⛴ На теплоходе Групповая 1.5 часа 315 отзывов Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги Начало: Речной вокзал Казань Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 3514 отзывов Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города Расписание: Ежедневно (по набору группы) 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1308 отзывов Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы) 3 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1189 отзывов Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2 Расписание: Ежедневно в 11:00 1 900 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 7 часов 773 отзыва Популярное предложение Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе 2 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 1542 отзыва Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая» Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00 2 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 1041 отзыв В Йошкар-Олу из Казани Начало: Ул. Баумана, 19 Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30 2 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 10 часов 70 отзывов Елабуга, старинный купеческий город Начало: Ул. Ташаяк, 2 Расписание: Пятница и суббота 3 960 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 188 отзывов Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход) Расписание: По расписанию 3 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 36 отзывов Святыни Православные - Свияжск и Раифа Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 284 отзыва Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились Расписание: Ежедневно от 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 2 часа 319 отзывов Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину Расписание: ежедневно 1 400 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 45 отзывов Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4 Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется. 3 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Историческое путешествие по Казанскому Кремлю Начало: Спасская башня Казанского Кремля Расписание: В любое время от 4 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 3 часа 5 отзывов Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат Начало: Около центрального входа в Кремль Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30 1 200 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Знакомство с Казанским Кремлем Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань Расписание: По договоренности с туристом 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 2 часа 10 отзывов Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+) Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00 1 900 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 6 часов 10 отзывов Таинственный Свияжск Начало: Ваш отель или апартаменты Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00 от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана» Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00. от 7 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов История Казани за два часа Начало: Петербургская 1 от 4 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 75 отзывов Пешеходная экскурсия по Кремлю Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону от 3 499 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 34 отзыва Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань Расписание: По договоренности от 3 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 6 отзывов Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74 Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00 от 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Билеты 1.5 часа 1 отзыв Казанский Кремль: Белокаменное сердце города Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30 800 ₽ за билет

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время. 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 12 минут 7 отзывов Удивительные истории и встречи по Старо-Татарской слободе от Фаролеро Начало: Казань, К. НАСЫРИ, 3 (внутренний двор Музея Чая) Расписание: Пятница и воскресенье 2 500 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Огни ночного города Начало: Кремлевская 2. Либо по согласованию с туристами 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Кремль - сердце Казани Начало: Площадь 1 Мая, Казань Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00 от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Лучшее в Казани: индивидуальная обзорная экскурсия + Кремль Начало: По договоренности Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница в 16.30. Суббота, воскресенье в 13.00 6 900 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Казань Православная Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль Расписание: ежедневно в 10.00 6 800 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Свияжск - остров чистой красоты Начало: Ул. Кремлевская, 2 Расписание: 09:00, 10:00, 11:00 от 14 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Ароматы махалли Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Путешествие в историю Казанского кремля Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань Расписание: Ежедневно, выходные и праздничные дни по запросу от 2 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 36 отзывов «Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск Начало: Казань, место проживания туристов Расписание: каждый день 9 100 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 18 отзывов Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле Начало: По договоренности Расписание: ежедневно в 10.30 12 450 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Казань - будем знакомиться Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань Расписание: По договоренности 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 2 отзыва Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани Расписание: Ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

Групповая 4 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля Расписание: Ежедневно в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 3 отзыва Царская прогулка «Романовы в Казани» Начало: Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 2 отзыва Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа Расписание: В любое время, в любой день 890 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 2.5 часа Экскурсия «Огни ночной Казани» Расписание: Ежедневно в 19:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 3 часа В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2 10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Групповая 10 часов Экскурсия в Йошкар-Олу Расписание: Воскресенье в null 2 900 ₽ за человека