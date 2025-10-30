Вас ждут яркие экскурсии по старинным улочкам, легендарным памятникам и живописным набережным, а вечером — волшебные огни ночной Казани.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Казани
Прибытие в гостиницу:
- самостоятельно;
- индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек);
- так же возможно воспользоваться услугами такси средняя стоимость поездки от вокзала до гостиницы 300 рублей. Подробную информацию о такси и услугах возможно уточнить у менеджера при бронировании.
В случае опоздания туристов к началу экскурсионной программы, просим срочно связаться по телефонам экстренной связи (номер будет в ваучере).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
13:45 Обед в кафе города.
14:50 Обзорная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
17:20 Трансфер в гостиницу. Свободное время.
20:00 Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани».
Экскурсия в Елабугу
Завтрак в гостинице.
Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу в г. Елабуга
График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
Прибытие в Елабугу.
Древний город Елабуга, был основан в 1007 году. Это один из самых красивых городов Татарстана. Город расположен на высоком берегу, на месте слияния двух рек Кама и Тойма. В Елабуге сохранилась таинственная башня Елабужского «Чёртова» городища» — свидетель событий средневековья.
История города связана с жизнью знаменитых личностей, таких как: Надежда Дурова – первая женщина офицер в Русской армии, Марина Цветаева – великая поэтесса, Иван Иванович Шишкин – русский живописец, Владимир Михайлович Бехтерев – выдающийся русский психиатр.
В программу экскурсии входит посещение музей памяти М. И. Цветаевой и дом-музей И. И. Шишкина.
Обед в кафе Елабуги.
20:00 Возвращение в Казань. Свободное время в центре города.
20:15-21:45 Дополнительно: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая». Всех гостей Казани непременно приглашаем в гости, в главный дом татарского села — дом Бая. Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательный рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния — Навруз, Нардуган, Сабантуй и других праздников.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Вас ждут знакомства с понятиями Су юлы, Аулок Ой, Никах, Бэби Туе, а также интересные застольные игры. Стоимость программы: 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет – 1000 рублей (программа состоится при наборе минимум 15 человек).
Свияжск. Экскурсия в музей «Археологии дерева»
Завтрак в гостинице.
Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу
График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
10:30 Экскурсия «Сказание о земле Свияжской». Там, где Свияга сливается с Волгой, стоит, словно ожившая сказка Пушкина об острове Буяне, остров-град Свияжск. Высокая гора, со всех сторон омываемая водой, стала русской крепостью войска Ивана Грозного перед решающим походом на Казань.
Очень скоро Свияжск стал центром православия в Поволжье — заблестели купола церквей, забурлила, закипела жизнь во граде том…
В ходе экскурсии осмотр храмовых ансамблей: Собор Всех Скорбящих Радость — одна из главных архитектурных доминант Свияжска, древнейшая в Поволжье деревянная Троицкая церковь, комплекс мужского Успенско-Богородицкого монастыря (XVI в.), внутри главного собора которого сохранилось более 1000 квадратных метров фресок XVI века.
Экскурсия в музей «Археологии дерева». В раскопе на площади 900 квадратных метров воссоздается реальное расположение деревянной городской застройки середины XVI — XVIII веков.
Срубы домов и хозяйственных построек, заборы и мостовые (к примеру, в XVI веке их делали из коры деревьев, позднее — из полноценных досок) расположены ровно на тех местах, где их нашли.
Вы сможете прикоснуться к городской застройке средневекового города Свияжск.
15:00 Обед в кафе города с мастер-классом татарской кухни.
16:15 Окончание программы, свободное время в центре города.
Экскурсия по территории Кремля, посещение музея «Городская Панорама»
Завтрак в гостинице.
Сбор в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу с вещами.
График выезда автобусов на экскурсии см. в разделе «Важно знать».
10:30 Экскурсия «Древний Керман». Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад. В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан.
Действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения. Вы узнаете, какие тайны скрывает самая легендарная башня Казани.
Отстроенный в разные эпохи по указу российских царей и императоров, а также первого президента Татарстана, Кремль — это история города длиною в несколько эпох.
12:15 Экскурсия в музей «Городская Панорама». Мини макеты городов, целые парки миниатюрных городов и государств существуют в разных странах мира. Казань не отстает…
И, конечно, это не просто макеты, здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
Это действительно не просто новый формат музея, а именно панорама, которая помогает увидеть, услышать историю города, замереть у макета современной Казани, иллюстрирующей один день из жизни города. Пыльной скукой здесь и не пахнет!
