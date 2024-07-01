На экскурсии мы отправимся в Лаишево — город на берегу красавицы реки Камы.
Среди знаменитых людей, родившихся на здешней земле, особое место занимает имя Гавриила Романовича Державина.
Мы посетим музей, где представлена экспозиция истории Лаишевского края, прогуляемся по просторам «Камского моря», а после отправимся в поселок «Семрук», где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза».
Среди знаменитых людей, родившихся на здешней земле, особое место занимает имя Гавриила Романовича Державина.
Мы посетим музей, где представлена экспозиция истории Лаишевского края, прогуляемся по просторам «Камского моря», а после отправимся в поселок «Семрук», где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза».
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30
Описание экскурсии
Город на берегу красавицы реки КамыБлизость к Камскому морю делает Лаишево идеальным местом для любителей активного отдыха на природе. Город также богат различными достопримечательностями. Несомненно, что среди знаменитых людей, родившихся на Лаишевской земле, особое место занимает имя Гавриила Романовича Державина, оставившего глубочайший след в российской истории, как замечательный литератор, видный государственный деятель. В музее имени Г. Р. Державина представлена экспозиция истории Лаишевского края с древнейших времен до начала XX века. Посетив это прекрасное место, вы сможете прогуляться по просторам «Камского моря», сделать памятные фотографии. А также побывать в посёлке «Семрук», где снимали сериал «Зулейха открывает глаза» по роману Гузель Яхиной. До Сибири съемочная группа «Зулейхи…», конечно, не добралась. Для съемок была нужна река, белый обрывистый берег и сосновый лес. В итоге Ангарой в сериале пришлось работать Каме. Специально для сериала построили целый поселок. Вы увидите деревянные дома поселенцев, украшенное советскими плакатами здание клуба и высокие водонапорные башни. Именно в Семруке у Зулейхи начинается новая жизнь с «открытыми глазами».
Понедельник, четверг 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|3 400 ₽
|Дети 7-14 лет
|3 200 ₽
|Дети до 7 лет
|400 ₽
|Пенсионеры
|3 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Камское море
- Белые горы
- Поселок «Семрук»
- Соборная мечеть "Ак Мечеть"Зайнаб ""
- Музей Лаишевского края имени Г.Р. Державина
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в музей
Что не входит в цену
- Комплексный обед - 500 руб. /чел.
- Дополнительная услуга: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода - 200 руб. /чел. (наличными гиду)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, четверг 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.