Чингиз проводит ещё 5 экскурсий

Мы совершим неспешное путешествие сквозь 1000-летнюю историю Казани — от древних стен кремля до ультрасовременного стадиона «Ак Барс Арена». Вы услышите легенды улочек Старо-татарской слободы, восхититесь мечетью Кул Шариф и разгадаете значение геральдических символов у Чаши. В итоге сложите свой образ Казани — самобытной, контрастной и гостеприимной.

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Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Символы Казани

Исходной точкой нашего путешествия станет сердце города — древний Казанский кремль. Посетим мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор, поговорим о мирном соседстве в Казани ислама и православия. Обсудим легенды и факты о царице Сююмбике и ханском мавзолее. И полюбуемся видом на город и реку Казанку со смотровой площадки.

Татарский колорит

Следом мы переместимся в исторический район, Старо-татарскую слободу, где я поведаю о татарском быте прошлых веков. Вас очаруют узкие улочки и расписные домики, усадьбы 19 века и ароматы, которые доносятся из ресторанчиков национальной кухни.

Казань студенческая и научная

Оказавшись у корпуса Казанского университета, мы поговорим о великих открытиях, сделанных в Казани. Выясним, в чью честь назван химический элемент, открытый немцем Клаусом, как А. Вишневский увековечил своё имя, чей памятник у главного корпуса. А на площади Свободы вспомним о театральной жизни.

Казань религиозная

С высоты кремлёвского холма вы увидите величественный собор Казанской иконы Божьей Матери и узнаете историю обретения православной святыни.

Новейшие символы города

В третьей части оценим современные объекты Казани — Дворец земледельцев и центр семьи «Казан», ледовую арену, Дворец водных видов спорта и стадион, вошедший в книгу рекордов Гиннеса, — «Ак Барс Арена», а также наследие СССР — сверхзвуковой самолёт ТУ-144.

Организационные детали