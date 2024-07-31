скидка
10%
8 часов
Групповая
Лучший выборКазань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
24002 160₽ за человека
10 часов
Групповая
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
2 900₽ за человека
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
3 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга31 июля 2024Все прошло организованно, без напрягов
- ААлександр28 июля 2024Все супер
- ММарина27 июля 2024Отличная хорошо спланированная экскурсия🫶🏻. Остров-град Свияжск, Храм всех религий, Раифский монастырь поразил нас своей красотой❤️. Благодарим прекрасную Веру за чудесную
- ККсения24 июля 2024Экскурсия очень интересная, узнали много интересного, единственное пожелание хотелось бы больше свободного времени в Свияжске, мало куда успели зайти сами
- ТТатьяна21 июля 2024Очень хорошо организована экскурсия: отличные автобусы, увлекательные и познавательные рассказы высокопрофессиональных гидов, отличный выбор заведения для обеда. Экскурсия хоть и продолжительная по времени, но совершенно не утомительная, приглашает приехать в Йошкар-Олу на более длительное время. Спасибо!
- ММария18 июля 2024Очень хорошая экскурсия! На один раз посмотреть город рекомендую!
- ООльга7 сентября 2023Все понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Однодневные»
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