2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры

Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества

Анастасия
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Анастасия – ваш гид
Строгие мечети, нарядные дома купцов и ремесленников, яркие торговые лавки — на экскурсии вас ждет погружение в историю и культуру Татарстана.

Вы встретитесь с многонациональным колоритом этого района, услышите об особенностях татарского строительства и поймете, чем прославились жители слободы.
400 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у театра имени Г. Камала
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры

Что вас ожидает

Через архитектуру — к культуре
Мы пройдем по центральным улицам слободы и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей — яркие дома ремесленников и строгие особняки знати раскроют судьбы своих обитателей. Я расскажу, чем они занимались и как обустраивали быт, помогу увидеть, как городская каменная архитектура перекликается с сельской деревянной. А еще объясню, как зарождался татарский театр и кинематограф, и открою тайны озера Кабан.

Религиозная жизнь слободы
Вы увидите сразу три мечети и познакомитесь со внутренним убранством одной из них — именно сюда, где ничто не отвлекает от молитвы, приходят горожане. Вы сравните мусульманский храм и православный. Услышите о том, как в Казанском крае появился ислам, и поймете, как на протяжении столетий в Казани уживались люди с разным языком, традициями и привычками.

Организационные детали

По внутренним помещениям мечети перемещаемся только босиком, поэтому в теплое время года необходимо иметь носки или купить одноразовые в киоске при мечети

Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у театра имени Г. Камала.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Анастасия
Анастасия
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 января 2020
Анастасия очень интересно и доходчиво ознакомила нас с историей старо татарской слободы, и Казани в целом. Маршрут простой. Просто иди, слушай и наслаждайся прекрасным. Рекомендую!
5 января 2020
Экскурсия очень понравилась. Анастасия прекрасно владеет историческим материалом, любит свой город и умеет влюбить в него,с удовольствием отвечает на вопросы. ВЫ получите только положительные эмоции и время пролетит незаметно. Очень рекомендую всем прогулку по Старо-татарской слободе с Анастасией.

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