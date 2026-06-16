в среду и субботу в 19:00

Нестандартная подача. Яркий микс знаний и впечатлений
С помощью интерактива вы перенесётесь через века в прошлое 1000-летней Казани, а стены древнего города станут главными декорациями спектакля. Аудиоформат позволит отключить шум современного мегаполиса и погрузиться в историю через рассказы профессиональных актеров. А ночные огни столицы Татарстана, игра актёров в плащах и масках, интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности.
Истории и легенды через представление
Вы пройдёте по улочкам самой красивой аутентичной части Казани — Старо-Татарской слободы. Прикоснётесь к истории татарского народа, попробуете её на вкус и запах. Ваш личный проводник Фаролеро расскажет, как татарские женщины спасались от злых духов, что общего у Ива Сен-Лорана и местного сапожника Карима, как кот получил звание лейб-гвардейца, кто скрывается под именем маэстро Альфеони и многое другое.
💫 Прогулка не только насыщена историческими и любопытными фактами, но даже оказывает терапевтический эффект: участникам спектакля становится проще на время забыть о суете, раскрепоститься и помечтать. А волшебный подарок от Фаролеро поможет исполниться задуманному.
Организационные детали
На время променада на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 3 лет
Проведение возможно в групповом, индивидуальном и корпоративном формате, а также для школьных групп
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2800 ₽
Дети до 13 лет
1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На УЛ.К. Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6979 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Впервые были на экскурсии такого формата. Очень понравилось
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Е
Елена
Нам очень понравилось, было необычно, сказочно и интересно! Рассказали ключевые факты о Старо-Татарской слободе, сама прогулка была разбавлена интерактивами и демонстрацией атрибутики, которая еще больше погружала нас в историю). Как пожелание: хотелось бы прогулку чуть дольше (возможно, добавить еще какие-то места), так как показалось, что прогулка прошла слишком быстро) Организаторы и актеры молодцы 🔥
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Е
Елена
Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки замёрзли и не могли взять ручку. Не смотря на очень прохладную погоду экскурсия прошла читать дальшеуменьшить
тепло и душевно. Ребята БОЛЬШУЩИЕ молодцы. Артистичные, эрудированные, заботливые, внимательные. Время выбрано идеально. Рассказ фонарщика и его помощницы завораживает, погружает в сказку и уносит на несколько веков назад. Всё продумано: историческая часть дополнина сказаниями, шутками и образами. Получили приятные подарочки:чай, шоколадку, ключи с одной из бусин- чертой характера. 1.5 часа пролетели мгновенно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тем кто ещё не был на этой экскурсии срочно бронируйте и отправляйтесь в сказочное плавание по волнам времени. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
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М
Марина
Это супер крутая экскурсия. Захотелось сходить на похожую
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Е
Елена
Одна из лучших экскурсий, на которых я когда либо бывала!
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