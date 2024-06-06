1 чел.
По популярности
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
скидка
10%
Групповая
9 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство
Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Начало: У входа в отель «Кристалл»
10 июня в 14:00
14 июня в 11:00
700₽ за человека
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Начало: У театра имени Г. Камала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
550₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615₽ за человека
Групповая
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Групповая
10 часов
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
Групповая
8 часов
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200₽ за человека
скидка
15%
Билеты
1 час
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850₽ за билет
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440₽ за человека
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900₽ за человека
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900₽ за человека
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675₽ за человека
скидка
10%
Групповая
11 часов
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880₽ за человека
Групповая
6 часов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий6 июня 2024Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.
- ЕЕвгений6 июня 2024Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.
- ООльга6 июня 2024Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
- ККристина6 июня 2024От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
- mmikhail6 июня 2024всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
- ЕЕвгения6 июня 2024Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Групповые»
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