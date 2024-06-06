Групповые экскурсии Казани

Найдено 108 экскурсий в категории «Групповые» в Казани, цены от 550 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670 за человека
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за человека
Казанский стрит-арт
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство
Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Начало: У входа в отель «Кристалл»
10 июня в 14:00
14 июня в 11:00
700 за человека
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700 за человека
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
148 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Начало: У театра имени Г. Камала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
550 за человека
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
84 отзыва
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000 за человека
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
33 отзыва
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
68 отзывов
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
204 отзыва
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 900 за человека
Вечерняя поездка по сверкающей Казани
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
2 часа
473 отзыва
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990 за человека
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
144 отзыва
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
2 400 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Прогулка по Голубым озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
81 отзыв
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900 за человека
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800 за человека
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
38 отзывов
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100 за человека
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
219 отзывов
Иммерсивная прогулка по Казани с Ловцом времени
Увлекательная экскурсия с угощениями, легендами и невыдуманными историями
Начало: На улице Баумана
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
1 200 за человека
Билет в галерею Зайцева
скидка
15%
Билеты
1 час
11 отзывов
Билет в галерею-мастерскую Славы Зайцева
Исследуйте необычное искусство Казани с билетом в галерею Зайцева, где каждый экспонат рассказывает свою историю
Начало: В галерее-мастерской Зайцева
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000850 за билет
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
253 отзыва
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200 за человека
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
2 часа
9 отзывов
Слушай Казань: иммерсивный групповой спектакль-променад
Неклассический формат на стыке истории, эмоций и необычных впечатлений
Начало: В парке Тысячелетия
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00 и 14:00, в воскресенье в 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
16001 440 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Музыкальные бары Казани
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
37 отзывов
Музыкальные бары Казани
Узнать о музыкальной тусовке тогда и сейчас и проникнуться атмосферой питейных заведений
Начало: На улице Баумана, 86
14 июня в 18:30
15 июня в 18:30
3 900 за человека
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
🚶 Пешая
Квест
1 час
223 отзыва
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900 за человека
Андеграунд Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
1.5 часа
19 отзывов
Андеграунд Казани
Узнать о творческом подполье города от джаза и хип-хопа до самиздата
Начало: у дома Татарской Кулинарии
Завтра в 10:30
23 июня в 10:30
750675 за человека
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
11 часов
4 отзыва
Едем в Чебоксары! Автобусная экскурсия из Казани в столицу Чувашии
Отправиться в сердце Поволжья и открыть самобытный город с 500-летней историей
Начало: В холле отеля Ибис
22 июня в 09:00
20 июля в 09:00
32002 880 за человека
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • К
    Кристина
    6 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
    читать дальше

    очень интересно слушать экскурсовода, так же хочу отметить, что Екатерина с радостью отвечала на все наши вопросы и учитывала наши пожелания по экскурсиям. Огромное вам спасибо, обязательно ещё вернемся в Казань и будем рекомендовать друзьям экскурсии именно у Екатерины🥰🌸

    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
    читать дальше

    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
    Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
    читать дальше

    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
    читать дальше

    не понравилась. Сидели первые 20 мин экскурсии, пока собирают деньги. Экскурсия оплачена 4 часа, а не 3.40 (мелочь, но все же). Поэтому как-то пораньше начать собирать можно было, чтобы выдвинулись ровно в 13:30

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
  2. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  3. Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
  4. По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
  5. Ежедневная прогулка по Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Групповые" можно забронировать 108 экскурсий и билетов от 550 до 5 600 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 21169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Казани из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Казани по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам