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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
Забыть о заботах наедине с природой и насладиться блюдами, приготовленными на живом огне
Начало: Казань, тц «ЦУМ», 06:45
22 июня в 10:00
3 авг в 10:00
15 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж. - д. вокзал ("Казань пассажирская") - к...
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
11 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
Отдохнуть на природе с близкими, исполнить песни у костра и поучаствовать в играх
Начало: Казань, 06:45
6 июля в 07:00
17 авг в 07:00
8 900₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набереж...
17 июня в 19:00
15 490₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья11 июня 2023Шикарный сплав. Шикарная команда
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Групповые»
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- Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
- Вкусный сплав по реке Илеть или 33 гастрономических удовольствия от шеф-повара
- В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
- Выходные на реке Илеть для всей семьи: сплав на катамаранах, посвящение в водники и баня
- Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
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