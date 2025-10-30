2 день

Экскурсия в Елабугу

Завтрак в гостинице.

Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга

График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».

Прибытие в Елабугу.

Древний город Елабуга, был основан в 1007 году. Это один из самых красивых городов Татарстана. Город расположен на высоком берегу, на месте слияния двух рек Кама и Тойма. В Елабуге сохранилась таинственная башня Елабужского «Чёртова» городища» — свидетель событий средневековья.

История города связана с жизнью знаменитых личностей, таких как: Надежда Дурова – первая женщина офицер в Русской армии, Марина Цветаева – великая поэтесса, Иван Иванович Шишкин – русский живописец, Владимир Михайлович Бехтерев – выдающийся русский психиатр.

В программу экскурсии входит посещение музей памяти М. И. Цветаевой и дом-музей И. И. Шишкина.

Обед в кафе Елабуги.

20:00 Возвращение в Казань. Свободное время в центре города.

20:15-21:45 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей (программа состоится при наборе минимум 15 человек).

