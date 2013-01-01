Чингиз проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Ощутить татарский колорит

Исходной точкой нашего путешествия станет сердце города — древний Казанский кремль. Вы посетите мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, узнаете о мирном соседстве в Казани ислама и православия. Услышите легенду падающей башни Сююмбике, а с высокой смотровой площадки полюбуетесь видом на город 🏙️ и реку Казанку. Следом мы переместимся в исторический район, Старо-татарскую слободу, где я расскажу о татарском быте прошлых веков. Вас очаруют узкие улочки и расписные домики, усадьбы 19 века и ароматы, которые доносятся из ресторанчиков национальной кухни 🥧.

Казань студенческая и научная

Оказавшись у корпуса Императорского университета, мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани. Выясним, в чью честь назван химический элемент, открытый немцем Клаусом, как А. Вишневский увековечил свое имя, как город связан с Сальвадором Дали и где можно обнаружить главного студента казанской альма-матер — Володю Ульянова. А на площади Свободы вспомним о двух мировых фестивалях — Шаляпинском и Нуриевском.

Новейшие символы города

В третьей части экскурсии 🧭 оценим современные объекты Казани, построенные к Универсиаде 2013 года. Вы увидите Дворец Земледельцев, схожий с резиденцией Хофбург, и центр семьи Казан, ледовую Арена, Дворец водных видов спорта и стадион 🏟️, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, — Ак Барс Арена. Мы проедем по мосту Миллениум, рассмотрим героев сказок на фасаде кукольного театра Экият.

А в стилизованной татарской деревеньке Туган Авылым вы сможете примерить ханские костюмы, поучаствовать в мастер-классах и продегустировать блюда татарской кухни.

Организационные детали