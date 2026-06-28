Чингиз проводит ещё 5 экскурсий

За один день проникнуться колоритом исторического центра и кремля и увидеть новые памятники города
Мы совершим неспешное путешествие сквозь 1000-летнюю историю Казани — от древних стен кремля до ультрасовременного стадиона «Ак Барс Арена».
Вы услышите легенды улочек Старо-татарской слободы, восхититесь мечетью Кул Шариф и разгадаете значение геральдических символов у Чаши. В итоге сложите свой образ Казани — самобытной, контрастной и гостеприимной.
Исходной точкой нашего путешествия станет сердце города — древний Казанский кремль. Посетим мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, поговорим о мирном соседстве в Казани ислама и православия. Обсудим легенды и факты о царице Сююмбике и ханском мавзолее. И полюбуемся видом на город и реку Казанку со смотровой площадки.
Татарский колорит
Следом мы переместимся в исторический район, Старо-татарскую слободу, где я поведаю о татарском быте прошлых веков. Вас очаруют узкие улочки и расписные домики, усадьбы 19 века и ароматы, которые доносятся из ресторанчиков национальной кухни.
Казань студенческая и научная
Оказавшись у корпуса Казанского университета, мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани. Выясним, в чью честь назван химический элемент, открытый немцем Клаусом, как А. Вишневский увековечил своё имя, чей памятник у главного корпуса. А на площади Свободы вспомним о театральной жизни.
Казань религиозная
С высоты кремлёвского холма вы увидите величественный собор Казанской иконы Божьей Матери и узнаете историю обретения православной святыни.
Новейшие символы города
В третьей части оценим современные объекты Казани — Дворец земледельцев и центр семьи «Казан», ледовую арену, Дворец водных видов спорта и стадион, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, — «Ак Барс Арена», а также наследие СССР — сверхзвуковой самолёт ТУ-144.
Организационные детали
При количестве участников от 5 до 7 доплата — 4000 ₽
Рекомендуемый возраст — 12+
Экскурсия начнётся от вашего отеля в центре города, трансфер из отдалённых районов оплачивается дополнительно
При желании можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно)
Возможно скорректировать экскурсию под ваши пожелания
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Чингиз — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5744 туристов
Я аттестованный гид по Казани и Свияжску. Представляю команду профессиональных экскурсоводов, которые делают знакомство с мультикультурным городом по-настоящему глубоким и запоминающимся.
Мы не просто работаем в туризме — мы часть профессионального сообщества, которое формирует образ города.
Автопешеходные экскурсии проходят на комфортабельных автомобилях и минивэнах.
Будем рады стать вашими проводниками в гостеприимную, душевную, яркую и энергичную Казань!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Рекомендую эту экскурсию для того чтобы познакомится не только с городом, но и узнать историю от возникновения Казани до сегодняшних дней. Это отличная возможность увидеть самые знаковые места города. Много интересных историй, красивые места и комфортная атмосфера. Если Вы не знакомы с Казанью,то это пора это исправить. Я осталась в восторге от Казани!
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светлана
Были на автопашеходной экскурсии По эпохам Казани с гидом Екатериной. Мы просто в восторге, такого внимательного гида мы еще не встречали. Отлично знает материал, прекрасная подача. Экскурсия продумана до мелочей.
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Ольга
Все остались очень довольны! все сделано с душой! Буду рекомендовать друзьям!
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Эмма
Отличная экскурсия и замечательный проводник! 👍
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Наталья
30 октября у нас была экскурсия "По эпохам Казани-на автомобиле" с замечательным гидом Чингизом. Настолько увлекательна была экскурсия, что 6 часов пролетели незаметно! Материал был великолепно структурирован, доступен, очень интересен. читать дальшеуменьшить
А дикторская речь Чингиза нас вообще поразила! Погода в этот день, с дождём и ветром, не очень располагала к прогулкам, но несмотря на это, экскурсия получилась неторопливой, душевной и очень познавательной, мы смогли почувствовать себя частью этого красивейшего города и поняли, что обязательно хотим приехать в Казань ещё раз. Спасибо Чингизу за его любовь к своему городу, за его умение передать эту любовь другим, за его уважение к гостям, за его душевность, за юмор, за терпение, за комфортное передвижение, за рекомендации интересных мест для самостоятельного посещения. Чингиз - Вы супер!!! 👍
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Игорь
Отличная экскурсия, отличный экскурсовод Чингиз. Были на вечерней экскурсии 16 декабря. Побывали в большинстве знаковых мест Казани. Чингиз великолепно знает историю своего города. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
+2
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