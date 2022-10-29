Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная, интерактивный спектакль-прогулка. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро
Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро

Что вас ожидает 🤩

  • Улица Каюма Насыри
  • Усадьба Муллина
  • Набережной озера Кабан
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Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия с Фаролеро — атмосферная интерактивная прогулка без сухого перечисление дат и архитектурных стилей. Здесь вы услышите легенды города и его жителей, а актёры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют его секреты. Обычные улицы и достопримечательности города станут главными декорациями спектакля-экскурсии в сопровождении старого фонарщика Фаролеро.

На маршруте «Казань. Старо-Татарская слобода» вы пройдетесь по улице Каюма Насыри, двору Усадьбы Муллина, улице Кунче и улице Шигабутдина Марджани, набережной озера Кабан. Узнаете о том, что за праздник защищает ЮНЕСКО, как татарские женщины от злых духов спасались, что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом, как кот получил звание Лейб-гвардейца, почему большая труба Париж удивила?

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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