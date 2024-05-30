Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 45 экскурсий в категории «История и культура» в Казани, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
315 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3514 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200 за человека
Болгар - Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1308 отзывов
Групповая экскурсия в Болгар - путешествие в Северную Мекку
Погрузитесь в историю Волжской Булгарии, посетив Болгар, где древние сооружения расскажут уникальные истории
Расписание: Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Сегодня в 08:50
Завтра в 08:50
3 000 за человека
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
1189 отзывов
Культурное путешествие: Свияжск и Храм Всех Религий в Казани
Погрузитесь в историю и архитектурное многообразие, посетив Свияжск и Храм Всех Религий в одной поездке
Начало: Площадь Тысячелетия, д. 2
Расписание: Ежедневно в 11:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1542 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
В Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1041 отзыв
В Йошкар-Олу из Казани
Начало: Ул. Баумана, 19
Расписание: Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 900 за человека
Елабуга, старинный купеческий город
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
70 отзывов
Елабуга, старинный купеческий город
Начало: Ул. Ташаяк, 2
Расписание: Пятница и суббота
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
12 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
284 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
12 июня в 18:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя экскурсия по Казани + Колесо Обозрения
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
319 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани с посещением Колеса Обозрения
Почувствуйте волшебство ночной Казани, гуляя по ее освещенным улицам и наслаждаясь видами с Колеса Обозрения
Начало: Казань, ул. Баумана, 78, у памятника Шаляпину
Расписание: ежедневно
Сегодня в 19:45
Завтра в 19:45
1 400 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
45 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
Начало: Г. Казань, ул. Пушкина, 4
Расписание: Еженедельно по субботам. В праздничные дни расписание изменяется.
15 июня в 09:30
22 июня в 09:30
3 600 за человека
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
5 отзывов
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200 за билет
Знакомство с Казанским Кремлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
10 отзывов
Криминальная Казань: Казанский феномен. Слово пацана (18+)
Начало: Ул. Спартаковская, 2. IT-Park им. Башира Рамеева
Расписание: Каждую субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 12:00
15 июня в 15:00
1 900 за человека
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель или апартаменты
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
История Казани за два часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
История Казани за два часа
Начало: Петербургская 1
10 июня в 15:00
12 июня в 17:00
от 4 500 за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499 за всё до 10 чел.
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
6 отзывов
Авторская квест-экскурсия в самом восточном уголке Казани
Начало: Ул. Габдуллы Тукая, 74
Расписание: Ежедневно в любое время с 11:00 до 20:00
10 июня в 15:00
17 июня в 11:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800 за билет
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский Богородицкий монастырь и его иконописная мастерская: прошлое и настоящее
Начало: Большая Красная, д. 10. Музей Казанской Иконы
Расписание: Экскурсию можно заказать в любой день недели, на удобное для вас время.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 600 за всё до 6 чел.
Удивительные истории и встречи по Старо-Татарской слободе от Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 12 минут
7 отзывов
Удивительные истории и встречи по Старо-Татарской слободе от Фаролеро
Начало: Казань, К. НАСЫРИ, 3 (внутренний двор Музея Чая)
Расписание: Пятница и воскресенье
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Огни ночного города
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Огни ночного города
Начало: Кремлевская 2. Либо по согласованию с туристами
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
6 500 за всё до 3 чел.
Кремль - сердце Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Кремль - сердце Казани
Начало: Площадь 1 Мая, Казань
Расписание: Ежедневно 10:00, 12:00, 14:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
Лучшее в Казани: индивидуальная обзорная экскурсия + Кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Лучшее в Казани: индивидуальная обзорная экскурсия + Кремль
Начало: По договоренности
Расписание: Вторник, среда, четверг, пятница в 16.30. Суббота, воскресенье в 13.00
25 июня в 10:30
28 июня в 10:30
6 900 за всё до 4 чел.
Казань Православная
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Казань Православная
Начало: Перед главным входом в Казанский Кремль
Расписание: ежедневно в 10.00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 800 за всё до 8 чел.
