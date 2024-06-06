Познавательные экскурсии на природе в Казани

Найдено 90 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань: первые впечатления о третьей столице
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
840 отзывов
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Погуляете по Старо-Татарской слободе с ее цветными деревянными домами, мечетями и скрытыми сокровищами озера Кабан»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990 за всё до 12 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
«Пройдя путь по центру города, от таинственного озера Кабан до известного всей России Кота Казанского, вы раскроете множество секретов нашего края»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
162 отзыва
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Вас заворожат живописные виды, страшные предания взбудоражат ум»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
«Наши греющие душу русские пейзажи в который раз очаруют, а прекрасную река Кама удивит цветом воды»
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
92 отзыва
Голубые озёра из Казани: уникальное путешествие и незабываемые впечатления
Приглашаем вас на экскурсию к Голубым озёрам - месту, где вы найдёте умиротворение и сможете насладиться красотой природы
Начало: Из отеля оплачивается дополнительно +500₽
«Идиллическая природа и душевная компания»
12 июня в 07:30
14 июня в 16:30
6 700 за всё до 4 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
102 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Отдельно оплачиваются билеты в музей-заповедник Казанский кремль: полный — 150 руб»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
«Прогуляетесь вдоль древнего озера Кабан и узнаете связанные с ним легенды»
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
«Лазурные воды, первозданный лес, небольшой водопад и целебная глина: приглашаю вас вместе исследовать Голубые озёра, уникальную систему водоемов в сердце Татарстана»
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя Казань: обзорная экскурсия на авто
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Увидите овеянное легендами и мистикой озеро Кабан, где поговорим о мифических кладах на дне»
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
«Кроме того, раскроете тайны озера Кабан и заглянете в подворье татарской усадьбы 19 века»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
«Колоритный уголок Казани расположился неподалеку от озера Кабан, самого большого и глубокого в Татарстане»
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
331 отзыв
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«А также полюбуетесь живописным озером Кабан»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800 за всё до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
«Раскроете тайны озера Кабан и увидите дом ученого Каюма Насыри»
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Квест-экскурсия по Старо-Татарской слободе
🚶 Пешая
Квест
2 часа
53 отзыва
Квест-экскурсия в Казани: Путешествие по Старо-Татарской слободе
Погрузитесь в мир тайн и загадок Старо-Татарской слободы. Узнайте Казань не как обычный турист
Начало: Юнусовская площадь
«Шаг за шагом вы узнаете секреты двух старейших мечетей города и легенды озера Кабан, услышите о богатейших жителях слободы»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
5 500 за всё до 6 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
«Природные пейзажи Тихого Плеса»
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Казанью и чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Знакомство с Казанью и чаепитие
Увидеть главные достопримечательности города и узнать кулинарную историю Казани
«У нашего легендарного озера Кабан увлеку легендами и тайнами о нём»
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
8 500 за всё до 4 чел.
По Казани с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
«Старо-Татарская слобода — гуляя по ней, вы увидите колоритные дома в традиционном татарском стиле, мечеть Марджани и загадочное озеро Кабан»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 3 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Вы увидите мистическое озеро Кабан и узнаете, что за легенды о кладе с ним связаны»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«Вы погрузитесь в ее богатую историю, рассмотрите первую каменную мечеть Казани Марджани, раскроете тайны озера Кабан и услышите о традициях, культуре и быте казанских татар»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«После нас ждут Голубые озёра — самая знаменитая природная достопримечательность нашего края»
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
«Вы посетите храмы и Раифское озеро, рассмотрите скульптуры послушника монастыря и чудотворную икону Грузинской Божией Матери»
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Обязательно прогуляемся по современной набережной озера Кабан — я поделюсь интересными легендами, издавна окружающими это место»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
«Программа может быть дополнена посещением: удивительного Храма всех религий или живописного Раифского монастыря»
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Вы рассмотрите дома в традиционном татарском стиле и полюбуетесь живописным озером Кабан»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
41 отзыв
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
«Вы отдохнете в дивном уголке природы, увидите святыни и знаки из прошлого»
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
74 отзыва
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
«Мечети, усадьбы, скверы, озеро Кабан, бывшая протока Булак — всё это предстанет перед вами в неизвестных даже для многих коренных горожан аспектах»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 670 за всё до 4 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
«Изучив городские достопримечательности Казани, мы отправимся к природным красотам края — легендарным Голубым озерам»
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670 за всё до 6 чел.
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
84 отзыва
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
«Лазурный водоём, красивые виды, небольшой водопад — этот природный уголок впечатлит живописностью и взрослых, и детей»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Вечерняя поездка по сверкающей Казани
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
473 отзыва
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Горький, и поделится старинными татарскими легендами о сокровищах озера Кабан»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
«Кроме храмовых сооружений на территории монастыря есть озеро, где живут легендарные молчаливые лягушки»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«С воды полюбуетесь и на объект культурно-исторического и природного наследия ЮНЕСКО — Печищинский разрез»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«По пути насладитесь красивыми видами реки и окружающей природы и послушаете рассказы гида о местных достопримечательностях»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Прогулка по Голубым озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
81 отзыв
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Поговорим об оптических иллюзиях и природе особого оттенка вод, о флоре и фауне акватории, а также о целебных свойствах глины, которую даже используют в санаториях»
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900 за человека
Казань: самый смак за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Озеро Кабан, овеянное тайнами и легендами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
«Вы увидите, как замечательно здесь соединились городские и природные пейзажи, и сделаете яркие снимки»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800 за человека
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Старо-Татарская слобода: Казань с татарским акцентом
Прочувствовать культуру и самобытность татарского народа
Начало: в сквере Тукая
«Неподалёку от озера Кабан притаился ансамбль национальной архитектуры — Стало-Татарская слобода»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
4 500 за всё до 10 чел.
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
    Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
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    навозом. Очень нудно и ничего стоящего, можно за 5 минут их обойти. А потом даже не вышли возле театра кукол, так просто мимо проехали. Ну и на Казанский собор выделено было обзорно только 10 минут. Эти купеческие особняки ни к селу ни к городу, только потраченное время.

