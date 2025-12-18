«Амакс Сафар отель» располагается в Казани и представляет собой один из значительных гостиничных комплексов. Он находится вблизи делового и культурного центра города, что делает его идеальным местом как для деловых встреч, так и для незабываемого отдыха. Посетители могут приятно провести время, сыграв в бильярд, а также насладиться вкусной едой в ресторане.

Отель «Амакс Сафар» в Казани предлагает широкий спектр услуг, включая парковку на территории, возможность вызова такси, сейф для хранения ценностей, услуги прачечной и организацию экскурсий по городу. Вы можете ознакомиться с ближайшими объектами инфраструктуры, просматривая карту с расположением отеля.

К размещению отдыхающих представлены комфортные номера с удобными спальными местами, качественной мебелью, современной техникой и мини-баром. В любой точке отеля возможно бесплатное подключение к бесперебойной сети Wi-Fi. Номера представлены различной категории и ценовой политики. Все они выполнены в индивидуальном стиле и оформлены в теплой цветовой гамме. В каждом из них установлена качественная мебель и техника, которая необходима для комфортного отдыха постояльцев. В номерах предусмотрены удобные кровати с ортопедическим матрасом и постельными принадлежностями.

На территории работает ресторан, гости смогут выбрать себе кухню по душе и заказать любимое блюдо. Также каждое утро здесь сервируются вкусные и сытные завтраки по системе «шведский стол». Ресторан выполнен в индивидуальной стилистике и ярких цветах. Опытные сотрудники всегда смогут ответить на возникающие вопросы и помочь в их решении. Вкусные блюда, которые подают в ресторане, понравятся даже самым изысканным гурманам. Желающие могут заказать доставку понравившегося блюда или напитка в номер или совершить предварительный заказ.

До железнодорожного вокзала, дворца водных видов спорта и Казанского кремля несколько минут езды на общественном транспорте. Расстояние до аэропорта Казани составляет примерно 30 км, до него можно заказать трансфер, который предоставляется за дополнительную плату. Благодаря удобному расположению здания, до основных объектов инфраструктуры можно добраться за короткий промежуток времени. Кроме того, рядом находятся главные достопримечательности города, парк, красивые аллеи, где можно совершить пешую прогулку или взять велосипед на прокат.