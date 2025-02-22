4 дня
Тур выходного дня с палатками: покорение вершин Зюраткуль и Иремель
Взойти на уральские тысячники, попариться в походной бане и увидеть маралов
Начало: Казань, тц «Мега» в 18:45, Набережные Челны в 23:0...
«После вкусного ужина вы сможете попариться в баньке»
22 фев в 08:00
12 900₽ за человека
2 дня
Выходные на высоте: восхождение на пик Уфа
Отправиться в поход на Айгир, узнать, как добывали древесный уголь, и расслабиться в баньке
Начало: Казань, тц «Мега» в 19:00, Набережные Челны в 23:0...
«Вы увидите Борисовы печи для добычи угля, расслабитесь после восхождения в бане, подниметесь на гору со вкусным названием Черничная и пройдёте посвящение в походники»
26 окт в 08:00
11 500₽ за человека
3 дня
Волшебство «Таганая»: поход налегке с проживанием в домиках
Подняться на вершины Южного Урала, почувствовать себя в снежной сказке и попариться в бане
Начало: За 1 день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 19:0...
«Это деревянные домики с простыми условиями: туалет деревенского типа, душа нет, только баня, дровяная печь, общие комнаты на 4-8 человек»
30 ноя в 08:00
25 900₽ за человека
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