Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...

«Кроме того, раскроете тайны озера Кабан и заглянете в подворье татарской усадьбы 19 века»