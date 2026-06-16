в среду и субботу в 19:00

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Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро

Театрализованная обзорная аудиопрогулка по 1000-летнему городу в компании Фаролеро
Даже если вы впервые в Казани или считаете, что знаете её наизусть, в этот час вы отправитесь на поиски приключений по Старо-Татарской слободе.

Её история раскроется через неожиданные связи и детали: например, что общего у Ива Сен-Лорана и сапожника Карима.

А в финале вы получите волшебный знак от фонарщика — подсказку, как правильно загадать желание, чтобы его услышал город.
5
92 отзыва
Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро
Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро
Театрализованная прогулка в Казани по Старо-Татарской слободе с фонарщиком Фаролеро

Описание аудиогида

Нестандартная подача. Яркий микс знаний и впечатлений

С помощью интерактива вы перенесётесь через века в прошлое 1000-летней Казани, а стены древнего города станут главными декорациями спектакля. Аудиоформат позволит отключить шум современного мегаполиса и погрузиться в историю через рассказы профессиональных актеров. А ночные огни столицы Татарстана, игра актёров в плащах и масках, интерактивные элементы шоу и сюрпризы создадут иллюзию дополненной реальности.

Истории и легенды через представление

Вы пройдёте по улочкам самой красивой аутентичной части Казани — Старо-Татарской слободы. Прикоснётесь к истории татарского народа, попробуете её на вкус и запах. Ваш личный проводник Фаролеро расскажет, как татарские женщины спасались от злых духов, что общего у Ива Сен-Лорана и местного сапожника Карима, как кот получил звание лейб-гвардейца, кто скрывается под именем маэстро Альфеони и многое другое.

💫 Прогулка не только насыщена историческими и любопытными фактами, но даже оказывает терапевтический эффект: участникам спектакля становится проще на время забыть о суете, раскрепоститься и помечтать. А волшебный подарок от Фаролеро поможет исполниться задуманному.

Организационные детали

  • На время променада на вас будут надеты фирменные плащи-накидки и шумоподавляющие наушники
  • Прогулка рассчитана на взрослых и детей от 3 лет
  • Проведение возможно в групповом, индивидуальном и корпоративном формате, а также для школьных групп

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость аудиогида

ТарифСтоимость
Стандартный билет2800 ₽
Дети до 13 лет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На УЛ.К. Насыри
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фонарщик Фаролеро
Фонарщик Фаролеро — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провёл экскурсии для 6979 туристов
Международный проект театрализованных прогулок Farolero зародился в Барселоне в 2016 году и вскоре вышел далеко за пределы Испании. Наша команда знакомит с историей городов с необычного ракурса — через людей, их мечты и намерения. Наши променады — это сочетание образования, психологической терапии и театрального перфоманса. Приглашаем прогуляться по городу со старым фонарщиком, который осветит путь искателям приключений.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 92 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
85
4
4
3
2
2
1
1
О
Интересная подача материала. Хорошая, неспешная прогулка.
Интересная подача материала. Хорошая, неспешная прогулка.
Интересная подача материала. Хорошая, неспешная прогулка.
Интересная подача материала. Хорошая, неспешная прогулка.
Интересная подача материала. Хорошая, неспешная прогулка.
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Надежда
Впервые были на экскурсии такого формата. Очень понравилось
Впервые были на экскурсии такого формата. Очень понравилось
Впервые были на экскурсии такого формата. Очень понравилось
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Е
Нам очень понравилось, было необычно, сказочно и интересно! Рассказали ключевые факты о Старо-Татарской слободе, сама прогулка была разбавлена интерактивами и демонстрацией атрибутики, которая еще больше погружала нас в историю). Как пожелание: хотелось бы прогулку чуть дольше (возможно, добавить еще какие-то места), так как показалось, что прогулка прошла слишком быстро) Организаторы и актеры молодцы 🔥
Нам очень понравилось, было необычно, сказочно и интересно! Рассказали ключевые факты о Старо-Татарской слободе, сама прогулка
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Е
Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки замёрзли и не могли взять ручку. Не смотря на очень прохладную погоду экскурсия прошла
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тепло и душевно. Ребята БОЛЬШУЩИЕ молодцы. Артистичные, эрудированные, заботливые, внимательные. Время выбрано идеально. Рассказ фонарщика и его помощницы завораживает, погружает в сказку и уносит на несколько веков назад. Всё продумано: историческая часть дополнина сказаниями, шутками и образами. Получили приятные подарочки:чай, шоколадку, ключи с одной из бусин- чертой характера. 1.5 часа пролетели мгновенно. ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Тем кто ещё не был на этой экскурсии срочно бронируйте и отправляйтесь в сказочное плавание по волнам времени. МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки
Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки
Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки
Прошу прощения, что не смогла написать отзыв Фаролеро на берегу озера Кабан по окончанию экскурсии, ручки
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М
Это супер крутая экскурсия. Захотелось сходить на похожую
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Е
Одна из лучших экскурсий, на которых я когда либо бывала!
Одна из лучших экскурсий, на которых я когда либо бывала!
Одна из лучших экскурсий, на которых я когда либо бывала!
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