличным завершением увлекательного вечера и добавит мотивации к участию!

Важно знать

Обратите внимание, что квиз проводится при наборе группы до 10 человек. Это создаст комфортную атмосферу для общения и игры.

Приходите, будет весело и интересно!