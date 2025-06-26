1 день

Александров и Суздаль

07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро “ВДНХ” и отправление в Александров (время в пути около 2,5 часа – 120 км.). Путевая информация.

Экскурсионная программа по музею-заповеднику “Александровская слобода” с посещением Покровской церкви и осмотром экспозиций “Государев двор, домовый храм Ивана Грозного”.

А также “Столовая палата XVI века” и “Средневековые подвалы XVI века” и посещение Распятской церкви-колокольни с экспозиции “Александровская слобода. Легенды и были”.

Отправление в Суздаль (время в пути около 2 часов – 140 км.). Путевая информация.

Обед в кафе города Суздаль.

Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

За дополнительную плату: Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в дегустационном зале, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).

Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.

Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) – 1200 руб. / 1000 руб. Оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест.

18:30 Отправление во Владимир (время в пути около 1 часа – 38 км).

Размещение в отеле “Амакс Золотое Кольцо”, г. Владимир – 1 ночь (резервные отели: “Русская деревня”, “Князь Владимир”).

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160