Программа тура по дням
Александров и Суздаль
07:30-08:00 Сбор группы в Москве: ст. метро “ВДНХ” и отправление в Александров (время в пути около 2,5 часа – 120 км.). Путевая информация.
Экскурсионная программа по музею-заповеднику “Александровская слобода” с посещением Покровской церкви и осмотром экспозиций “Государев двор, домовый храм Ивана Грозного”.
А также “Столовая палата XVI века” и “Средневековые подвалы XVI века” и посещение Распятской церкви-колокольни с экспозиции “Александровская слобода. Легенды и были”.
Отправление в Суздаль (время в пути около 2 часов – 140 км.). Путевая информация.
Обед в кафе города Суздаль.
Обзорная экскурсия по Суздалю с осмотром главных достопримечательностей древнего города: Суздальский Кремль, Торговая площадь, Спасо-Евфимиев монастырь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
За дополнительную плату: Дегустация 10 сортов суздальской медовухи в дегустационном зале, который находится в самом центре города (для детей предоставляется безалкогольный сет).
Интерьер зала выдержан в духе русских традиций и похож на убранство царских палат: расписной сводчатый потолок и такие же расписные стены.
Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) – 1200 руб. / 1000 руб. Оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест.
18:30 Отправление во Владимир (время в пути около 1 часа – 38 км).
Размещение в отеле “Амакс Золотое Кольцо”, г. Владимир – 1 ночь (резервные отели: “Русская деревня”, “Князь Владимир”).
Свободное время.
Владимир и Муром
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
08:30 Обзорная экскурсия по Владимиру с осмотром белокаменных памятников XII века: Золотых ворот – символом города Владимир, Успенского собора, Дмитриевского собора.
Прогулка по улице Георгиевской – пешеходной зоне, соединяющей два храма – Георгиевский и Спасский, и которая собрала немало интересных архитектурных памятников.
Отправление в Муром.
Обзорная экскурсия по Мурому – одному из древнейших городов России с богатой историей и культурой.
Знакомство с основными достопримечательностями города.
Посещение Окского парка, где находится памятник Илье Муромцу, а также Троицкого женского монастыря, где покоятся мощи Петра и Февроньи – покровителей любви и брака.
Обед в кафе города.
15:30 Отправление в Казань (время в пути около 6,5 часа – 500 км).
Размещение в отеле “Амакс Сафар”, г. Казань – 2 ночи (резервные отели:"Кристалл","Кравт","Релита","ИТ-парк","Новинка","Сулейман палас","Биляр" или другой аналогичный).
Казань
Завтрак в гостинице (шведский стол).
09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия “Сердце Казани” по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох.
Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.
В ходе экскурсии вы посетите:
- Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
- Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
- смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи “Kazan”, Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк “Ривьера”, спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
- набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.
Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.
Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.
Увидите известную “падающую” башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.
Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.
Посещение фирменного магазина "Татспиртпром" – “100DAL”.
Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия "Татспиртпром" и его основных брендов.
За дополнительную плату профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков, а также ароматный и натуральный бальзам "Бугульма".
Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой “Казылык” и деликатнейшим сливочным сыром.
Для детей предоставляется детский сет (напиток + сладкое угощение).
Пакет дегустаций в Суздале и Казани. Оплата при покупке тура или на маршруте при наличии мест.
Обед в кафе города.
Размещение в отеле.
Свободное время.
За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина “Бахетле”, где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры.
Оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе.
Раифа. Свияжск
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII-ХIХ веков). Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных.
Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
По дороге осмотр Храма Всех Религий в селе Старое Аракчино.
Отправление на остров-град Свияжск.
13:30 Пешеходная экскурсия по Свияжску. Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность.
Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом.
А также Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, построенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.
Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.
Обед в кафе.
Отправление домой.
Завершение тура
02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет Глобус.
06:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.
Проживание
Тур предусматривает проживание во Владимире в отеле “Амакс Золотое Кольцо” (1 ночь). Резервные отели:"Русская деревня", “Князь Владимир”. И в Казани (2 ночи) в отеле “Амакс Сафар". Резервные отели:"Кристалл","Кравт","Релита","ИТ-парк","Новинка","Сулейман палас","Биляр" или другой аналогичный.
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 34 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 11 000 рублей.
Скидка на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Амакс Сафар-отель Казань
«Амакс Сафар отель» — расположен в Казани и является одним из крупных гостиничных комплексов. Он находится неподалеку от делового и культурного центра города и отлично подходит для проведения деловых вопросов и запоминающегося отдыха. Гости смогут приятно провести время в сауне с бассейном, поиграть в бильярд, а так же повеселиться в ночном клубе. На нашем официальном сайте представлены лучшие цены на номера «Амакс Сафар отель» в Казани, а также такие услуги, как: автомобильная парковка на территории гостиницы, вызов такси, сейф для хранения ценных вещей, прачечная, организация экскурсий по городу и т. д. Кроме того, здесь работает медицинский кабинет, где предоставляется необходимое обслуживание по лечению и профилактике заболеваний. Ознакомьтесь с ближайшими объектами инфраструктуры, отобразив «Амакс Сафар отель» на карте. А позвонив по номеру телефона, указанному выше, вы дозвонитесь до нашего контакт-центра, где опытные менеджеры ответят на все интересующие вопросы.
