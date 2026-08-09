2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Погружение в историю и культуру Татарстана: строгие мечети, купеческие дома, яркие торговые лавки. Узнайте о жизни и быте жителей слободы
Строгие мечети, нарядные дома купцов и ремесленников, яркие торговые лавки - экскурсия в Старо-Татарскую слободу Казани предлагает погружение в историю и культуру Татарстана. Многонациональный колорит района, особенности татарского строительства и читать дальшеуменьшить
знаменитые жители слободы.
Прогулка по центральным улицам и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей.
Архитектура слободы раскрывает судьбы своих обитателей, а также зарождение татарского театра и кинематографа.
В программе экскурсии три мечети, сравнение мусульманского храма и православного, история появления ислама в Казанском крае и уживание людей с разными традициями и привычками
Мы пройдем по центральным улицам слободы и тихим переулочкам, ныне носящим имена татарских просветителей, поэтов и писателей — яркие дома ремесленников и строгие особняки знати раскроют судьбы своих обитателей. Я расскажу, чем они занимались и как обустраивали быт, помогу увидеть, как городская каменная архитектура перекликается с сельской деревянной. А еще объясню, как зарождался татарский театр и кинематограф, и открою тайны озера Кабан.
Религиозная жизнь слободы
Вы увидите сразу три мечети, сравните мусульманский храм и православный. Услышите о том, как в Казанском крае появился ислам, и поймете, как на протяжении столетий в Казани уживались люди с разным языком, традициями и привычками.
Организационные детали
В программе не предполагается посещение мечетей внутри, но вы можете сделать это самостоятельно. По внутренним помещениям мечети перемещаются только босиком, поэтому в теплое время года необходимо иметь носки или купить одноразовые в киоске при мечети.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Студенты
214 ₽
Пенсионеры
428 ₽
Стандартный билет
523 ₽
Дети до 18 лет
190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра имени Карима Тинчурина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 2704 туристов
Я профессиональный историк и сотрудник музея. Всю жизнь прожила в Казани, и с детства меня окружали удивительные контрасты, которые привлекают в наш город множество путешественников. Здесь можно увидеть соседствующие мечети читать дальшеуменьшить
и православные храмы, услышать татарскую и русскую речь, сравнить традиции гостеприимства. На моих глазах город менялся — на смену деревянным домикам пришли каменные многоэтажки, но Казань не потеряла своей уникальной красоты и прелести. А я хочу поделиться своими знаниями, которые приобрела за годы тесного соприкосновения с татарской культурой, со всеми, кому интересна история и культура татарстанцев и замечательного города Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 213 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
9.08.2026 посетила экскурсию «Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры». Очень понравилось! Анастасия - великолепный гид, профессионал, умеющий интересно преподнести материал. Отличный маршрут, интереснейший рассказ, много новой увлекательной информации. Очень хорошо запоминается - очень образно рассказано! Рекомендую! И ещё раз убеждаюсь: только Трипстер! Только здесь такие интересные, уникальные экскурсии!
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О
Ольга
Спасибо большое Анастасии за прекрасную экскурсию по Старо-татарской слободе! Благодаря ее рассказу мы смогли увидеть за хорошенькими домиками и изящными мечетями историю народа с его взлетами и падениями, понять некоторые культурные особенности.
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия-прогулка по Старо-Татарской слободе в совсем небольшой группе! Интересно и понятно, приятным голосом и темпом Анастасия рассказала нам об истории Казани и татар, ответила на вопросы. Всё хорошо! Рекомендуем!
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М
Мария
Спасибо Анастасии за интересный рассказ и маршрут. Все максимально просто и понятно даже детям было. После окончания экскурсии прогулялись сами, сделали фото на память.
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Щвецова
Отличная экскурсия! Анастасия просто кладезь информации о Казани! Отвечала подробно на все наши вопросы. Рассказала и про татар, их обычаи, историю, про архетектуру, обратила наше внимание на мелочи. Полноценно и приватно гуляли. Содержание превысило все наши ожидания, тем более получился индивидуальный формат на семью. Анастасии явно надо повышать цены за свои услуги, так как качество явно выше стоимости!
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Р
Роза
Сегодня прогулялись вместе с Анастасией по Старо-Татарской слободе, получили огромное удовольствие и удовлетворение. Неспешно, обстоятельно и очень интересно, много фактов и историй рассказано красивым языком. Анастасия, большое Вам спасибо за прекрасное утро в вашем чудесном городе)
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