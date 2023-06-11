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Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
17 июня в 19:00
15 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Перезагрузка»
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- Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
- В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
- Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
- Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
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