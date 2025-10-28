Утро начнётся с обзорной экскурсии по главным улицам столицы, где современная и историческая архитектура соединяются в гармоничное целое. Мы посетим Казанский кремль — белоснежную жемчужину города, хранящую память о ханах, первых мечетях и монастырях, разрушенных в разные эпохи.

Продолжим знакомство с современными символами: увидим Центр семьи «Казан» — ЗАГС в форме чаши, Ak Bars Arena — главный футбольный стадион, и Дворец водных видов спорта, напоминающий набегающую волну. Остановимся у Театра кукол «Экият» — сказочного здания, где проходят спектакли для зрителей всех возрастов.

Затем отправимся в Туган Авылым — стилизованную татарскую деревню с мечетью, мельницей и баней. В Старо-Татарской слободе узнаем, как складывалась жизнь первых татар после присоединения Казани к Московскому государству.

Побываем у озера Кабан, где скрыто немало легенд и тайн, а также у Театра имени Камала и на площади Свободы — в центре культурной и административной жизни города, где проходят концерты, фестивали и театральные постановки. Заглянем к зданию правительства, Национальной библиотеке, свяжем их историю с именами Максима Горького и Евгения Евтушенко.

Осмотрим Богородицкий мужской монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери, Дворец земледельцев — штаб-квартиру министерства сельского хозяйства. После экскурсии вас ожидает обед в одном из заранее выбранных кафе или ресторанов.

Вечером те же достопримечательности предстанут в новой красоте — в свете иллюминаций и архитектурных подсветок. Мы ещё раз прогуляемся по Туган Авылым, увидим сияющий Центр семьи, мост Миллениум, Ратушу, театры, Национальную библиотеку и Кремлёвскую набережную. В огнях особенно эффектно смотрится Дворец земледельцев и панорама Кремля.