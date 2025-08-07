Отправляйтесь в этот увлекательный и познавательный тур вместе с нами и погрузитесь в богатый мир истории и культуры русских городов!
Программа тура по дням
Константиново - Рязань
03:00-03:30 Сбор группы во Владимире (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если наиболее удобная точка сбора для Вас в г. Владимире).
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Константиново (время в пути около 3 часов – 200 км). Путевая информация.
11:00 Прибытие в село Константиново, на родину русского поэта С. А. Есенина.
Экскурсия проведет Вас по местам его юности, где формировались личность и творческие пристрастия, чувство родины и любовь к сельской культуре.
Посещение экспозиций: Усадьба родителей С. А. Есенина, Усадьба Л. И. Кашиной: Музей поэмы «Анна Снегина», Дом священника И. Я. Смирнова, Земская школа, Литературный музей, Выставочный зал в Каретном дворе.
В музее-заповеднике каждый сможет прикоснуться к прекрасному, насладиться завораживающими пейзажами извивающейся ленты Оки, заливных лугов – типичного русского пейзажа, когда-то вдохновившего Сергея Есенина.
Переезд в Рязань (время в пути около 50 мин – 42 км).
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Рязани.
Рязань – один из древнейших городов центральной России.
Современная Рязань – это красивейший, богатый достопримечательностями город. Вы побываете на самых красивых и самых исторически значимых улицах и площадях города, полюбуетесь самыми необычными памятниками, например, самым известным «Грибы с глазами», также и познакомитесь с удивительными святынями города.
Знакомство с архитектурным ансамблем Рязанского кремля.
18:00 Размещение в отеле «Форум» (резервные отели: «Ловеч», «Амакс Конгресс-отель» или другой аналогичный отель).
Свободное время.
Касимов - Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Отправление в Касимов (время в пути около 2,5 часов – 160 км). Путевая информация.
По дороге фото-стоп в п. Гусь-Железный – осмотр собора Живоначальной Троицы – одного из самых необычных православных храмов России. Гигантский белокаменный двухсветный храм с купольным восьмериком и колокольней, который скорее напоминает старинное английское аббатство, чем традиционную русскую церковь.
Обзорная экскурсия по Касимову.
Город отличает удивительная архитектура, объединившая традиции двух религий и культур: православной и мусульманской. Именно здесь на протяжении веков продолжается мирное соседство и дружба русских и татар!
Экскурсия охватывает памятники времен татарского ханства, Соборную площадь, улицу Набережную и смотровую площадку на ней. Вы проедете по центральным улицам города, на которых Вас встретят уникальные архитектурные ансамбли и здания, характерные только для Касимова.
Вы узнаете историю «зеркального магазина», старейшего торгового дома, в котором до сих пор располагается крупный торговый центр; или, например, здания училища, в котором учебное заведение располагается уже более столетия.
Заканчивается экскурсионный маршрут знакомством с первым каменным храмом Касимова – Богоявленским – церковью с длительной и необычной историей, которая связана в том числе и с именем всемогущего императора Петра I.
Переезд в Муром (время в пути около 1,5 часов – 100 км).
15:00 Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по Мурому.
Троицкий женский монастырь, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
Спасо-Преображенский монастырь: чудотворная икона Божией Матери «Скоропослушница».
Благовещенский монастырь: икона преподобного Илии Муромца с частицей мощей, икона Иверской Божией Матери, икона Знамения Божией Матери, икона Николая Чудотворца.
В Окском парке Вы увидите памятник Илье Муромцу – одна из самых заметных достопримечательностей Мурома.
18:30 Отправление в Нижний Новгород (время в пути около 2,5 часов – 170 км).
Размещение в отеле «Волна» (резервные отели: «Маринс парк отель», «Гранд отель Ока», «Заречная» или другой аналогичный отель).
Свободное время.
