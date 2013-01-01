Чингиз проводит ещё 5 экскурсий

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По эпохам Казани — на автомобиле!

За один день проникнуться колоритом исторического центра и увидеть новейшие памятники города

Чингиз
Чингиз – Гид из Казани
Мы совершим стремительное путешествие сквозь 1000-летнюю историю 📖 Казани — от древних стен кремля до стадиона «Казань Арена».

Вы услышите легенды улочек Старо-татарской слободы, вспомните любимые сказки у театра Экият, примерите на себя татарский наряд в деревне Туган Авылым.

А в итоге сложите свой образ Казани — самобытной, контрастной и гостеприимной.
Задать вопросОбычно отвечает за 10 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!

Что вас ожидает

Ощутить татарский колорит
Исходной точкой нашего путешествия станет сердце города — древний Казанский кремль. Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете о мирном соседстве в Казани ислама и православия. Услышите легенду падающей башни Сююмбике, а с высокой смотровой площадки полюбуетесь видом на город 🏙️ и реку Казанку. Следом мы переместимся в исторический район, Старо-татарскую слободу, где я расскажу о татарском быте прошлых веков. Вас очаруют узкие улочки и расписные домики, усадьбы 19 века и ароматы, которые доносятся из ресторанчиков национальной кухни 🥧.

Казань студенческая и научная
Оказавшись у корпуса Императорского университета, мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани. Выясним, в чью честь назван химический элемент, открытый немцем Клаусом, как А. Вишневский увековечил свое имя, как город связан с Сальвадором Дали и где можно обнаружить главного студента казанской альма-матер — Володю Ульянова. А на площади Свободы вспомним о двух мировых фестивалях — Шаляпинском и Нуриевском.

Новейшие символы города
В третьей части экскурсии 🧭 оценим современные объекты Казани, построенные к Универсиаде 2013 года. Вы увидите Дворец Земледельцев, схожий с резиденцией Хофбург, и центр семьи Казан, ледовую Арена, Дворец водных видов спорта и стадион 🏟️, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, — Ак Барс Арена. Мы проедем по мосту Миллениум, рассмотрим героев сказок на фасаде кукольного театра Экият.

А в стилизованной татарской деревеньке Туган Авылым вы сможете примерить ханские костюмы, поучаствовать в мастер-классах и продегустировать блюда татарской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне (детские кресла имеются)
  • Я заберу вас с отеля и доставлю обратно после экскурсии
  • Входные билеты 🎫 в Казанский Кремль оплачиваются дополнительно: 110 руб. /взрослый, 90 руб. /льготный и детский
  • При желании можем остановиться у колеса обозрения «Вокруг света» (поездка на колесе оплачивается дополнительно)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!
По эпохам Казани — на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Чингиз
Чингиз
Меня зовут Чингиз, вырос и живу в Казани, имею высшее образование КГЭУ. Моя деятельность связана с туризмом, и уже несколько лет я провожу интересные индивидуальные экскурсии для гостей города на своем автомобиле минивэн. Мои экскурсии динамичные, полны живого общения, шуток и загадок, историй местного жителя. С радостью познакомлю вас с лучшими местами моего любимого города! Также организую трансфер из аэропорта и поездки за пределы Казани.
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Чингиз проводит ещё 5 экскурсий

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