2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Строгие мечети, нарядные дома купцов и ремесленников, яркие торговые лавки - экскурсия в Старо-Татарскую слободу Казани предлагает погружение в историю и культуру Татарстана. Многонациональный колорит района, особенности татарского строительства и

знаменитые жители слободы. Прогулка по центральным улицам и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей. Архитектура слободы раскрывает судьбы своих обитателей, а также зарождение татарского театра и кинематографа. В программе экскурсии три мечети, сравнение мусульманского храма и православного, история появления ислама в Казанском крае и уживание людей с разными традициями и привычками

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Через архитектуру — к культуре

Мы пройдем по центральным улицам слободы и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей — яркие дома ремесленников и строгие особняки знати раскроют судьбы своих обитателей. Я расскажу, чем они занимались и как обустраивали быт, помогу увидеть, как городская каменная архитектура перекликается с сельской деревянной. А еще объясню, как зарождался татарский театр и кинематограф, и открою тайны озера Кабан.

Религиозная жизнь слободы

Вы увидите сразу три мечети, сравните мусульманский храм и православный. Услышите о том, как в Казанском крае появился ислам, и поймете, как на протяжении столетий в Казани уживались люди с разным языком, традициями и привычками.

Организационные детали

В программе не предполагается посещение мечетей внутри, но вы можете сделать это самостоятельно. По внутренним помещениям мечети перемещаются только босиком, поэтому в теплое время года необходимо иметь носки или купить одноразовые в киоске при мечети.