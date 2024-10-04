1 день

Обзорная экскурсия по Казани

Прибытие в гостиницу: самостоятельно; индивидуальный трансфер: ж/д вокзал – гостиница -1000 руб., Аэропорт-гостиница 1700р (приобретается заранее).

Также можно воспользоваться услугами такси, средняя стоимость поездки от вокзала до гостиницы – 200 рублей. Подробную информацию о такси и услугах можно уточнить у менеджера при бронировании.

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Нзарбаева д. 35А).

12:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А) - туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «IT Park» (ул. Петербургская д. 52) - туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).

12:50 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16 Б) - туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8) - туристы, проживающие в отеле "Мираж", а также прибывающие на ж/д вокзал "Казань Пассажирская" и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля "Кристалл".

13:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1) - туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

14:10 Встреча туристов с поздним прибытием (поезд из Санкт-Петербурга) с табличкой «Третья Столица» на ж/д вокзале. Групповой трансфер. Присоединение к экскурсионной программе.

13:45 Обед в кафе города. 14:50 Обзорная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города. Программа строится на контрасте и единстве культур, традиций, религий народов, проживающих на территории столицы Татарстана. Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо- татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр - площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»). Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

17:20 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1100 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).