До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля - несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.
«Отель Релита» 4
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Биляр Палас» 4
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Отель KRAVT KAZAN AIRPORT
Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.
KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.
В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.
Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.
«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.
Отель Новинка
Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Бронируйте номера в отеле «Новинка» с 3 звёздами в Казане на нашем официальном сайте. Точный адрес и актуальные отзывы к вашим услугам.
Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.
Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.
Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.
Отель Кристалл Казань
Отель «Кристалл» расположился в Казани на улице Яхина. Гостям предоставляется парковочная территория. Кроме того, можно пользоваться прачечной и бесплатным Wi-Fi. Персонал может помочь с заказом такси или билетов.
Номерной фонд состоит из большого количества номеров, каждый из них располагает удобной кроватью, собственными ванными комнатами с современными душевыми кабинами и необходимой техникой. Внутри царит атмосфера изысканности и тепла.
Для утоления голода можно посетить ближайшее заведение общественного питания или приобрести продукты в супермаркете.
Рядом имеется памятник компасу, драматический театр и музей. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 100 метров.
Гостиница АМАКС Золотое кольцо, Владимир
Гостиница «АМАКС Золотое Кольцо» находится во Владимире на ул. Чайковского. Здание отвечает современным требованиям уюта, комфорта и сервиса. Объект заслужил высокий рейтинг у туристов.
На территории располагается боулинг с несколькими дорожками и лаунджем. Все желающие могут поиграть в русский или американский бильярд. За отдельную плату можно посетить сауну «Эдем» с парной, комнатой отдыха с ЖК-телевизором, небольшим бассейном, джакузи, санузлом, караоке.
Из стандартных удобств предлагается Wi-Fi, платный трансфер, частная парковка, библиотека. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации всегда готовы ответить на интересующие вопросы.
Для заселения доступны номера различных категорий - от «стандартных» до номеров класса «люкс», которые оснащены всем необходимым для проживания. Все варианты размещения оформлены в классическом стиле с индивидуальной планировкой. В каждом имеется система кондиционирования, мини-бар, телевизор с плоским экраном, сейф. В ванной предоставляются гигиенические принадлежности, набор полотенец и фен.
Каждое утро для постояльцев сервируют сытный завтрак по системе «шведский стол». На территории работает ресторан, подающий блюда русской и украинской кухни, элегантная столовая и бар в тропической тематике. Также можно посетить лобби-бар.
Для проведения деловых мероприятий представлено 6 конференц-залов, вместимостью от 12 до 330 человек. Практически во всех помещениях есть мультимедийный проектор и проекционный экран, профессиональное световое и звуковое оборудование.
В пределах четырех километров находится достопримечательность «Золотые ворота», сквер имени Пушкина, Успенский собор, исторический музей, Патриарший сад. Дорога до железнодорожного вокзала займет около 30 минут. Расстояние до аэропорта составит 3,8 км.
Гостиница Русская деревня, Владимир
Гостиница «Русская деревня» расположена во Владимире в Ленинском районе.
К размещению представлено 97 комфортных номера. Во всех номерах есть кондиционер, телевизор, ванная комната, беспроводной интернет.
В гостинице есть ресторан «Русская Деревня» и трактир «Околица». В шаговой доступности есть KFC и Лента.
Для деловых встреч имеются конференц-залы, VIP - переговорные, банкетные залы. Данные места оснащены современным мультимедийным оборудованием.
Рядом располагаются парк «Дружба» - 517 м, пляж «Семязинский», до жд вокзала «Владимир» 6,21 км, автовокзал «Владимирский» - 6 км, до аэропорта «Владимир» - 1,6 км.
Гостиница Князь Владимир
"Князь Владимир" - одна из владимирских гостиниц, главной философией которой является стремление к европейским стандартам и индивидуальный подход к каждому клиенту. Служба приема и размещения работает круглосуточно, предоставляется бесплатный Wi-fi и парковочные места.
В здании отеля, внешне напоминающем замок, четыре этажа. Номера поделены на категории - разместиться можно в более бюджетном или более элитном варианте.
В лобби-баре представлен весь ассортимент напитков, а в просторном ресторане гостям предложено меню, сочетающее в себе несколько известных кухонь. По запросу осуществляется кейтеринг.
Для деловых людей предусмотрены индивидуальные условия. Также территория располагает конференц-залом, где можно провести семинар или встречу.
Комплекс находится неподалеку от важных федеральных автотрасс, передвигаясь по которым можно попасть в Суздаль.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 4 обеда
- Проживание в отеле
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Экскурсия «Ночная Казань»: взрослый - 1000 руб. /чел., ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
- Пакет дегустаций в Суздале и Казани (взрослый/ребенок до 17 лет) - 1200 руб./1000 руб
- Питание, не указанное в туре: 2 завтрака, 1 обед и ужины
- Выбор места в автобусе - 2000 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении — для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора
- схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
- за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день);
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор;
- все средства размещения, используемые в туре, внесены в «Единый реестр объектов классификации в сфере туристской индустрии». Проверить статус размещения в туре отеля (–ей) можно в «Едином реестре объектов классификации в сфере туристской индустрии» на сайте Минэкономразвития России пройдя по ссылке ссылка
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Питание двухразовое, но слишком большой промежуток между завтраком и обедом(6-7 часов) это минус