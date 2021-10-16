в среду и субботу в 19:00

По вечерней Казани — со старым фонарщиком

Театрализованное историческое путешествие по 1000-летнему городу в компании Фаролеро

5
1 отзыв
В магическое время суток вы отправитесь на поиски приключений по самобытной части города — Старо-Татарской слободе.

Познакомитесь с историей татарского народа и услышите любопытные факты, вроде того, что связывает Ива Сен-Лорана и сапожника Карима.

А в конце получите волшебный подарок от фонарщика, который поможет исполнить заветное желание.
По вечерней Казани — со старым фонарщиком
По вечерней Казани — со старым фонарщиком
По вечерней Казани — со старым фонарщиком
По вечерней Казани — со старым фонарщиком
По вечерней Казани — со старым фонарщиком

Что вас ожидает

Нестандартная подача. Яркий микс знаний и впечатлений

С помощью интерактива вы перенесетесь через века в прошлое 1000-летней Казани, а стены древнего города станут главными декорациями спектакля. Аудиоформат позволит отключить шум современного мегаполиса и погрузиться в историю через рассказы профессиональных актеров. А ночные огни столицы Татарстана, игра актеров в плащах и масках, интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности.

Истории и легенды через представление

Вы пройдете по улочкам самой красивой аутентичной части Казани — Старо-Татарской слободы. Прикоснетесь к истории татарского народа, попробуете ее на вкус и запах. Ваш личный проводник Фаролеро расскажет, как татарские женщины спасались от злых духов, что общего у Ива Сен-Лорана и местного сапожника Карима, как кот получил звание лейб-гвардейца, кто скрывается под именем маэстро Альфеони и многое другое.

💫 Экскурсия не только насыщена историческими и любопытными фактами, но даже оказывает терапевтический эффект: участникам спектакля становится проще на время забыть о суете, раскрепоститься и помечтать. А волшебный подарок от Фаролеро поможет исполниться задуманному.

Организационные детали

  • На время экскурсии на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка очень подойдет семьям с детьми от 4 лет

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ул. К. Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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в среду и субботу в 19:00

Ильсияр
Ильсияр
Международный проект театрализованных экскурсий Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей Казани с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши прогулки — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.
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1 реальный отзыв

Ирина
16 окт 2021
Это экскурсия-игра, в течение которой вы погружаетесь в сказку.
Очень рекомендуем прогуляться по Татарской слободе с фонарщиком.

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