Свияжск - остров чистой красоты
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Свияжск - остров чистой красоты
Начало: Ул. Кремлевская, 2
Расписание: 09:00, 10:00, 11:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Ароматы махалли
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ароматы махалли
Начало: В районе ГРК «Татарская усадьба», УЛ.Ш. Марджани 8
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Путешествие в историю Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Путешествие в историю Казанского кремля
Начало: Спасская башня Казанского кремля, Казань
Расписание: Ежедневно, выходные и праздничные дни по запросу
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 2 500 за всё до 3 чел.
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
«Казанский триптих» - Вселенский Храм + Иннополис + Свияжск
Начало: Казань, место проживания туристов
Расписание: каждый день
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
9 100 за всё до 3 чел.
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
18 отзывов
Иннополис - Голубые озера - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10.30
25 июня в 10:30
18 июля в 10:30
12 450 за всё до 4 чел.
Казань - будем знакомиться
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Казань - будем знакомиться
Начало: Ул. Кремлевская д. 2, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 000 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
2 отзыва
Ежедневная пешеходная экскурсия по Казани
Расписание: Ежедневно в 15:15
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Групповая
4 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Расписание: Ежедневно в 11:00
1 200 за человека
Царская прогулка «Романовы в Казани»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Царская прогулка «Романовы в Казани»
Начало: Кремль, 1Б. Тайницкая башня казанского Кремля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 200 за человека
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Групповая
2.5 часа
Экскурсия «Огни ночной Казани»
Расписание: Ежедневно в 19:00
1 100 за человека
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Экскурсия в Йошкар-Олу
Групповая
10 часов
Экскурсия в Йошкар-Олу
Расписание: Воскресенье в null
2 900 за человека
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Групповая
11 часов
Экскурсия «Чебоксары - столица Чувашии»
Расписание: Суббота в null
3 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Diana
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
  • В
    Валерий
    29 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
  • А
    Алевтина
    29 мая 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Экскурсовод отличный (Лариса). Очень много интересной информации, преподносила очень легко. Звезду сняла за то что, лично я ехала ради Белой
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    мечети, а в итоге к моменту посещения уже очень устала и на саму мечеть было всего 30 минут, к сожалению для меня эти минусы испортили немного впечатление от прекрасной экскурсии.

  • А
    Александр
    29 мая 2024
    Болгар - Северная Мекка
    Отличная экскурсия
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    В Йошкар-Олу из Казани
    В целом экскурсия хорошая, интересные факты узнали. Город красивый и с погодой повезло! Были недочёты: радио гиды должны входить в стоимость экскурсии, как везде, не очень организованно было, по нашему мнению.
  • А
    Анастасия
    29 мая 2024
    В Йошкар-Олу из Казани
    Очень содержательная экскурсия четко выдержан тайминг и организация. Два гида:один по пути в Йошкар-Олу, второй местный. Комфортный автобус с возможностью
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    зарядить телефон прям на месте, доплата за радиогид (есть экскурсии с бесплатным радиогидом). Единственное очень громко был звук гида в автобусе, никак не смогли убавить, два часа с громким звуком сложно было выдержать в комфорте.

  • А
    Алла
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
    Экскурсия насыщенная, гид Динара очень увлекательно рассказывала об истории Казанского Кремля,мечети Кул- Шариф, башни Сюимбике.
  • Н
    Ника
    29 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
    Все понравилось!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Понравилось. Интересная и познавательная экскурсия. Гид и экскурсию провел и культурную программу. Было весело. Единственный минус - это ужасная работа
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    поддержки. Я заказала билеты онлайн и оплатила их. До рейса оставалось 20 минут, но поддержка не смогла(!) уточнить номер причала и сам рейс!!!!! Билет оказывается в электронном виде поступает в течение суток. Хорошо на месте были сотрудники компании, которые быстро решили вопрос и на прогулку мы попали.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
  2. Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
  3. Болгар - Северная Мекка
  4. Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
  5. Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "История и культура" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 800 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 10945 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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