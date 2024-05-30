1 чел.
По популярности
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
Групповая
11 часов
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900₽ за человека
Групповая
10 часов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960₽ за человека
Групповая
8 часов
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
12 июня в 18:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
3 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
История Казани за два часа
Начало: Петербургская 1
10 июня в 15:00
12 июня в 17:00
от 4 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
1.5 часа
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1 час 12 минут
Удивительные истории и встречи по Старо-Татарской слободе от Фаролеро
Начало: Казань, К. НАСЫРИ, 3 (внутренний двор Музея Чая)
Расписание: Пятница и воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Огни ночного города
Начало: Кремлевская 2. Либо по согласованию с туристами
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Лучшее в Казани: индивидуальная обзорная экскурсия + Кремль
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница в 16.30. Суббота, воскресенье в 13.00
25 июня в 10:30
28 июня в 10:30
6 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие в историю Казанского кремля
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Расписание: Ежедневно, выходные и праздничные дни по запросу
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 2 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань - будем знакомиться
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000₽ за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
1 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Начало: Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200₽ за человека
Квест
2 часа
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Расписание: Ежедневно в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Расписание: Воскресенье в null
2 900₽ за человека
Групповая
11 часов
Расписание: Суббота в null
3 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDiana30 мая 2024Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
- ММарина30 мая 2024Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ААлевтина29 мая 2024Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
- ААлександр29 мая 2024Отличная экскурсия
- ТТатьяна29 мая 2024В целом экскурсия хорошая, интересные факты узнали. Город красивый и с погодой повезло! Были недочёты: радио гиды должны входить в стоимость экскурсии, как везде, не очень организованно было, по нашему мнению.
- ААнастасия29 мая 2024Очень содержательная экскурсия четко выдержан тайминг и организация. Два гида:один по пути в Йошкар-Олу, второй местный. Комфортный автобус с возможностью
- ААлла29 мая 2024Экскурсия насыщенная, гид Динара очень увлекательно рассказывала об истории Казанского Кремля,мечети Кул- Шариф, башни Сюимбике.
- ННика29 мая 2024Все понравилось!
- ЕЕлена28 мая 2024Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «История и культура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "История и культура" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 10945 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «История и культура», 10945 ⭐ отзывов, цены от 800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август