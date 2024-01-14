2 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица»

07:00 Завтрак в гостинице.

09:30 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы

10:30 Автобусная обзорная экскурсия по городу «Новогодняя столица».

Достопримечательности тысячелетнего города соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: Старо-Татарская слобода, где проживало с XVI века татарское население, Суконная слобода — промышленные преобразования Петра I, площадь фонтанов, озеро Кабан — его тайны и легенды, стилизованная деревенька «Туган авылым» («Родная деревня»), новый Театр Кукол, Казанский университет, площадь Свободы — культурный и административный центр Казани.

Старейшая мечеть Марджани и Богородицкий монастырь, в котором хранится один из старейших списков Казанской иконы Божьей Матери.

13:30 Экскурсия «Прогулка по Казани разных эпох».

Посещение выставочно-зрелищного комплекса «Городская Панорама».

Вас ждут экспозиции, посвященные Казани, ее архитектуре, истории и этапам развития.

Вы совершите путешествие по лабиринтам улиц Старо-татарской слободы, на круговой видео панораме в 360 градусов оживут старинные фотографии из жизни Казани.

Вы можете почувствовать себя пассажиром старинного трамвая начала 20 века, посмотреть на город с высоты птичьего полета.

На уникальных макетах предстанет Казань 16 в., Казань эпохи императоров и современная Казань.

Каждое строение выполнено по отдельному проекту с индивидуальным чертежом фасада.

Все макеты домов являются точной копией своих оригиналов.

15:00 Свободное время в центре города для покупки сувениров.