13:30 Окончание программы тура. Прибытие на ж/д вокзал.
14:30-18:30 Дополнительная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь. Раифская обитель расположена в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Монастырь основан в 17 веке. Его архитектурный ансамбль — один из самых величественных в среднем Поволжье складывался в течение столетий. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Стоимость экскурсии 2100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Проживание
В туре предусмотрено размещение в отеле Казани.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Без проживания
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|09.01.2025-29.04.2025; 02.10.2025-25.12.2025
|23452 руб.
|22852 руб. /
23152 руб.
|Гостиница
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|«Татарстан» 3* Эконом Центр
|32752 руб.
|22852 руб. /
32452 руб.
|32752 руб.
|42052 руб.
|3800 руб. /
6900 руб.
|Шведский стол
|«Волга» 2*
|32752 руб.
|22852 руб. /
32452 руб.
|32752 руб.
|42052 руб.
|3800 руб. /
6900 руб.
|Шведский стол
|«Амакс Сафар» 3** Стандарт
|33652 руб.
|22852 руб. /
33352 руб.
|33652 руб.
|42052 руб.
|4100 руб. /
6900 руб.
|Шведский стол
|«Кристалл» 3**
|33652 руб.
|22852 руб. /
33352 руб.
|33652 руб.
|42652 руб.
|4100 руб. /
7100 руб.
|Шведский стол
|«Давыдов» 3**
|33652 руб.
|22852 руб. /
33352 руб.
|33652 руб.
|41452 руб.
|4100 руб. /
6700 руб.
|Шведский стол
|«Парк Отель» 3**
|33952 руб.
|22852 руб. /
33652 руб.
|33952 руб.
|42352 руб.
|4200 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|«IT Парк Отель» 3**
|33952 руб.
|22852 руб. /
33652 руб.
|33952 руб.
|42352 руб.
|4200 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|«Сулейман Палас» 4**
|37102 руб.
|22852 руб. /
36802 руб.
|37102 руб.
|48352 руб.
|5250 руб. /
9000 руб.
|Шведский стол
|«Азимут» 3**
|37102 руб.
|22852 руб. /
36802 руб.
|37102 руб.
|46852 руб.
|5250 руб. /
8500 руб.
|Шведский стол
|«Биляр Палас» 4**
|37102 руб.
|22852 руб. /
36802 руб.
|37102 руб.
|49852 руб.
|5250 руб. /
9500 руб.
|Шведский стол
|«Корстон Tower» 4**
|37102 руб.
|22852 руб. /
36802 руб.
|37102 руб.
|49852 руб.
|5250 руб. /
9500 руб.
|Шведский стол
|«Ногай» 3**
|37852 руб.
|22852 руб. /
37552 руб.
|37852 руб.
|49252 руб.
|5500 руб. /
9300 руб.
|Шведский стол
|«Гранд Отель Казань» 4**
|37852 руб.
|22852 руб. /
37552 руб.
|37852 руб.
|46852 руб.
|5500 руб. /
8500 руб.
|Шведский стол
|«Корстон Royal» 5**
|39352 руб.
|22852 руб. /
39052 руб.
|39352 руб.
|54352 руб.
|6000 руб. /
11000 руб.
|Шведский стол
Размещение: SGL — одноместное, DBL — двухместное, TRPL — трехместное, ExB — доп. место.
Тариф «Ребёнок до 7 лет» без предоставления отдельного спального места (завтрак включен). При необходимости спального места нужно бронировать по тарифу «Школьник 8-14 лет».
Варианты проживания
АМАКС Сафар-отель
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Персонал отеля поможет спланировать экскурсии. По запросу организуется трансфер из международного аэропорта Казань.
Сеть/бренд отелей: Amaks Hotels & Resorts
Отель Кристалл
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля «Кристалл» оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером. В ресторане отеля «Кристалл» можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля «Кристалл», а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе — в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Гостиница Давыдов
Отель «Давыдов» находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски. Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса.
Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км. Прогулка до станции метро «Суконная слобода» занимает 7 минут, а поездка до центрального вокзала Казани - 10 минут. Международный аэропорт Казани расположен в 20 км. Услуги трансфера предоставляются гостям за дополнительную плату.
Парк Отель Казань
Трехзвездочная гостиница "Парк Отель" располагается на улице Островского, в 5 минутах ходьбы от станции метро Площадь Тукая. К услугам предоставляется бесплатный доступ к Wi-Fi. Заселение возможно в любое время.
