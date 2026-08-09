2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры

Погружение в историю и культуру Татарстана: строгие мечети, купеческие дома, яркие торговые лавки. Узнайте о жизни и быте жителей слободы
Строгие мечети, нарядные дома купцов и ремесленников, яркие торговые лавки - экскурсия в Старо-Татарскую слободу Казани предлагает погружение в историю и культуру Татарстана. Многонациональный колорит района, особенности татарского строительства и
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знаменитые жители слободы.

Прогулка по центральным улицам и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей.

Архитектура слободы раскрывает судьбы своих обитателей, а также зарождение татарского театра и кинематографа.

В программе экскурсии три мечети, сравнение мусульманского храма и православного, история появления ислама в Казанском крае и уживание людей с разными традициями и привычками

5
213 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Погружение в культуру Татарстана
  • 🏛️ Историческая архитектура
  • 🕌 Три мечети и их история
  • 🎭 Татарский театр и кинематограф
  • 🌊 Тайны озера Кабан
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры

Что можно увидеть

  • Центральные улицы слободы
  • Тихие переулочки
  • Мечети
  • Купеческие дома
  • Озеро Кабан

Описание экскурсии

Через архитектуру — к культуре

Мы пройдем по центральным улицам слободы и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей — яркие дома ремесленников и строгие особняки знати раскроют судьбы своих обитателей. Я расскажу, чем они занимались и как обустраивали быт, помогу увидеть, как городская каменная архитектура перекликается с сельской деревянной. А еще объясню, как зарождался татарский театр и кинематограф, и открою тайны озера Кабан.

Религиозная жизнь слободы

Вы увидите сразу три мечети, сравните мусульманский храм и православный. Услышите о том, как в Казанском крае появился ислам, и поймете, как на протяжении столетий в Казани уживались люди с разным языком, традициями и привычками.

Организационные детали

В программе не предполагается посещение мечетей внутри, но вы можете сделать это самостоятельно. По внутренним помещениям мечети перемещаются только босиком, поэтому в теплое время года необходимо иметь носки или купить одноразовые в киоске при мечети.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты214 ₽
Пенсионеры428 ₽
Стандартный билет523 ₽
Дети до 18 лет190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У театра имени Карима Тинчурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 2704 туристов
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети
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и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
193
4
14
3
3
2
2
1
1
Елена
9.08.2026 посетила экскурсию «Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры». Очень понравилось! Анастасия - великолепный гид, профессионал, умеющий интересно преподнести материал. Отличный маршрут, интереснейший рассказ, много новой увлекательной информации. Очень хорошо запоминается - очень образно рассказано! Рекомендую! И ещё раз убеждаюсь: только Трипстер! Только здесь такие интересные, уникальные экскурсии!
9.08.2026 посетила экскурсию «Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры». Очень понравилось! Анастасия - великолепный гид, профессионал,
9.08.2026 посетила экскурсию «Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры». Очень понравилось! Анастасия - великолепный гид, профессионал,
9.08.2026 посетила экскурсию «Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры». Очень понравилось! Анастасия - великолепный гид, профессионал,
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О
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за хорошенькими домиками и изящными мечетями историю народа с его взлетами и падениями, понять некоторые культурные особенности.
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за
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Т
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
Интересно и понятно, приятным голосом и темпом Анастасия рассказала нам об истории Казани и татар, ответила на вопросы. Всё хорошо! Рекомендуем!
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе!
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М
Спасибо Анастасии за интересный рассказ и маршрут. Все максимально просто и понятно даже детям было. После окончания экскурсии прогулялись сами, сделали фото на память.
Спасибо Анастасии за интересный рассказ и маршрут. Все максимально просто и понятно даже детям было. После
Спасибо Анастасии за интересный рассказ и маршрут. Все максимально просто и понятно даже детям было. После
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Щвецова
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и про татар, их обычаи, историю, про архетектуру, обратила наше внимание на мелочи. Полноценно и приватно гуляли. Содержание превысило все наши ожидания, тем более получился индивидуальный формат на семью. Анастасии явно надо повышать цены за свои услуги, так как качество явно выше стоимости!
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и
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Р
Сегодня прогулялись вместе с Анастасией по Старо-Татарской слободе, получили огромное удовольствие и удовлетворение. Неспешно, обстоятельно и очень интересно, много фактов и историй рассказано красивым языком.
Анастасия, большое Вам спасибо за прекрасное утро в вашем чудесном городе)
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