Отличная хорошо спланированная экскурсия🫶🏻. Остров-град Свияжск, Храм всех религий, Раифский монастырь поразил нас своей красотой❤️. Благодарим прекрасную Веру за чудесную

подачу материала, её голос лился словно песня, хотелось слушать её и слушать❤️❤️❤️. Холодное сибирское сердце растаяло подобно шоколаду🥰. Всех благ и процветания ❤️ ❤️❤️

Экскурсия очень интересная, узнали много интересного, единственное пожелание хотелось бы больше свободного времени в Свияжске, мало куда успели зайти сами

Т Татьяна

Очень хорошо организована экскурсия: отличные автобусы, увлекательные и познавательные рассказы высокопрофессиональных гидов, отличный выбор заведения для обеда. Экскурсия хоть и продолжительная по времени, но совершенно не утомительная, приглашает приехать в Йошкар-Олу на более длительное время. Спасибо!