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Экскурсия по Нижнему Новгороду с осмотром исторического центра города, посещением Ильинской и Рождественской церквей, осмотром памятника В. П. Чкалова и Чкаловской лестницы.
Посещение Нижегородского кремля – памятника архитектуры начала XVI века, с осмотром территории, Михайло-Архангельского собора.
Экскурсия в музей-усадьбу купца Рукавишникова – самый крупный музей области, летопись которого начинается с конца XIX века. Сейчас в музее представлено более 300 тыс. предметов – памятников культуры, в том числе коллекции фарфора, мебели, графики, тканей, изделий из металла.
Обед в кафе города.
14:00 Отправление в Чебоксары (время в пути около 5 часов – 200 км).
Размещение в отеле «Дис» (резервные отели: «People», «Чувашия», «Россия» или другой аналогичный отель).
Чебоксары - Раифа
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Экскурсия по Чебоксарам: обзорная автобусная экскурсия по городу «Чебоксары – столица Чувашии».
Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной.
Выходы у театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета, на Красной площади и бульваре купца Ефремова.
Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики «Акконд».
Обед в кафе города Чебоксары с фольклорной программой и дегустацией пива.
Отправление в Раифу.
Экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков). Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных.
Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
Отправление в Казань.
По дороге осмотр Храма Всех Религий в селе Старое Аракчино.
19:00 Размещение в отеле «Амакс Сафар» (резервные отели: «ИТ-парк», «Кристалл», «Релита», «Корстон», «Кравт», «Сулейман палас», «Регина» или другой аналогичный отель).
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).
Свободный день или экскурсия в Йошкар-Олу за доп. плату
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Свободный день без обеда.
За дополнительную плату возможно приобрести экскурсию «Йошкар-Ола – жемчужина Поволжья».
Стоимость: взрослый / ребенок до 16 лет – 4000 / 3500 рублей. Оплата при покупке тура. Возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.
08:45 Отправление в Йошкар-Олу.
Посещение Национальной Художественной галереи.
Выставочный проект рассказывает об истории марийского края.
Посетители выставки узнают много интересного о культуре и быте марийского народа, об изобразительном искусстве и художниках края, о становлении и развитии Республики Марий Эл.
Обзорная экскурсия по городу.
Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.
Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).
Вас поразит красота колоритного города и в ходе экскурсии вас ждёт:
- Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России;
- набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
- Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
- изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
- музыкальные часы «12 апостолов» – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
- Центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.
Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, «трёхэтажные» марийские блины «Коман мелна».
Возвращение в Казань.
Свободное время.
Казань
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского Кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина «Татспиртпром» – «100DAL» (по возможности). Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия «Татспиртпром» и его основных брендов.
Обед в кафе города.
Свободное время в центре города.
Отправление домой.
Завершение тура
02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет Глобус (пожалуйста, предупредите менеджера при бронировании, если Вам необходимо высадиться во Владимире).
06:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро «ВДНХ».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 54 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 18 900 рублей.
Скидка для взрослого / ребенка (до 13 лет) на дополнительном месте – 2000 / 4000 рублей (3 человека в номере).
Ниже представлены варианты отелей (возможна замена на аналогичные).
Варианты проживания
«Форум», г. Рязань
Конгресс-отель «Форум» 4* — это современная востребованная гостиница бизнес-класса в Рязани, сочетающая в себе высокое качество обслуживания, знаменитое русское гостеприимство и лучшую кухню среди ресторанов Рязани. Территориально отель располагается по адресу пр-д Яблочкова, д. 5E вблизи сквера Уткина и неподалеку от Рязанского театра драмы.
К приему гостей готовы 125 комфортных номеров различных категорий: есть и бюджетный эконом и роскошные президентские апартаменты. К тому же гостей порадуют и демократичность цен за европейское качество обслуживания.
Конгресс-отель «Форум» с говорящим названием станет отличным местом для проведения конференций и форумов, если визит в гостиницу носит деловой характер.
