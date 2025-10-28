Мои заказы

Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис

Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Этот тур подарит вам возможность увидеть Казань с разных сторон.

Вы побываете в Кремле, Старо-Татарской слободе, у озера Кабан и на площади Свободы, познакомитесь с современными символами города — Центром семьи,
читать дальше

Дворцом земледельцев и театром кукол «Экият». Вечером столица Татарстана откроется в сиянии огней, подчеркивающих красоту её архитектуры.

Маршрут приведёт вас также в Свияжск — место, где сохранились древние монастыри, соборы и первые каменные постройки Казанского края.

Затем вы увидите Иннополис — молодой город инноваций, и Вселенский храм, созданный как символ единства религий и культур.

5
2 отзыва
Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис

Описание тура

Организационные детали

Экскурсии рассчитаны на целый день, необходимо учитывать свои физические возможности. Программа сочетает пешеходные прогулки и переезды на автомобиле.

Посещение экскурсионных объектов в нетрезвом виде строго запрещено.

При входе в религиозные сооружения обычно предоставляются платки и фартуки, но в высокий сезон их может не хватить, поэтому рекомендуется взять с собой при необходимости.

Животные, включая маленьких, на экскурсии не допускаются.

Экскурсия в Иннополис предполагает внешний осмотр зданий и общественных пространств технопарков.

Рекомендуется одеваться по погоде и брать с собой воду, особенно в жаркие дни.

Питание. Не входит в стоимость. Обед предлагается в выбранных заранее кафе или ресторанах по вашему желанию.

Транспорт. Передвижение по маршруту — на автомобилях Kia Sportage или Lada Granta, оборудованных кондиционерами. Для участников с детьми предоставляется детское кресло или бустер. Транспорт для группы до 4 человек включён в стоимость.

Возраст участников. 7-90.

Уровень сложности. Тур активный, автомобильно-пешеходный, включает прогулки по городу и осмотры достопримечательностей с переездами между локациями.

Тур проводится только для вашей компании.

Программа тура по дням

1 день

Казань: от Кремля до огней вечернего города

Утро начнётся с обзорной экскурсии по главным улицам столицы, где современная и историческая архитектура соединяются в гармоничное целое. Мы посетим Казанский кремль — белоснежную жемчужину города, хранящую память о ханах, первых мечетях и монастырях, разрушенных в разные эпохи.

Продолжим знакомство с современными символами: увидим Центр семьи «Казан» — ЗАГС в форме чаши, Ak Bars Arena — главный футбольный стадион, и Дворец водных видов спорта, напоминающий набегающую волну. Остановимся у Театра кукол «Экият» — сказочного здания, где проходят спектакли для зрителей всех возрастов.

Затем отправимся в Туган Авылым — стилизованную татарскую деревню с мечетью, мельницей и баней. В Старо-Татарской слободе узнаем, как складывалась жизнь первых татар после присоединения Казани к Московскому государству.

Побываем у озера Кабан, где скрыто немало легенд и тайн, а также у Театра имени Камала и на площади Свободы — в центре культурной и административной жизни города, где проходят концерты, фестивали и театральные постановки. Заглянем к зданию правительства, Национальной библиотеке, свяжем их историю с именами Максима Горького и Евгения Евтушенко.

Осмотрим Богородицкий мужской монастырь — место обретения Казанской иконы Божией Матери, Дворец земледельцев — штаб-квартиру министерства сельского хозяйства. После экскурсии вас ожидает обед в одном из заранее выбранных кафе или ресторанов.

Вечером те же достопримечательности предстанут в новой красоте — в свете иллюминаций и архитектурных подсветок. Мы ещё раз прогуляемся по Туган Авылым, увидим сияющий Центр семьи, мост Миллениум, Ратушу, театры, Национальную библиотеку и Кремлёвскую набережную. В огнях особенно эффектно смотрится Дворец земледельцев и панорама Кремля.

Казань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего городаКазань: от Кремля до огней вечернего города
2 день

Свияжск, Иннополис и Храм всех религий

С утра мы отправимся за пределы Казани к острову-граду Свияжску, основанному в 1551 году. Этот город — застывшая история, где каждая постройка хранит свидетельства прошлых веков. Мы увидим Успенский собор, сочетающий черты псковского зодчества 16 века и барокко 18 века, а также Никольскую трапезную церковь с колокольней — первое каменное здание Казанского края, возведённое псковскими мастерами.

Прогуляемся по территории Иоанно-Предтеченского женского монастыря, познакомимся с церквями разных периодов, осмотрим старинные здания уездного города: земскую больницу, военные казармы и купеческие усадьбы.

После исторической части тура переместимся в Иннополис — современный город будущего, где сосредоточены IT-компании и университет и где жизнь развивается в стремительном темпе.

Финальным аккордом дня станет внешний осмотр Храма всех религий — уникального арт-объекта на берегу Волги. Это место никогда не использовалось для богослужений, но стало символом единства культур и архитектурных традиций мира.

Свияжск, Иннополис и Храм всех религийСвияжск, Иннополис и Храм всех религийСвияжск, Иннополис и Храм всех религийСвияжск, Иннополис и Храм всех религий

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту (для группы до 4 человек)
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в Кремль и на остров-град Свияжск
Что не входит в цену
  • Перелёт/переезд до Казани и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Встреча в аэропорту
  • Посещение тематических музеев (стоимость по информации музеев-заповедников)
  • Вход во Вселенский храм (Храм всех религий) - 250 ₽ с человека (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
Завершение: Казань, около вашего отеля или апартаментов в центральной части города (в районах станций метро "Площадь Тукая", "Суконная слобода", "Аметьево", "Кремль", "Козья слобода", "Яшлек", а также у Северного вокзала), 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 759 туристов
Я родилась и выросла в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитации в Казанском кремле, на острове-граде Свияжск, в Национальном музее Республики Татарстан. Прошла Всероссийскую аттестацию экскурсоводов, состою в Гильдии экскурсоводов Республики Татарстан. Покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Агейчик
28 окт 2025
Огромная благодарность Ларисе за замечательные экскурсии! Очень хорошо продуманный маршрут для туристов, которые хотят познакомиться с городом и окрестностями! Это максимально удобно и комфортно для семьи или маленькой группы. Совмещение
читать дальше

пешеходных и автомобильных экскурсий. Концентрация информации и впечатлений! Гид всегда была готова помочь, сделать перерыв на чай/кофе. А сколько замечательных фото у нас осталось от экскурсии всей семьёй! Спасибо большое за ваш труд и душевное отношение к гостям города!

Д
Дарья
27 окт 2025
Стала выбирать индивидуальные экскурсии, так как это гораздо познавательнее, чем самостоятельные прогулки и очень комфортно. Успеваешь посетить все знаковые места без мучительных поисков. А когда экскурсовод гибок, деликатен, интересно рассказывает, то путешествовать очень уютно и продуктивно!

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры из Казани

Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
На машине
3 дня
7 отзывов
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
На автобусе
2 дня
2 отзыва
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
6 дек в 08:00
13 дек в 08:00
13 750 ₽ за человека
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
На машине
4 дня
2 отзыва
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
1 дек в 08:00
8 дек в 08:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани