Однодневные – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Казани, цены от 2 160 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
На автобусе
скидка
10%
171 отзыв
8 часов
Групповая
Лучший выбор
Казань: Свияжск, Раифский монастырь и Храм за день
Погрузитесь в историю и духовность, посетив Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий с экспертом
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00, в воскресенье в 08:30
6 авг в 10:00
7 авг в 10:00
24002 160 за человека
Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
На автобусе
222 отзыва
10 часов
Групповая
Путешествие на автобусе из Казани в Йошкар-Олу с экскурсионной программой
Вас ждет познавательное путешествие из Казани в Йошкар-Олу с захватывающими рассказами гида
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
2 900 за человека
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
На теплоходе
25 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Проплыть до острова-града, обойти старинные церкви и крупнейший мужской монастырь
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
6 авг в 10:30
3 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Остров-град Свияжск, Храм всех религий и Раифский монастырь за 1 день
  2. Из Казани в Йошкар-Олу на автобусе
  3. Заповедный Свияжск, Раифский монастырь и прогулка на теплоходе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 160 до 3 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 418 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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