Отель находится рядом с оживленной транспортной магистралью, откуда можно добраться куда угодно, но тоже время расположен в тихом и уютном центре Рязани.
«Ловеч», г. Рязань
«Ловеч» — одна из старейших гостиниц Рязани, названа в честь города побратима в Болгарии. Гостиница расположена в центре города рядом с железнодорожными вокзалами Рязань-1 и Рязань-2.
В гостинице 188 номеров различных категорий. В стоимость проживания всех номеров входит завтрак «шведский стол».
К услугам Гостей: кафе, лобби-бар, бильярд, ночной клуб, а также большой спектр дополнительных услуг.
Гостиница «Ловеч» это высокий уровень сервиса, демократичные цены и индивидуальный подход к каждому Гостю. Здесь Вы найдете все, чтобы ощутить комфорт и домашний уют!
«Амакс Конгресс-отель», г. Рязань
«Амакс Конгресс-отель» — это первый сетевой отель в городе Рязань и расположен он всего в 5 минутах езды от вокзала. Отель представляет уютные и комфортабельные номера, прекрасный лобби-бар и многофункциональный конференц-зал. Здесь продуманный до мелочей дизайн, что позволяет обеспечить полноценный отдых.
Номерной фонд представлен 224 номерами категорий «стандарты», «бизнес», «студия», «люкс» и «апартаменты» с эргономичной планировкой и системой звукоизоляции. Номера категории «стандарт», «бизнес-класс» и «студия» являются однокомнатными, а номера высшей категории состоят из двух комнат, а именно спальни и гостиной. В каждом установлены удобные кровати, кондиционеры, сейфы, чайная станция, мини-бар и жк-телевизор. А также имеется ванная комната, где постояльцы могут воспользоваться средствами личной гигиены, халатами и тапочками.
На территории отеля с 7 до 23 часов работает ресторан «Есенин», где подают вкусные блюда. По утрам здесь сервируется завтрак по системе «шведский стол», в обеденное время можно выбрать блюда местной кухни и напитки из меню. В том числе постояльцы могут посетить лобби-бар. Также по запросу можно организовать банкет, различные приемы и другие мероприятия.
Также дополнительно можно воспользоваться парковкой, гладильной комнатой и камерой хранения. А за отдельную плату заказать трансфер.
В шаговой доступности от «АМАКС Конгресс-отель» расположены бизнес-центр «Первомайский» и «Первомайский-56». Основные объекты инфраструктуры находятся в шаговой доступности, а именно магазины, рестораны, кафе и бары, так как отель расположен в центре города Рязань. Аэропорт Рязани находится в 145 км, а железнодорожный вокзал в 0,6 км.
«Волна», г. Нижний Новгород
Гостиница "Волна" является крупнейшей гостиницей Нижнего Новгорода, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру. Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием, актуальностью и высоким качеством обслуживания, в их числе: депозитная ячейка на рецепции, тренажерный зал, парковка, камера хранения багажа, бесплатный доступ в интернет.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В номерах созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Каждый из них оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах "Чайка" и "Бурлак" представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
В гостинице есть все необходимое для ведения бизнеса вдали от офиса. Для проведения переговоров, совещаний, деловых встреч, тренингов и других подобных мероприятий можно арендовать оборудованный конференц-зал.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
«Маринс Парк Отель», г. Нижний Новгород
Конгресс-отель Маринс Парк Отель Нижний Новгород («Marins Park Hotel Nizhny Novgorod») находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
«Marins Park Hotel Nizhny Novgorod» - это прекрасный вариант для проведения разного плана мероприятий, будь то романтическая встреча при свечах или банкет по случаю свадебного торжества или юбилея. На выбор предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам вкусный и сытный завтрак сервируется по системе «Шведский стол», где для гостей будет представлено несколько видов каш, сухие завтраки, куриный бульон, аппетитные салаты, необычные десерты и закуски, а также при вас будут приготовлены свежие ароматные венские вафли, а в другое время - блюда европейской кухни. Вечером гости смогут посетить ресторан интернациональной кухни. На территории отеля функционирует уютный стейк-хаус, откуда можно заказать еду даже в номер. В вечернее время для постояльцев открываются бильярдная, караоке и другие развлекательные заведения.
