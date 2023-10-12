В августе 2023 года впервые приехала в Татарстан. И влюбилась в этот удивительно красивый край. Мне очень понравилась здесь Природа, читать дальше
История, Люди…
Камское устье мечтала посетить, увидеть собственными глазами слияние двух Великих Реки - Волги и Камы.
Были сомнения, смогу ли пройти данный маршрут. Однако мои тревоги и сомнения не оправдались. У меня был отличный сопровождающий - Александр. В Программе было посещение Юрьевской пещеры, думала, что это очень сложно. Однако все прошло отлично. Вместе с Александром прошли, а местами почти и проползали несколько залов в пещере. Мне очень понравилось. Возникало ощущение, что попали в другую Реальность. Иногда казалось, что находишься в Космосе. Общим здорово и интересно было в пещере.
Виды на Волгу с Богородской Горы очень Красивые, Мощные, Величественные.
Время пролетело быстро. Александр оказался очень позитивным, разносторонним человеком. Хороший рассказчик, общим - профессионал высшего класса. Подача материала, объём информации всё на самом высшем уровне. ИНформация траслировалась легко, воспринималась легко. Всё было в меру, и юмора и креатива и жизненных историй. Было заметно, что Александру нравится его работа.
Так что с огромным удовольствием рекомендую посетить сей маршрут по Красивым местам Татарстана в сопровождении Александра.
Путешествие в Камское устье это невероятнятные впечатления, море позитивных эмоций и места, где можно отдохнуть душой! Ярчайшие краски осенних пейзажей читать дальше
и ветер на горе создает иллюзию полета над окружающими лесами и полями! Римма очень душевный и приятный человек, с которым легко общаться! Отличная поездка, в каждом месте, где мы с Риммой останавливались хотелось остаться на весь день! Виды природы просто СУПЕР! Отдельное спасибо за пикник - он вернул в детство, когда с родителеми путешествовали по родным краям - эти воспоминания очень ценны для меня… и благодяря Римме получилось немножко вернуться в детство! Угощения на пикнике включали национальные кушанья, за это отдельное спасибо, попробовать что-то новое это всегда интересно! А гора Лобач! Вид сверху прекрасен, но когда спустились вниз к воде… это нечто!!! Белые выходы породы, море, камни… категорически не хотелось уходить, не смотря на то, что уже село солнце! Риммочке ОГРОМНОЕ СПАСИБО - шикарный день! Яркие воспоминания гарантированны на долго!
Прекрасная авторская экскурсия с Риммой-замечательным человеком, влюблённым в родной край. Нас провезли по таким природным красотам, что аж дух захватывает! читать дальше
А пикник с видами на Волгу-это "изюминка" всего путешествия. Все организовано и продумано самым тщательным образом. День пролетел незаметно. Советы будущим путешественникам: удобная обувь, длинные брюки, а также головной убор и солнцезащитный крем в солнечную погоду. Римма заберёт вас из любой точки города(нас забирала из отеля) и вернёт куда скажете. Кстати, 5000 на расходы входят в общую сумму, указанную на сайте. Рекомендуем на все 100%.
Это путешествие было финальным в поездке по республике Татарстан. Перед выбором этой экскурсии было сложно сказать про то, что мы читать дальше
(я и моя спутница) получим в итоге. Описание интриговало, но не было отзывов, что вызывало некоторый опасения о туре. Но, по моему мнению, это было большим упущением. Не буду первым, но дополню те, что есть.
Что хочется сказать о туре… Если есть сомнения, то отбросьте их. Этот тур рекомендую для тех, кто любит природу, хочет познакомиться с живописными местами Республики Татарстан. Отличным бонусом для него является то, что организатор тура - фотограф. Римма сделала массу отличных фотографий, которые составят приятное дополнение к полученным воспоминаниям и эмоциям от тура. Хочется ещё добавить, что экскурсия не выглядит как что-то, где могут рассказать про историю мест и т. п., но гид была отличным собеседником нам всю дорогу, что лишь ещё больше скрасило саму поездку.
Коротко о поездке: всё прошло в соответствии с описанием. С утра нас забрала гид и повезла по заготовленному маршруту. Она отлично подготовилась и мы ехали не беспокоясь о том, что надо бы взять с собой еды/воды/чего-то ещё. Всё необходимое и предложенное было включено в экскурсию. Нам показали очень живописные и красивые природные места Республики Татарстан. По пути к одному из мест мы посетили источник и смогли попить чистой родниковой воды. На каждом из мест хотелось задержаться на подольше, жаль, что день был конечен:)
Для тех, кто решит взять этот тур дам сразу рекомендацию от себя - берите с собой длинные штаны, особенно в тёплое время и не будьте как я:) Римма предоставила спреи от всей летуче-ползуче-кусучей живности, но лучше предусмотрите это заранее и возьмите с собой длинные штаны =)
Под конец отзыва хочется выразить большую благодарность Римме за проделанную работу по составлению маршрута и в целом за её экскурсию и проведённое время!
Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Камское море»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3