Номерной фонд состоит из нескольких категорий номеров, которые полностью оснащены для продолжительного проживания. Имеется необходимый комплект техники и мебели. В собственной ванной можно воспользоваться набором средств личной гигиены.
В отеле есть общая оборудованная кухня, где можно приготовить еду самостоятельно. Также поблизости есть несколько столовых и кафе с большим выбором блюд.
До аэропорта или железнодорожного вокзала можно доехать примерно за полчаса. Также рядом есть Парк Тысячелетия, Татарская усадьба, Театр им. Камала.
Гостиница IT Park
Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Сотрудники отеля будут рады организовать для вас трансфер от и до аэропорта. В современном бизнес-центре вы можете завершить срочные дела, а также воспользоваться факсом и ксероксом. Если у вас возникнет вопрос, вы всегда сможете обратиться к сотрудникам круглосуточной стойки регистрации. Также к вашим услугам обслуживание номеров.
Не допускается курение на территории отеля.
Отель Биляр Палас
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Отель находится в 1,1 км от мечети аль-Марджани, в 1,8 км от Петропавловского собора и в 1,6 км от площади Свободы.
Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер, для гостей организован трансфер от/до аэропорта. В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном.
Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол». Гостям отеля «Биляр Палас» предлагается целый спектр велнес-услуг.
В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна. Поблизости находятся такие достопримечательности, как храм Воздвижения Креста Господня, ресторанно-развлекательный комплекс «Туган Авылым» и Казанский федеральный университет. Расстояние от отеля «Биляр Палас» до международного аэропорта Казань составляет 24 км.
Suleiman Palace Hotel
К услугам гостей этого элегантного 4-звездочного отеля крытая веранда с чарующей атмосферой, бизнес-бар и ресторан. Гости могут отдохнуть в оздоровительном клубе на территории. Отель Suleiman Palace находится в самом сердце Казани.
В фонде отеля представлены стильные стандартные номера и номера-студио. По утрам накрывается бесплатный завтрак «шведский стол». В собственной ванной комнате установлена ванна. В оздоровительном клубе имеется бесплатный плавательный бассейн. В распоряжении гостей также массажный и косметический кабинеты.
В уютном баре предлагаются разнообразные напитки. При отеле Suleiman Palace работает со вкусом оформленный ресторан «Шафран», где подаются блюда региональной и европейской кухонь. Бизнес-бар открыт круглосуточно. Здесь можно провести встречу за кофе или другими напитками, арендовать ноутбук и воспользоваться Wi-Fi в деловых целях.
Поездка на автомобиле от отеля Suleiman Palace до железнодорожного и речного вокзалов Казани занимает 10 минут. Поблизости налажено хорошее транспортное сообщение.
Отель Азимут Казань
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки. На круглосуточной стойке регистрации отеля можно записаться на экскурсии по достопримечательностям Казани, включая озеро Кабан и мечеть Нурулла.
Поездка на автомобиле и поезде «аэроэкспресс» до международного аэропорта Казани займет 30 минут. Гости, путешествующие на автомобиле, могут воспользоваться частной платной крытой парковкой с ограниченным количеством мест. Предварительная резервация парковочных мест не предусмотрена.
Гранд отель Казань
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле. Гости отеля Grand Hotel Kazan могут воспользоваться превосходными помещениями различной вместимости для проведения конференций и деловых мероприятий.
Кроме того, в распоряжении гостей бизнес-центр. В главном ресторане отеля подают завтрак, обед и ужин с блюдами русской, татарской и европейской кухни. При отеле также работает бар. Отель Grand Hotel Kazan — первый в городе отель с вертолетной площадкой на крыше.
От стойки регистрации отеля Grand Hotel Kazan можно пройти прямо в торгово-развлекательный центр «Кольцо» с кинотеатром, бильярдным залом и кафе. Места на многоэтажной парковке в этом центре предоставляются за дополнительную плату.
Отель Ногай
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Отель «Ногай» находится в 500 метрах от Казанского федерального университета и в 1 км от Казанского кремля. Расстояние до международного аэропорта Казани составляет 23 км. Прогулка до Центрального железнодорожного вокзала Казани занимает 15 минут.
Отель Корстон Тауэр Казань
Отель «Корстон Тауэр Казань» расположен в Казани. К услугам гостей хаммам, крытый бассейн и фитнес-центр. На территории работает бесплатный Wi-Fi.
Cреди удобств в номерах — кондиционер, гостиная зона, мини-бар и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В ванной комнате предоставляются халаты и фен.
Гости могут пообедать в ресторане отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Также при отеле работает бар. По запросу гостям подают завтрак в номер. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе прочих удобств — бильярд, ночной клуб и караоке.