Для путешественников, которые приехали в Нижний Новгород с деловым визитом, в комплексе предоставляются удобные переговорные комнаты и конференц-залы, которые укомплектованы современным профессиональным оборудованием и эргономичной мебелью, а также предусмотрены кофе-брейки. В данном отеле таких залов восемь, все они с разной площадью и комплектацией. Вместимость залов варьируется от 35 до 352 персон. Инфраструктура гостиницы очень хорошо развита: здесь вы найдете необыкновенный СПА-центр с несколькими видами саун, бассейн и многое другое. Дорога от аэропорта на автомобиле не займет более одного часа. В стоимость проживания также включены услуги прачечной и глажки личных вещей.
Отель находится примерно в 0,4 км от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», железнодорожного вокзала и Стадиона «Нижний Новгород». Отель имеет очень удобную транспортную развязку: около отеля находятся остановки, с помощью которых можно быстро добраться в любую точку города. А также развлекательные заведения: Планетарий, цирк, художественный музей, театр им. М. Горького. Для любителей спортивных событий будет плюсом расположение нового стадиона. Вся сеть отелей «Marins Park Hotel» ориентирована на единичные стандарты гостеприимства и высокий качественный сервис.
«Гранд Отель Ока», г. Нижний Новгород
Гранд Отель «Ока Бизнес» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой. Здесь вы найдёте всё необходимое для максимально комфортного отдыха и деловой поездки, а так же организации свадеб и банкетов.
На выбор гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 65 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.
Рядом находится парк Швейцария, в котором можно совершать пешие прогулки. Расстояние до центра города составляет 4,5 км. Сотрудники стойки регистрации могут организовать для Вас трансфер и предоставить услуги экскурсионного бюро.
«Заречная», г. Нижний Новгород
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода, на центральном проспекте Ленина. Наглядно увидеть местоположение отеля можно, отобразив его на карте.
Номерной фонд составляют 90 номеров различного уровня комфортности.
Для гостей, которым необходимо провести деловую встречу, семинар или переговоры с партнерами, открыты двери оборудованного конференц-зала.
В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.
«Дис», г. Чебоксары
Современный президент-отель «Дис» подойдет для тех, кто хочет поселиться неподалеку от железнодорожного вокзала. Эта гостиница подойдет как для деловых путешественников, так и для туристов. Европейское качество не оставит никого равнодушным. Дружелюбный персонал всегда поможет решить возникающие вопросы и чувствовать себя «как дома». Забронируйте номер в президент-отеле «Дис» в Чебоксарах по адресу улица Цивильская, 11 на нашем официальном сайте.
Номера приятно удивят не только своим авторским оформлением, но и демократичной ценовой политикой - каждый подберет для себя доступный вариант. Имеется балкон и ванная комната с феном. В апартаментах с кондиционером установлен мини-бар.
Тарифы с питанием представлены. Питание подается в ресторане на территории. Перекусить и попить кофе возможно в лобби-баре.
Для переговоров или семинара предоставляется просторный конференц-зал, а так же функциональная переговорная комната. Помещения оформлены в строгих тонах.
Проживающие имеют возможность посетить массажный кабинет или фитнес-центр. В шаговой доступности - вся необходимая инфраструктура, достопримечательности и развлечения города. Расстояние до аэропорта «Чебоксары» - 5,6 км, дол железнодорожного вокзала - 1,3 км.
«People», г. Чебоксары
«People» - это современная новая гостиница, расположенная недалеко от Парка Культуры.
