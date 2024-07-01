На экскурсии мы отправимся в Лаишево — город на берегу красавицы реки Камы. Среди знаменитых людей, родившихся на здешней земле, особое место занимает имя Гавриила Романовича Державина. Мы посетим музей, где представлена экспозиция истории Лаишевского края, прогуляемся по просторам «Камского моря», а после отправимся в поселок «Семрук», где проходили съемки сериала «Зулейха открывает глаза».

Описание экскурсии