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Вечерняя поездка по сверкающей Казани
    Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
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    уследить за повествованием, потому что быстро проезжали места, о которых говорилось. Рассмотреть и вникнуть в разные темы, сменяющиеся каждые секунд 30 сложно. Но такова особенность автобусных экскурсий. Зато сидишь в комфорте, смотришь по сторонам, ноги не устают)). Чудесно! А вечерняя подсвеченная Казань - это наслаждение!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсовод у нас был от бога. Очень понравилось рекомендую.
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
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    (их было три в других местах) вам понравилась больше всего, хором ответили:"Эта". Удобно, комфортно, познавательно. Хорошая машина, предложена бесплатная вода. Татары работящий, хозяйственный народ, любящий свою землю, свой город. Мы это ощутили. Соглашусь с одним из комментаторов, часто на вопрос звучал ответ:"Расскажу потом подробнее, здесь это неуместно и т. д". Это немного создавало ощущение неловкости, как будто ты нерадивый ученик на уроке. Вообще на вопросы отвечал(когда-таки наступал нужный момент) с юмором, подробно. Представляю, насколько часто туристы спрашивали про "сироту казанскую", гид ответил блестяще. Читала другие версии, но с исторической точки зрения версия Чингиза самая обоснованная. О родовитых "заложниках" в исторческих источниках встречала упоминания и при освоении Сибири. Видимо, успешная была практика. В общем и целом- интересно, интеллектуально, современно. Рекомендую.

  • Л
    Людмила
    4 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Очень интересная экскурсия. Прекрасный экскурсовод, любящий свою работу.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Голубые озёра: живописное путешествие из Казани
    Алмаз прекрасный гид, спасибо ему большое!) прогулка получилась прекрасной)

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Природа и пейзажи»

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Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
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