Казанский Кремль и мечеть Кул-Шариф находятся в 3 км от отеля. Расстояние до железнодорожного вокзала Казани составляет 6,5 км, а до аэропорта Казани — 25 км.
Отель Корстон Роял Казань
Отель Korston Royal Kazan с бесплатным Wi-Fi и бесплатной парковкой расположен в Казани, недалеко от исторических достопримечательностей.
Гости отеля Korston Royal Kazan по достоинству оценят приветливое обслуживание и комфортабельные номера. Все номера оформлены в современном стиле и хорошо укомплектованы. В люксах есть отдельная гостиная зона и роскошный телевизор. В стоимость проживания входит завтрак «шведский стол».
К услугам гостей крытый бассейн и спа-центр с хаммамом и фитнес-центром.
Расстояние от гостиницы до международного аэропорта Казани составляет 20 км.
Гостиница Волга
Двухзвездочная гостиница "Волга", расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди жителей и гостей города благодаря высокому уровню сервиса и комфортабельным условиям проживания. Это место с многолетней историей порадует своих гостей наличием круглосуточной автомобильной парковки, магазинов на территории и камер хранения. В числе дополнительных услуг, которые не часто можно встретить в отелях, парикмахерская и центр здоровья, включающий в себя сауну, солярий, бильярд и настольный теннис.
Разнообразный номерной фонд, который насчитывает 154 единицы, полностью обеспечит постояльцев необходимыми удобствами для отдыха и продуктивной работы. Ценителям простого комфорта идеально подойдет категория "эконом" с минимальной обстановкой, которая включает в себя телевизор, кровать и собственную ванную комнату. Вниманию предпочитающих домашнюю атмосферу представляются просторные апартаменты с мягкой мебелью, кондиционером и кухонными принадлежностями.
Ресторан гостиницы ежедневно принимает всех желающих попробовать блюда из широкого ассортимента европейской и национальной кухни. В заведении царит приятная атмосфера, которая создается заботливым персоналом и легкой музыкой. Регулярно здесь проходит вечерняя развлекательная программа, собирающая множество посетителей. Также Вы можете заказать организацию банкетного мероприятия, для проведения которого отведен зал на 20 персон.
Бизнес-клиенты смогут оценить качество конференц-сервиса, который оказывается в гостинице. На выбор доступно два помещения - конференц-зал и комната переговоров. Опытные менеджеры "Волги" подготовят для Вас все необходимое оборудование и план важного события. Вместимость конференц-зала составляет 50 человек, поэтому подойдет как для небольших групп деловых людей, так и для крупных делегаций.
Рядом с отелем расположено множество важных объектов городской инфраструктуры. Всего за 7 минут неспешным шагом можно добраться до центрального стадиона, а за 9 минут - до железнодорожного вокзала. До интересных достопримечательностей города можно доехать на общественном транспорте, ближайшая остановка которого находится всего в 2 минутах пешком.
Татарстан
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице при выборе тарифа с проживанием
- Питание, указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа с проживанием), 3 обеда
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе: завтраки (при выборе тарифа без проживания), 1 обед, ужины
- Индивидуальный трансфер с вокзала / из аэропорта - от 1250/2100 рублей за легковой автомобиль до 3 человек
- Наушники для экскурсий по желанию - радиогиды - стоимость 200 рублей за сутки
- Дополнительные экскурсии: "гостеприимный дом Бая" - 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет - 1000 рублей"овеянная легендами земля" - 2100 рублей с туриста
- «гостеприимный дом Бая» - 2600 рублей взрослый, 2400 рублей детский до 14 лет, ребёнок до 5 лет - 1000 рублей
- «овеянная легендами земля» - 2100 рублей с туриста
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Во сколько и из каких гостиниц будет отъезд на экскурсии?
1 день:
- 12:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А);
- 12:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1 А);
12:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) — туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52);
- 12:50 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) — туристы, проживающие в отелях «Азимут», «Татарстан» встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 13:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8)
— туристы, проживающие в отелях «Волга», «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 13:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
2 день:
- 08:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А);
- 08:10 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1 А);
- 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
3 день:
- 08:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А);
- 08:10 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1 А);
- 08:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 08:35 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 08:45 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 09:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
4 день:
- 09:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35 А);
- 09:25 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова, д. 1 А);
- 09:40 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:50 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б);
- 10:00 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина, д. 8);
- 10:15 выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки, д. 1).
Может ли измениться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом, не меняя общую программу обслуживания.