2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Через архитектуру — к культуре

Мы пройдем по центральным улицам слободы и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей — яркие дома ремесленников и строгие особняки знати раскроют судьбы своих обитателей. Я расскажу, чем они занимались и как обустраивали быт, помогу увидеть, как городская каменная архитектура перекликается с сельской деревянной. А еще объясню, как зарождался татарский театр и кинематограф, и открою тайны озера Кабан.

Религиозная жизнь слободы

Вы увидите сразу три мечети и познакомитесь со внутренним убранством одной из них — именно сюда, где ничто не отвлекает от молитвы, приходят горожане. Вы сравните мусульманский храм и православный. Услышите о том, как в Казанском крае появился ислам, и поймете, как на протяжении столетий в Казани уживались люди с разным языком, традициями и привычками.