Номерной фонд составляет 46 номеров, оборудованных необходимой мебелью и техникой. Из окон открывается живописная панорама современного города.
К услугам гостей широкий перечень платных и бесплатных услуг.
За несколько минут можно добраться до исторической части города, где находятся достопримечательности. Также совсем рядом протекает величественная река Волга.
«Чувашия», г. Чебоксары
Гостиница «Чувашия» расположена в историческом районе Чебоксар. Этот вариант размещения подойдет как для отдыха, так и для деловой поездки. Кроме комфортного размещения, постояльцам доступна сауна и ресторан итальянской кухни.
В оформлении номеров использованы ковровое покрытие и натуральное дерево. Каждый номер оснащён удобной и качественной мебелью, а также современной техникой и индивидуальной ванной комнатой.
В просторном ресторане «Al Dente» царит атмосфера загородного дома, где можно насладиться широким ассортиментом блюд итальянской кухни.
При отеле работает полностью оборудованный конференц-зал, общей вместительностью до 45 человек.
Гости могут провести время в спа-салоне «Тай Рай» или в сауне «Римские термы». Здесь их ждут бассейн и парильня «Ямако», которые подарят незабываемые впечатления от отдыха.
Неподалеку от гостиницы находится Воскресенская церковь - в 1,8 км, Драматический театр им. К. Иванова - в 1,6 км, а также Детский парк им. А. Г. Николаева - в 1,7 км.
Расстояние до аэропорта Чебоксары - 7,1 км и до железнодорожного вокзала Чебоксары - 2,3 км.
«Россия», г. Чебоксары
Конгресс-отель «Россия» располагается в центральной части города Чебоксары. Для проживающих предоставляется высокий уровень обслуживания, лояльные цены и домашний уют. Имеет статус «3 звезды», а вежливые сотрудники готовы помочь по всем вопросам.
Номерной фонд состоит из уютных номеров, разделенных на несколько категорий. В каждой комнате есть удобное спальное место, телевизор с кабельными каналами, кондиционер. По запросу можно установить дополнительное место. В индивидуальной ванной комнате можно найти средства личной гигиены и комплект полотенец.
Каждое утро для постояльцев сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также в здании есть несколько банкетных залов, ресторан Toro Russo, а вокруг работают продуктовые магазины.
Для проведения деловых мероприятий предоставляются четыре конференц-зала, которые полностью укомплектованы всем необходимым.
Расстояние до железнодорожного вокзала - 2 км, а до международного аэропорта около 6 км. Еще вблизи есть стадион, Кнутихинский лес и торговый комплекс.
«Амакс Сафар», г. Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха.
К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходимая для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.
На территории работает 3 ресторана, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также, каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе "шведский стол".
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля - несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату.
«ИТ-парк», г. Казань
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
«Кристалл», г. Казань
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
«Релита», г. Казань
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
«Корстон», г. Казань
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
«Кравт», г. Казань
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
«Сулейман Палас», г. Казань
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
«Регина», г. Казань
Гостиница «Регина на Петербургской» удобно расположилась в центре города Казань.
Комфортабельные номера отеля оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха. Чистота, уют, внимательный и вежливый персонал — немаловажные составляющие гостиницы «Регина», которые сделают Ваше пребывание в Казани благополучным и заставит посетить город еще раз.
За дополнительную плату можно заказать доставку завтраков, обедов и ужинов прямо в номер.
Посетители гостиницы имеют возможность легко добраться до нужного места, к тому же неподалеку от гостиницы находятся рестораны, кафе, торговые центры, театры, множество культурных и административных центров.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (5 завтраков, 5 обедов)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Взрослый - 1000 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Экскурсия «Йошкар-Ола - жемчужина Поволжья» (взрослый/ребенок до 16 лет) - 4000 руб./3500 руб
- Выбор места в автобусе - 2800 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что важно знать?
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).