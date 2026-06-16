в среду и субботу в 19:00

Даже если вы впервые в Казани или считаете, что знаете её наизусть, в этот час вы отправитесь на поиски приключений по Старо-Татарской слободе. Её история раскроется через неожиданные связи и детали: например, что общего у Ива Сен-Лорана и сапожника Карима. А в финале вы получите волшебный знак от фонарщика — подсказку, как правильно загадать желание, чтобы его услышал город.

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Описание аудиогида

Нестандартная подача. Яркий микс знаний и впечатлений

С помощью интерактива вы перенесётесь через века в прошлое 1000-летней Казани, а стены древнего города станут главными декорациями спектакля. Аудиоформат позволит отключить шум современного мегаполиса и погрузиться в историю через рассказы профессиональных актеров. А ночные огни столицы Татарстана, игра актёров в плащах и масках, интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности.

Истории и легенды через представление

Вы пройдёте по улочкам самой красивой аутентичной части Казани — Старо-Татарской слободы. Прикоснётесь к истории татарского народа, попробуете её на вкус и запах. Ваш личный проводник Фаролеро расскажет, как татарские женщины спасались от злых духов, что общего у Ива Сен-Лорана и местного сапожника Карима, как кот получил звание лейб-гвардейца, кто скрывается под именем маэстро Альфеони и многое другое.

💫 Прогулка не только насыщена историческими и любопытными фактами, но даже оказывает терапевтический эффект: участникам спектакля становится проще на время забыть о суете, раскрепоститься и помечтать. А волшебный подарок от Фаролеро поможет исполниться задуманному.

Организационные детали