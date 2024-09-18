Авторский алкогольный квиз в Казани

Авторский алкогольный квиз Питейного дома 100DAL — это новый уникальный формат, который сочетает в себе дегустацию напитков с интеллектуальной игрой. Вас ждут интересные вопросы, дегустация семи алкогольных напитков и море веселья!
Авторский алкогольный квиз в Казани
Авторский алкогольный квиз в Казани
Авторский алкогольный квиз в Казани
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает на квизе?

Приглашаем вас принять участие в увлекательном квизе, который состоит из четырех захватывающих туров. Первый тур называется «Дегустация», где участники смогут попробовать семь флагманских напитков компании Татспиртпром. Это отличный способ не только насладиться вкусами, но и узнать больше о каждом из напитков.

Развлекательные туры

Следующие туры включают в себя разнообразные развлекательные, музыкальные и интеллектуальные вопросы. Это создаст атмосферу веселья и непринужденности, где каждый сможет проявить свои знания и креативность.

Подарки для победителей

По итогам квиза команда, набравшая наибольшее количество очков, получит приятные подарки. Это станет отличным завершением увлекательного вечера и добавит мотивации к участию!

Важно знать

Обратите внимание, что квиз проводится при наборе группы до 10 человек. Это создаст комфортную атмосферу для общения и игры.

Приходите, будет весело и интересно!

Ежедневно по запросу. При наборе группы до 10 человек.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида, ведущего
  • Дегустационные сеты
  • Закуски
Что не входит в цену
  • Личные расходы на сувениры и продукцию
Место начала и завершения?
Ул. Пушкина, 23
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по запросу. При наборе группы до 10 человек.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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