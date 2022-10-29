Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Казань. Старо-Татарская слобода» вы пройдетесь по улице Каюма Насыри, двору Усадьбы Муллина, улице Кунче и улице Шигабутдина Марджани, набережной озера Кабан. Узнаете о том, что за праздник защищает ЮНЕСКО, как татарские женщины от злых духов спасались, что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом, как кот получил звание Лейб-гвардейца, почему большая труба Париж удивила?