Вы побываете в Кремле, Старо-Татарской слободе, у озера Кабан и на площади Свободы, познакомитесь с современными символами города — Центром семьи,
Описание тура
Организационные детали
Экскурсии рассчитаны на целый день, необходимо учитывать свои физические возможности. Программа сочетает пешеходные прогулки и переезды на автомобиле.
Посещение экскурсионных объектов в нетрезвом виде строго запрещено.
При входе в религиозные сооружения обычно предоставляются платки и фартуки, но в высокий сезон их может не хватить, поэтому рекомендуется взять с собой при необходимости.
Животные, включая маленьких, на экскурсии не допускаются.
Экскурсия в Иннополис предполагает внешний осмотр зданий и общественных пространств технопарков.
Рекомендуется одеваться по погоде и брать с собой воду, особенно в жаркие дни.
Питание. Не входит в стоимость. Обед предлагается в выбранных заранее кафе или ресторанах по вашему желанию.
Транспорт. Передвижение по маршруту — на автомобилях Kia Sportage или Lada Granta, оборудованных кондиционерами. Для участников с детьми предоставляется детское кресло или бустер. Транспорт для группы до 4 человек включён в стоимость.
Возраст участников. 7-90.
Уровень сложности. Тур активный, автомобильно-пешеходный, включает прогулки по городу и осмотры достопримечательностей с переездами между локациями.
Тур проводится только для вашей компании.
Программа тура по дням
Казань: от Кремля до огней вечернего города
Утро начнётся с обзорной экскурсии по главным улицам столицы, где современная и историческая архитектура соединяются в гармоничное целое. Мы посетим Казанский кремль — белоснежную жемчужину города, хранящую память о ханах, первых мечетях и монастырях, разрушенных в разные эпохи.
Продолжим знакомство с современными символами: увидим Центр семьи «Казан» — ЗАГС в форме чаши, Ak Bars Arena — главный футбольный стадион, и Дворец водных видов спорта, напоминающий набегающую волну. Остановимся у Театра кукол «Экият» — сказочного здания, где проходят спектакли для зрителей всех возрастов.
Затем отправимся в Туган Авылым — стилизованную татарскую деревню с мечетью, мельницей и баней. В Старо-Татарской слободе узнаем, как складывалась жизнь первых татар после присоединения Казани к Московскому государству.
Побываем у озера Кабан, где скрыто немало легенд и тайн, а также у Театра имени Камала и на площади Свободы — в центре культурной и административной жизни города, где проходят концерты, фестивали и театральные постановки. Заглянем к зданию правительства, Национальной библиотеке, свяжем их историю с именами Максима Горького и Евгения Евтушенко.
Осмотрим Богородицкий мужской монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери, Дворец земледельцев — штаб-квартиру министерства сельского хозяйства. После экскурсии вас ожидает обед в одном из заранее выбранных кафе или ресторанов.
Вечером те же достопримечательности предстанут в новой красоте — в свете иллюминаций и архитектурных подсветок. Мы ещё раз прогуляемся по Туган Авылым, увидим сияющий Центр семьи, мост Миллениум, Ратушу, театры, Национальную библиотеку и Кремлёвскую набережную. В огнях особенно эффектно смотрится Дворец земледельцев и панорама Кремля.
Свияжск, Иннополис и Храм всех религий
С утра мы отправимся за пределы Казани к острову-граду Свияжску, основанному в 1551 году. Этот город — застывшая история, где каждая постройка хранит свидетельства прошлых веков. Мы увидим Успенский собор, сочетающий черты псковского зодчества 16 века и барокко 18 века, а также Никольскую трапезную церковь с колокольней — первое каменное здание Казанского края, возведённое псковскими мастерами.
Прогуляемся по территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, познакомимся с церквями разных периодов, осмотрим старинные здания уездного города: земскую больницу, военные казармы и купеческие усадьбы.
После исторической части тура переместимся в Иннополис — современный город будущего, где сосредоточены IT-компании и университет и где жизнь развивается в стремительном темпе.
Финальным аккордом дня станет внешний осмотр Храма всех религий — уникального арт-объекта на берегу Волги. Это место никогда не использовалось для богослужений, но стало символом единства культур и архитектурных традиций мира.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту (для группы до 4 человек)
- Услуги гида
- Экскурсии
- Входные билеты в Кремль и на остров-град Свияжск
Что не входит в цену
- Перелёт/переезд до Казани и обратно
- Проживание
- Питание
- Встреча в аэропорту
- Посещение тематических музеев (стоимость по информации музеев-заповедников)
- Вход во Вселенский храм (Храм всех религий) - 250 ₽ с человека (по желанию)
- Дополнительные экскурсии